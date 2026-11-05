В Москве открылась выставка «Православная Русь — к Дню народного единства» Фото: Евгения ГУСЕВА.

День народного единства в России отметили не только выходным, но и полезным для души делом — открытием выставки «Христианская традиция. Наши дни» в рамках форума «Православная Русь — к Дню народного единства», который проходит в 14 раз. Не просто выставки, а целого форума: это масштабная подборка уникальных святынь и предметов искусства — 524 произведения, отобранные из более чем 3000 работ и созданные 216 художниками: молодыми, народными и заслуженными, а еще академиками и член-корреспондентами РАХ.

А еще ценнейшая икона (святого благоверного князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской), приложиться к которой может каждый желающий.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Событие настолько важное, что открыть выставку прибыл из Кремля (по соседству) президент России Владимир Путин в сопровождении Патриарха Кирилла — именно ему посвятили экспозицию, именно в период его предстоятельства созданы все представленные работы, именно по инициативе Святейшего в Манеже и проходит выставка.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Выставка посвящена юбилею святейшего Патриарха Кирилла, которому в период проведения выставки (20 ноября) исполняется 80 лет, — пояснил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. — Одно из особых дел Патриарха — созидание храмов. Это и наша задача: рассказать современникам о том, как созидают, творят и живут в наше время христиане.

Да, это и зафиксировано в церковном искусстве — на полотнах и процесс строительства храмов, и иконопись, и портрет Патриарха, и воинство в зоне СВО, что прикладывается к иконе, уповая на милость божью и всепрощение Христово, и общая исповедь в зоне боевых действий, и восстановление исторических русских территорий под руководством президента.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Святейший Патриарх — особенная личность, особенный современник, — подчеркнул митрополит Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре. — Какие качества позволяют ему удерживать текущую ситуацию в духовной жизни России и выдерживать испытания? Вера. Вспоминаю слова, которые он нередко повторяет: «Не надо ничего бояться. Не надо никого бояться. Кроме Бога».

Посетителям доступны не только красочные и глубокие по содержанию работы, но и тематические локации. Залов — четыре. Первый: «История Отечества» — объединяет произведения живописи, скульптуры и ювелирного искусства, посвященные истории России и роли православия в ее становлении. Герои — прославленные полководцы, правители и духовные деятели, определивших судьбу России.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Второй зал: «Бог и человек» — посвящен встрече Бога с земными людьми, что отражено в Евангелии. Третий зал: «Сохраняя наследие» — о возрождении церковного искусства, восстановлении храмов и монастырей, работе иконописцев, реставраторов и мастеров монументального искусства. Четвертый зал: «Красота, спасающая мир» — посвящен духовной красоте, находящей отражение в природе, повседневной жизни человека, семье и преемственности поколений.

В залах представлена практически полная стереоскопия русской истории -- на полотнах, в скульптурах и даже визуальной инсталляции под потолком можно увидеть и воинов Ослябю с Пересветом, и Григория Потемкина с Александром Пушкиным, и Николая II с Димитрием Донским, и Крещение Руси, и Первую мировую, и Великую Отечественную, и СВО, и все-все-все.

А поскольку церковное искусство -- это не только образы святых, развернуто показана и литургическая жизнь Русской Православной Церкви: церковные облачения, произведения современной иконописи и реставрационной школы, а образцы лицевого и золотного шитья. Талантливая московская художница Алия Нуракишева, работающая со Сретенским монастырем, представила масштабную графическую серию,

посвященную ветхозаветным и новозаветным событиям.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда особо подчеркнул, что выставка и юбилей — это не совсем личная дата в том смысле, в котором принято воспринимать день рождения.

— Святейший Патриарх как-то сказал, что не может быть в жизни главы РПЦ ничего личного в обыденном понимании, — объяснил Легойда. — Поэтому дата эта важна и для Церкви, и для всего народа, и для мира искусства. Так что это и подарок Патриарху, и подарок Патриарха.

Это место, где можно и нужно потрудиться душой. Огромный исторический коллайдер, где в потоке совершенно разных произведений искусства каждый посетитель (при должном желании) почувствует круговорот русской истории, что затягивает и меняет не только народы, но и континенты, цивилизации, разные виды культур. Современность тут соседствует с древностью — и только в таком синтезе становится очевидным, что вещи и события, происходящие с Россией, и неизбежны, и неизбывны, и всегда взаимообусловлены — ничто не возникает просто так, ниоткуда или по воле случая, как кажется невеждам.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

При этом на фоне глобального цивилизационного хода и самотека истории, разумеется, всегда в центре остается человек. Материнство, исповедь, детство в деревне, учеба — все эти простые и судьбоносные сюжеты, наполняющие жизнь каждого верующего человека, и отражены. Божественный промысел, признает его человек или нет, просвечивает буквально сквозь каждое произведение искусства, каждую тень и лучик. Неслучайно в греческом переводе канонической молитвы «Символа веры» есть слово ποιητης (poietes) — Создатель именуется буквально ПОЭТОМ неба и земли. И ведь так и есть: Бог и его творения (художников тоже зовут творцами) — высшая красота, которой можно насладиться и в рамках выставки, и за ее пределами тоже.

Где: Москва, Манежная площадь, 1 (ЦВЗ «Манеж»)

Когда: 5 ноября — 8 декабря

Время работы: 10.00-20.00

Вход свободный