Российско-китайский диалог «Внутрипартийное управление в КНР и мировое развитие» прошел в Москве

Фото: пресс-служба конференции «Внутрипартийное управление в КНР и мировое развитие»

Мероприятие было организовано совместно Медиакорпорацией Китая (CMG) и Посольством КНР в Российской Федерации. В нем приняли участие около 100 представителей общественности, молодежи Китая и России.

С видеоприветствием выступил заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, директор и главный редактор CMG Шэнь Хайсюн. В ходе мероприятия также выступили временно исполняющий обязанности посла КНР в России Чжан Вэй, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, заместитель главного редактора издательского дома «Аргументы и факты» Индира Кодзасова, первый заместитель главного редактора «Российской газеты» Игорь Черняк и другие гости.

Участники отметили, что неуклонное продвижение всестороннего и строгого управления партией является ключом к укреплению собственного строительства Коммунистической партии Китая и демонстрирует ее выдающуюся дальновидность. На фоне глубоких изменений в мировой экономике российские эксперты уделяют особое внимание изучению и применению успешного многолетнего опыта, накопленного КПК.

Во время мероприятия студенты московских вузов и представители российского поколения Z провели содержательный обмен мнениями с участниками диалога по теме пятого пленума ЦК КПК, на котором было принято постановление о всестороннем усилении строгого внутрипартийного управления, включающего укрепление дисциплины и борьбу с коррупцией