Молодожены были убиты в один день: Последние часы их жизни остались тайной

Молодожены зарезали друг друга. Оба посмертно были судимы в качестве обвиняемых в убийстве. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Запертая изнутри квартира. Внутри два трупа - молодая супружеская пара. Оба убиты. Зарезаны. И никаких следов присутствия третьих лиц.

Следствие решает – молодожены зарезали друг друга. Оба посмертно идут под суд в качестве обвиняемых в убийстве. На днях Мытищинский городской суд поставил точку в запутанном деле.

КРАСИВЫЙ РОМАН

23-летняя Евгения Эктова работала гримером в театре «ФЭСТ». Там же работал ее муж – 28-летний актер Владислав Бенграф. На фотографиях в соцсетях оба улыбчивые, веселые. Но когда-то их знакомство началось со скандала.

На тот момент Влад работал в Новом драматическом театре, а Женя там же иногда подрабатывала.

- Дочь нанесла ему грим перед спектаклем, но под софитами макияж испортился. Такое бывает, - объясняла в разговоре с KP.RU мама Евгении Ольга. - Но Влад забежал в гримерку и начал на Женю кричать, что та плохо выполняет свою работу. Дочь из-за этого переживала, говорила, что не хочет с ним больше пересекаться.

Но по работе они все же виделись, а после очередного корпоратива у них закрутился роман. Эта была красивая романтическая история. Влад оказался галантным ухажером, дарил цветы, подарки, устраивал сюрпризы. Женя тоже любила его радовать. В итоге, 13 октября 2025 года пара поженилась.

19 апреля 2026 года молодоженов нашли мертвыми.

Актер Владислав Бенграф Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

БЫЛИ КРИКИ… А ПОТОМ СТАЛО ТИХО

В ту ночь соседка, которая дружила с Женей, услышала из их квартиры жуткие крики. Девушка вызвала полицию и позвонила маме подруги. Эту страшную ночь Ольга запомнила навсегда.

- Когда я приехала, криков уже не было, - вспоминает Ольга. – Полиция вскрывала дверь. Я не понимала, что происходит. Я надеялась, что моя дочь жива.

В квартиру мать не пустили. Слишком пугающей была картина. Повсюду кровь и разбросанные вещи. Семейное гнездышко превратилось в сцену из фильма ужасов. На полу лежали два изрезанных тела. Ни Женя, ни Влад уже не дышали.

У девушки, по словам матери, было 29 ножевых ранений по всему телу. У Влада раны были, в основном, в области шеи.

Оказалось, что пара была на грани развода. Евгению не устраивало, что супруг не стремится больше зарабатывать, а также постоянно ее ревнует и контролирует. Незадолго до трагедии они даже разъехались. Но, судя по записям с камер, в тот вечер Владислав вернулся домой. Что происходило дальше – неизвестно.

Евгения Эктова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ДВА ТЕЛА – ДВА ДЕЛА

Логично предположить, что кто-то из пары напал первым, а второй начал защищаться и превысил предел самообороны. Но экспертиза установила неожиданное – якобы супруги именно целенаправленно наносили удары друг другу, а не защищались. Они убивали друг друга одновременно.

Отсюда родилось сразу два уголовных дела по статье «Убийство». В одном из них Евгения была потерпевшей, во втором обвиняемой в причинение смерти. Тоже самое и с Владом.

Дела даже рассматривались разными судьями. Родственники убитых и свидетели переходили из одного зала в другой. Обе стороны надеялись доказать, что их ребенок не убивал, а лишь защищался. Но, в конечном счете, оба дела закрыли в суде в связи со смертью подозреваемого.

Мама Евгении Ольга сообщила KP.RU, что осталась недовольна решением суда. Она уверена, что ее дочь схватилась за нож последней в надежде защититься и выжить.