Театр и мода вышли на подиум вместе. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Диалог между театром и модой начался не вчера. Народная артистка СССР Галина Волчек, руководившая «Современником» почти полвека, дружила с Вячеславом Зайцевым. Прославленный российский модельер делал костюмы не только для спектаклей, но и шил наряды артистам по разным случаям. В конце 70-х Галина Волчек предстояла поездка в США. По программе визита планировались в том числе светские мероприятия. «Слава, спасай! У меня совсем нет гардероба!». Это было время тотального дефицита в СССР, ничего модного и красивого в магазинах. Зайцев велел Волчек купить в Петровском Пассаже павловопосадские платки по 4 рубля за штуку. Из них сшил ей наряды, яркие и необычные. Кроме того, Зайцев сшил Волчек очень красивый плащ. Поскольку это был абсолютный hand made, а у Зайцева тогда ещё не было своего бренда и Дома моды, то и бирки на плаще тоже не было. Приделали к изнанке кусочек белой простыни и написали: «Слава Зайцев». В этом плаще Волчек произвела фурор в Штатах и с гордостью показывала «лейбл».

Коллекция одежды по мотивам спектакля «Три сестры». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Вячеслав Зайцев обожал ведущую актрису «Современника» Марину Неёлову, он считал её идеалом женской красоты. «Фигура! С ума сойти!», – восхищался модельер. По его словам, объем талии у Нееловой был 54 см. Настоящая модель. К тому же, по его мнению, «Марина… соткана из секса», – говорил Зайцев. Неудивительно, что, когда Галина Волчек ставила «Три сестры», где Неёлова играла Машу, Зайцев тут же согласился быть художником по костюмам на этой постановке. Всего же Вячеслав Михайлович создал костюмы для пяти спектаклей «Современника»: «Вишнёвый сад», «Три сестры», «Анфиса», «Лоренцаччо» и «Кто боится Вирджинии Вулф?»…

Актрисы «Современника» Елена Плаксина, Алёна Бабенко, Виктория Романенко. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Вдохновившись театральными работами Вячеслава Зайцева и художников по костюмам Марии Боровской, Павла Каплевича, молодые российские дизайнеры переосмыслили сценические образы в костюмы для повседневной жизни. И провели на Другой сцене «Современника» арт-дефиле, в котором приняли участие в том числе артисты труппы. Среди зрителей модного театрального показа мы заметили жену Александра Петрова Викторию Антонову, которая раньше подрабатывала моделью.

В модное дефиле была вмонтирована сцена из спектакля «Женитьба Бальзаминова». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В борьбе за зрительский интерес московские театры ищут новые формы. Соединение театра и моды – любопытный ход в этом направлении. Жаль только, если судить по зрительному залу, арт-дефиле интересно в основном женской аудитории.

Театр и мода вышли на подиум вместе. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

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