С кем только не сравнивали Аршавина и Слуцкого, появившихся на ковровой дорожке церемонии вручения «Золотого мяча»... Одно из творений нейросети - перед вами Фото: СОЦСЕТИ.

Юбилейная 70-я церемония вручения премии «Золотой мяч» прошла в Лондоне еще в конце октября, а образы бывшего футболиста Андрея Аршавина и тренера Леонида Слуцкого обсуждают до сих пор. Поводом послужили парные черные смокинги с красными перекошенными бабочками и небрежные прически. Интернет-пользователи тут же окрестили дуэт «Биба и Боба».

С кем только не сравнивали Аршавина и Слуцкого, появившихся на ковровой дорожке церемонии вручения «Золотого мяча».

«Физрук и трудовик на выпускном или корпоративе, «Родственники со стороны жениха», «Гости, которые добирались до Лондона на электричках», — комментировали выход бывшего спортсмена и тренера фолловеры.

Фото: СОЦСЕТИ.

Фото Аршавина и Слуцкого стало особенно вирусным на фоне безупречных нарядов других звезд футбола — Ламина Ямаля, Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе. На их фоне россияне выглядели живыми людьми, слегка промокшими под лондонским дождем.

Ксения Собчак, которая позже брала интервью у 45-летнего Андрея Аршавина, и вовсе назвала их «обсосами».

«Как вот говорят: «Женское счастье — лысые подруги». Счастье Слуцкого, что рядом есть ты на этом фоне. Он как бы сразу ок. Ну, в целом, у него и брюки нормально сидят. Кушак тоже низко, но не видно, потому что он его прикрыл. И главное — у него нет такой большой бабочки», — сказала Собчак в беседе с Андреем.

«А ты видела, он выглядит, как столб, а я к нему прислонился», — добавил с улыбкой футболист.

Стоит добавить, что Слуцкий и Аршавин отреагировали на собственные мемы и колкие комментарии с иронией. Более того, они их зачитывали вслух и смеялись.

«Аршавин хоть бы голову помыл, а то как будто корова облизала», — зачитал Леонид Слуцкий едкое замечание в адрес спортсмена.

Фото: СОЦСЕТИ.

«Это по делу, кстати. Ну, неужели я буду мыть голову ради Ballon d’Or», — пошутил в ответ бывший футболист.

«Два синебота с бодуна пришли за догоном», «Андрей похож на ханыгу», «У бегемота Слу опять волосы выпадают. Видимо, по дешевке сделал. Хмырь мелочный», «Такое ощущение, что квасили всю ночь», «Два колхозана опухших пропитых приехали оценивать, как Анри ведет церемонию», «Там два наших пингвина в красных бабочках. Держитесь подальше», — продолжал Слуцкий и не мог остановиться от смеха.

Фото: СОЦСЕТИ.

Фото: СОЦСЕТИ.

Больше всего Андрею и Леониду понравилось сравнение с родственниками со стороны жениха.

Пользователи интернета пришли в восторг от реакции спортсмена и тренера на критику: «Умение посмеяться над собой — это искусство», «У Слуцкого офигенный юмор и самоирония», «Мне нравится ирония Аршавина», «Их умению посмеяться над собой нужно еще поучиться», «Эталонное отношение к диванным войскам из интернета», «Ваши луки не для скуки», «Смешной получился дуэт».

Фото: СОЦСЕТИ.

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