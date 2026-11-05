Россияне рассказали, когда начинают делать покупки к Новому году

Россияне рассказали, что уже потихоньку начинают готовиться к праздникам. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В центральной части России выпал первый снег, на улицах начали ставить первые елки, а в магазинах и на маркетплейсах уже появляются новогодние наборы и тематические товары. Россияне рассказали, что и сами уже потихоньку начинают готовиться к праздникам. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 24% опрошенных россиян сообщили, что как раз в начале ноября по традиции начинают подготовку к новогодним праздникам. Надо купить много подарков, украшений, продумать новогодние угощения, работы много, и чтобы не суетиться в последний момент, лучше заложить на подготовку полтора-два месяца.

«Стараюсь готовиться заранее, уже начинаю выбирать подарки, да и финансово так проще, потихонечку покупать, а не все махом», - делится участница опроса.

«По-разному, конечно, поступаю с разными продуктами, но вот икру к Новому году и Рождеству уже купила», - рассказывает другая.

А вот 4% опрошенных говорят, что уже купили все, что планировали: и подарки, и продуктовые запасы, так что теперь остается только украсить дом.

При этом большинство россиян сообщили, что для них начинать подготовку в ноябре все-таки рановато. Начинать покупки и доставать украшения они планируют к началу декабря.

«Рановато пока, конечно, в декабре начну подготовку», - улыбается респондентка.

А вот 30% россиян говорят, что вообще не могут заранее организовать время и финансы, все обычно делают в последний момент. Нередко для покупки подарков и угощений респонденты ждут новогоднюю премию или тринадцатую зарплату, поэтому и остается на закупки всего несколько дней.

«Все по финансам смотрю, иногда возможность появляется только в последний момент купить подарки, так что не всегда удается заранее подготовиться без спешки», - разводит руками респондентка.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Некоторые отметили, что особо не отмечают Новый год и никак не готовятся к нему, уж купить мандарины по настроению они всегда успеют, а больше ничего и не нужно.

«А что там готовиться, мандарины, конфеты «Москвичка» в шоколаде, елка с гирляндами, вот и все что нужно для Нового года», - улыбается участник исследования.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи человек.