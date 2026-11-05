Жителей Курска призывают к акции протеста фейковыми сообщениями о несправедливом отношении к семьям участников СВО

Жителей Курска пытались вывести на публичную акцию протеста с помощью ИИ-фото. Фото: Bohdan Aleksandrovych/Shutterstock/Fotodom

В Курске семьи погибших участников СВО якобы не могут добиться положенных им выплат, поэтому неизвестные предлагают им организовать публичную акцию протеста у администрации Курской области, чтобы добиться справедливости. Такой вывод можно сделать из сообщений, которые появились в телеграм-каналах. В качестве доказательств скриншоты внутренних переписок с сообщениями якобы от подписчиков каналов, а также фото очередей у местного отделения фонда «Защитники Отечества». «Комсомольская правда» внимательно изучала сообщения и пришла к выводу, что в сети распространяется фейк, чтобы спровоцировать жителей на незаконную акцию.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Главным «доказательством» в этих сообщениях стали фотографии. На них запечатлены огромные очереди у зданий курского военкомата и регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Но при детальном рассмотрении выяснилось, что эти снимки не имеют никакого отношения к реальности — их создала нейросеть.

Авторы фейка использовали архивные панорамы курских улиц с сервисов карт и наложили на них сгенерированные изображения толпы. При этом в постах указаны фактические ошибки, например, в адресе. Была указана «ул. Щепкина, д. 45», но такого адреса у ведомства просто не существует. Реальный филиал фонда «Защитники Отечества» в Курске находится по адресу: улица Щепкина, дом 4Б.

Проверить скриншоты, якобы сделанных с переписок с подписчиками, которые жалуются на отсутствие выплат, невозможно – нет имен и фамилий, конкретики.

Сами сотрудники фонда подтверждают, что их деятельность ведется по графику, без сбоев. Работа филиала в Курске не приостанавливалась ни на день. В учреждении в штатном режиме проходят приемы граждан и юридические консультации по вопросам оформления страховых выплат и пособий. Никаких официальных решений или распоряжений о заморозке положенных законом выплат не принималось. Все положенные суммы начисляются в установленные сроки.

Отсутствие массовых проблем с выплатами подтверждается и официальной статистикой обращений граждан. Недавно в правительстве Курской области прошло заседание под председательством губернатора Александра Хинштейна. В ходе встречи руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Григорий Цуканов озвучил данные о том, на что чаще всего жаловались куряне за последнюю неделю.

Выяснилось, что в топе проблем жителей региона — традиционные бытовые вопросы: сфера ЖКХ, благоустройство дворов и строительство дорог. Статистика ЦУР показывает, что никаких массовых жалоб на задержки выплат семьям бойцов СВО не зафиксировано. Если бы проблема действительно существовала и носила такой масштаб, как описывают анонимные каналы, она неизбежно отразилась бы в официальных сводках и системах мониторинга.

Интересен и тот факт, как именно распространяются призывы к протестам. Для этого используются так называемые каналы-однодневки. Это специально созданные ресурсы, у которых нет истории, реальных авторов или сложившейся репутации. Их единственная задача — запустить информационную волну и исчезнуть.

Более того, ссылка, которая якобы должна вести на подробности о «митинге», на самом деле перенаправляет пользователя на телеграм-канал, позиционирующий себя как новости Лисичанска. Это стандартный прием психологических операций: завлечь человека громким заголовком на сторонний ресурс, содержание которого вообще не касается заявленной темы.

Цель подобных вбросов очевидна — создать панику, разозлить людей и попытаться вывести их на улицы, используя горе семей и чувство справедливости. Организаторы фейковой атаки рассчитывают, что в условиях стресса жители приграничья не станут проверять адреса на вывесках или разглядывать детали на фото.