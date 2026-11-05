Молодожены были убиты в один день: Последние часы их жизни остались тайной

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Запертая изнутри квартира. Внутри два трупа - молодая супружеская пара. Оба убиты. Зарезаны. И никаких следов присутствия третьих лиц.
Следствие решает – молодожены зарезали друг друга. Оба посмертно идут под суд в качестве обвиняемых в убийстве. На днях Мытищинский городской суд поставил точку в запутанном деле.
23-летняя Евгения Эктова работала гримером в театре «ФЭСТ». Там же работал ее муж – 28-летний актер Владислав Бенграф. На фотографиях в соцсетях оба улыбчивые, веселые. Но когда-то их знакомство началось со скандала.
На тот момент Влад работал в Новом драматическом театре, а Женя там же иногда подрабатывала.
- Дочь нанесла ему грим перед спектаклем, но под софитами макияж испортился. Такое бывает, - объясняла в разговоре с KP.RU мама Евгении Ольга. - Но Влад забежал в гримерку и начал на Женю кричать, что та плохо выполняет свою работу. Дочь из-за этого переживала, говорила, что не хочет с ним больше пересекаться.
Но по работе они все же виделись, а после очередного корпоратива у них закрутился роман. Эта была красивая романтическая история. Влад оказался галантным ухажером, дарил цветы, подарки, устраивал сюрпризы. Женя тоже любила его радовать. В итоге, 13 октября 2025 года пара поженилась.
19 апреля 2026 года молодоженов нашли мертвыми.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
В ту ночь соседка, которая дружила с Женей, услышала из их квартиры жуткие крики. Девушка вызвала полицию и позвонила маме подруги. Эту страшную ночь Ольга запомнила навсегда.
- Когда я приехала, криков уже не было, - вспоминает Ольга. – Полиция вскрывала дверь. Я не понимала, что происходит. Я надеялась, что моя дочь жива.
В квартиру мать не пустили. Слишком пугающей была картина. Повсюду кровь и разбросанные вещи. Семейное гнездышко превратилось в сцену из фильма ужасов. На полу лежали два изрезанных тела. Ни Женя, ни Влад уже не дышали.
У девушки, по словам матери, было 29 ножевых ранений по всему телу. У Влада раны были, в основном, в области шеи.
Оказалось, что пара была на грани развода. Евгению не устраивало, что супруг не стремится больше зарабатывать, а также постоянно ее ревнует и контролирует. Незадолго до трагедии они даже разъехались. Но, судя по записям с камер, в тот вечер Владислав вернулся домой. Что происходило дальше – неизвестно.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Логично предположить, что кто-то из пары напал первым, а второй начал защищаться и превысил предел самообороны. Но экспертиза установила неожиданное – якобы супруги именно целенаправленно наносили удары друг другу, а не защищались. Они убивали друг друга одновременно.
Отсюда родилось сразу два уголовных дела по статье «Убийство». В одном из них Евгения была потерпевшей, во втором обвиняемой в причинение смерти. Тоже самое и с Владом.
Дела даже рассматривались разными судьями. Родственники убитых и свидетели переходили из одного зала в другой. Обе стороны надеялись доказать, что их ребенок не убивал, а лишь защищался. Но, в конечном счете, оба дела закрыли в суде в связи со смертью подозреваемого.
Мама Евгении Ольга сообщила KP.RU, что осталась недовольна решением суда. Она уверена, что ее дочь схватилась за нож последней в надежде защититься и выжить.