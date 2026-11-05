Екатерина Гусева и Татьяна Буланова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Главный театрально-концертный зал страны отметил 65-летие. Мраморные холлы, позолота, багровая дорожка и огромный экран с видом на Спасскую башню задали торжественный тон: здесь хотелось выглядеть так, чтобы наряд был достоин сцены. Сам вечер обещал настоящий фейерверк музыкальных посвящений: на сцене выступили Лев Лещенко, Игорь Крутой, Михаил Шуфутинский, Юрий Антонов, Лариса Долина, Олег Газманов и многие другие любимцы публики, а вместе с ними прославленные коллективы, от Кубанского казачьего хора до ансамбля имени Александрова. Гости отозвались на эту торжественность по-разному: кто-то выбрал сказочную пышность, кто-то строгую черную классику, а кто-то остался верен собственному узнаваемому стилю. Разбираем самые яркие образы с экспертом по стилю и продюсером Яной Блиндер.

Эксперт по стилю Яна Блиндер Фото: Личный архив.

Екатерина Гусева

Образ, в который невозможно не влюбиться: актриса пришла в платье, будто сошедшем со страниц сказки о Золушке. Это бальное платье с глубоким V-образным вырезом и пышной юбкой в пол. Ткань мерцающая, голубовато-серебристая, с тонким блеском, который в свете холла переливается от жемчужного до стального. Лиф сидит четко по фигуре и подчеркивает талию, а от нее юбка расходится объемными складками, в движении превращаясь в настоящее облако.

Екатерина Гусева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Самая интересная деталь здесь плечи. Широкие воздушные драпировки, спущенные с плеч, создают эффект «крыльев», открывают линию ключиц и визуально уравновешивают объем юбки. Холодный голубой оттенок прекрасно рифмуется с нежной кожей и теплым медным цветом волос: контраст получается мягким, но выразительным.

Прическа подобрана безупречно. Крупные локоны, уложенные волнами, добавляют образу романтики и не спорят с пышностью наряда. Из украшений только тонкое колье вокруг шеи и серьги, и этого достаточно, ведь платье и так играет главную роль. Макияж свежий: теплая помада, мягкие стрелки, румяный акцент на щеках.

SHAMAN

Артист выбрал стиль, в котором нет ничего лишнего: черный от макушки до ботинок. Длинное двубортное пальто свободного кроя с широкими лацканами сидит чуть небрежно, но именно в этом и его шарм. Под ним черная водолазка или футболка и узкие темные брюки. Монохром всегда выигрышен: он вытягивает силуэт, делает фигуру визуально стройнее и выше, а свободное пальто добавляет образу драматичности.

SHAMAN Фото: Евгения ГУСЕВА.

Интересный акцент плотная вязаная шапка-бини, которая немного смягчает строгость пальто и добавляет уличной непринужденности. Классическое пальто и спортивная шапка вместе дают тот самый современный контраст, когда строгость и расслабленность уживаются в одном образе. Обувь тоже подобрана точно: грубоватые черные ботинки на шнуровке утяжеляют низ и придают образу устойчивость. Из аксессуаров лишь обручальное кольцо. Никакой лишней бижутерии, и это честное решение: у образа есть характер, и ему не нужны украшения, чтобы заявить о себе.

Татьяна Буланова

Певица выбрала платье, которое хочется рассматривать как произведение искусства: макси с открытыми плечами и объемным воланом по линии декольте. Ткань полупрозрачная, сетчатая, с вышивкой цветов в сиренево-розовых тонах, зелеными стеблями и вкраплениями пайеток. Горизонтальные полосы вышивки чередуются с бежевыми вставками, и получается живой цветочный сад, который будто ожил на ткани.

Татьяна Буланова Фото: Евгения ГУСЕВА.

Силуэт у платья прямой, облегающий, и он удлиняет фигуру. Татьяна сильно постройнела и выглядит очень молодо. Открытые плечи с воланом подчеркивают линию шеи и ключиц, а вышивка по всей длине создает вертикальный ритм, который стройнит. Цветовая палитра из розового, лилового и мятного очень свежая и женственная, и она хорошо перекликается с короткой светлой стрижкой.

Аксессуары умеренные: тонкая цепочка на шее, небольшие серьги, золотой браслет и кольца. Они не спорят с орнаментом платья. Макияж выразительный: дымчатые тени, четкая линия глаз, теплый оттенок помады. Единственное, что можно было бы пересмотреть, так это интенсивность теней: более мягкий акцент на глаза сделал бы образ чуть легче в сочетании с таким насыщенным платьем.

Стас Михайлов

Артист верен себе: его образ это сочетание рока и гламура. Черная кожаная куртка с металлическими пуговицами на рукавах, под ней темная рубашка, светлые голубые джинсы с вышивкой, потертостями и цепочками по бокам. Широкий ремень с массивной пряжкой собирает образ воедино и добавляет ему брутальности.

Стас Михайлов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Главное решение здесь контраст: темный верх и светлый низ создают четкую графичность. Джинсы с декором становятся центральным акцентом, а кожаная куртка добавляет серьезности и подчеркивает плечи. Черные туфли на шнуровке уравновешивают светлые джинсы и придают образу завершенность. Из аксессуаров часы и кольца, которые поддерживают блеск декора на ремне и джинсах. Образ получился очень фактурным и узнаваемым: артист не пытается следовать трендам, он создает собственный стиль.

Илья Резник с женой Ириной

Пара выглядела трогательно и очень гармонично. Поэт выбрал классику: черный фрак-сюртук с высоким воротником, белая сорочка, ярко-алый галстук и небольшой знак отличия на лацкане. Красный галстук здесь настоящий акцент: одна точка цвета в черно-белой гамме, и образ мгновенно приобретает торжественность и характер. Лакированные туфли и белый шелковый платок в руке добавляют сценического шика.

Илья Резник с женой Ириной Фото: Евгения ГУСЕВА.

Спутница выбрала жакет из букле в черно-белую крапинку, черную юбку-карандаш до колена, темные колготки и ботильоны. Букле классическая ткань для светских выходов: она добавляет фактуры и делает образ уютным и женственным. Юбка длиной до колена выглядит аккуратно, а ботильоны на каблуке вытягивают силуэт. Золотистые волосы, собранные в хвост, светлая помада и серьги создают мягкую, живую картину.

Оба образа построены на одной цветовой логике: черный как основа, белый как оттенок, и по одному яркому штриху. У него алый галстук, у нее сияющая улыбка и крупные серьги.

Зара

Певица пришла в черном платье, и это тот случай, когда простота выглядит максимально дорого. Платье-русалка с асимметричным вырезом на одно плечо: лиф облегает фигуру, подчеркивая талию и бедра, а от колен юбка расширяется воланом и мягким шлейфом, который красиво ложится на красную дорожку. Ткань матовая, плотная, она держит форму и создает четкий, скульптурный силуэт.

Зара Фото: Евгения ГУСЕВА.

Асимметрия на плечах придает строгому платью динамику и открывает линию шеи и плеча. Силуэт «русалка» вытягивает фигуру, а красная дорожка и черный цвет дают эффектный графичный контраст. Длинные прямые темные волосы, распущенные по спине, подчеркивают вертикаль и добавляют образу глянцевой безупречности. Из украшений длинные серьги и часы на запястье: минимум декора, максимум изящества.

Макияж классический: выразительные брови, подведенные глаза, теплая помада. Для вечера в Кремлевском дворце такая черная элегантность абсолютно уместна. Рядом с ней смотрелся и спутник в темном костюме и рубашке: сдержанно и в тон. Безупречно собранный образ, в котором все на своих местах.

Анита Цой

Певица выбрала образ-событие: темно-синее платье с широкими расклешенными рукавами и поверх него накидка, расшитая крупными серебристыми пайетками-дисками. Накидка свободного кроя, сияющая и объемная, ловит свет и словно покрыта зеркальной чешуей. Это тот самый случай, когда наряд работает как сценический костюм: он заметен издалека и создает ощущение праздника.

Анита Цой Фото: Евгения ГУСЕВА.

Темно-синий цвет платья выбран очень удачно: он глубже и благороднее черного, а серебро на нем смотрится особенно эффектно. Свободный крой накидки скрывает лишнее и создает длинную, монолитную вертикаль, а расклешенные рукава добавляют легкости и восточной нотки. Крупные серьги с подвесками поддерживают блеск наряда, а золотистые волнистые волосы, распущенные по плечам, добавляют тепла и мягкости.

Макияж яркий, но аккуратный: выразительные глаза, красная помада и маникюр в тон. Может смутить количество блеска: когда накидка так насыщена пайетками, серьги можно было выбрать более сдержанные, чтобы декор не конкурировал. Однако, на торжественном вечере такая щедрость уместна.

Жасмин с дочкой

Самый нежный дуэт вечера: мама и дочь выбрали розовую гамму, но обыграли ее по-разному. Жасмин в костюме оттенка розовой пудры: свободный пиджак оверсайз с плечами и широкие брюки в тонкую полоску, расшитую кристаллами. Под пиджаком топ из серебристой кольчужной сетки, и он добавляет образу блеска. Такой костюм делает силуэт стройным, а широкие брюки в пол визуально вытягивают ноги. Серебристые туфли с острым носом и длинные серьги-нити завершают образ.

Жасмин с дочкой Фото: Евгения ГУСЕВА.

Дочь в платье розового и малинового оттенков: полупрозрачные рукава, лиф с легким прозрачным верхом и юбка, украшенная объемными цветами-аппликациями. Платье романтичное, детское по духу, но не слишком кукольное. Бежевые балетки со стразами и пышные волнистые волосы дополняют образ.

Главная находка, это общий цвет: розовый объединяет двух героинь, но каждый образ говорит своим языком, у мамы это современный деловой шик, у дочери романтика. Единственное, что можно было бы подкорректировать, это чуть более яркую помаду у мамы, чтобы костюм выглядел вечерним.

Александр Малинин

Артист выбрал образ в духе драматичной классики: длинное черное пальто свободного кроя, под ним белая сорочка с отложным воротником и темные широкие брюки. Силуэт получился текучим и театральным: пальто почти в пол создает ощущение мантии и добавляет шагу выразительности.

Александр Малинин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Самый интересный штрих это обувь. Вместо ожидаемых классических туфель артист надел черные кеды на белой подошве. Это решение разбавляет торжественность монохрома и делает образ современным: серьезное пальто и спортивная обувь сегодня одно из самых модных сочетаний. Белый воротник рубашки подсвечивает лицо, а гладко зачесанные назад волосы подчеркивают высокий лоб и благородный профиль.

Сосо Павлиашвили

Артист выбрал непарадный, но очень стильный вариант: оливково-зеленая стеганая куртка прямого кроя с накладными карманами и вертикальной простежкой. Ее цвет мягкий, природный, ближе к хаки с приглушенным зеленым оттенком, и он выглядит спокойно и дорого. К куртке светлые бежевые брюки свободного кроя и кроссовки: образ вышел расслабленным, в духе современного городского стиля.

Сосо Павлиашвили Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сильная сторона образа это цветовая гармония: оливковый и песочный оттенки родственные, они не спорят друг с другом и создают теплую, комфортную палитру. Фактурная стежка на куртке добавляет объема и интереса, а свободный крой делает силуэт уверенным и непринужденным. Седые волосы и борода придают облику благородства, а в руках артист держит черную сумку, которая оттеняет светлые тона.

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