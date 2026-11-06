В России разработают молочные продукты для космонавтов

Фото: компания «Логика молока»

Российский производитель разработает специализированные продукты для космонавтов, отравляющихся на орбиту. Благодаря специальной технологии сушки новый продукт сохранит все полезные свойства. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 5 ноября подписали генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и председатель совета директоров компании «Логика молока» Руслан Алисултанов. Ключевым направлением взаимодействия станет разработка инновационных продуктов для участников космических миссий и дальнейшее использование технологических решений для выпуска массового продукта.

- Наша задача - обеспечить здоровое питание наших космонавтов на орбите, чтобы самые полезные продукты они употребляли и следили за своим здоровьем. Но более того, в дальнейшем эти разработки для космоса будут очень полезны и на Земле, для обычных граждан, которые будут покупать продукцию, в том числе наши дети, - сказал Дмитрий Баканов.

- Сегодня мы подписали соглашение между двумя отраслями, на первый взгляд, очень далекими друг от друга, но в действительности у нас много общего, - сказал Руслан Алисултанов. - Современная молочная промышленность, как и космическая отрасль, в своей ежедневной работе опирается и на фундаментальную науку, и на высокие технологии, и на поиск новых решений. Поэтому мы видим большие перспективы в объединении наших компетенций, для создания уникального нового продукта.

Доставка кальция в космос

Космическая еда начинается задолго до старта ракеты. Еще на Земле технологи продумывают каждый грамм: что съест экипаж, как это сохранить, упаковать и безопасно доставить на орбиту. Готовить в невесомости нельзя — брызги и крошки разлетаются и могут попасть в аппаратуру или в дыхательные пути космонавта. Поэтому всю еду для полета производят на Земле, а на корабле ее только разогревают или восстанавливают водой.

Расширить перечень молочных продуктов, поставляемых космонавтам, предложила компания «Логика молока». Специалисты имеют многолетний опыт по производству молочных продуктов, мороженого, детского питания и напитков на растительной основе. «Сухой йогурт» для космонавтов будет содержать пробиотические бифидобактерии, число которых в десять раз превышает показатели для обычного йогурта. Новый молочный продукт сможет обогатить рацион экипажа легкоусвояемым белком, кальцием, а также витаминами D, E и группы B, которые необходимы для поддержания организма в условиях длительной невесомости. А в условиях замкнутого пространства и постоянных физических нагрузок космонавтам жизненно необходим качественный белок и сбалансированный комплекс полезных веществ. К тому же, молочные продукты будут не только поддерживать мышечную массу и кости, но и благотворно влиять на микрофлору желудочно-кишечного тракта, что крайне важно в полете.

Создаваемый продукт должен быть не только полезным, но еще и долго храниться, ведь полеты космонавтов длятся несколько месяцев. А молочные продукты, как известно, имеют свои особенности – им требуется особый температурный режим хранения, при этом имеют ограниченный срок годности. Специалисты сейчас работают над инновационным решением, чтобы сохранить пользу продукта и максимально продлить срок годности, который так важен в космосе.

Еще один важный критерий – «сухой йогурт» должен быть легким и компактным, ведь на борту каждый килограмм «на вес золота». И наконец, упаковка продукта должна легко открываться даже в перчатках.

- Мы делаем большой фокус именно на вкусовых предпочтениях, которые на орбите меняются радикально. Перед нами стоит большая задача – создать продукт, который не требует холодного хранения, имеет маленький вес и сохраняет все полезные свойства натурального молочного продукта, - отметил Руслан Алисултанов, председатель совета директоров компании «Логика молока».

Перед отправкой на орбиту «сухие йогурты» пройдут многоступенчатый контроль безопасности и дегустацию самими членами экипажа, которые оценят вкус и качество.

Взять «йогурт» в поход

Инновационная разработка нового продукта имеет не только космическую направленность. Уникальный продукт, создаваемый для крайне специфических условий, должен найти свое применение и в обычной жизни, приносить пользу максимально широкому кругу потребителей.

- Очень важно, чтобы те передовые разработки, которые были подготовлены для космоса, потом внедрялись для простых граждан, чтобы новый йогурт могли есть дети, которые так любят молочные продукты. Чтобы было и вкусно, и полезно. Это должны быть продукты, которые позволят космонавтам быть здоровыми на орбите, а обычным гражданам – на Земле, - сказал Дмитрий Баканов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос».

Производитель говорит о том, что в дальнейшем этот «сухой йогурт» можно будет брать с собой ученым для арктических экспедиций, расширить список продуктов для северного завоза, для доставки на острова и в другие труднодоступные районы. Молочные продукты, которые не требуют холодильников для перевозки, будут актуальны для туристов, которые уходят в длительные походы, поднимаются в горы. А также будут востребованы среди людей со специальным режимом питания, ведь «йогурты» смогут обеспечить их достаточным количеством белка и кальция.

- Для нас это, в первую очередь, возможности объединения экспертизы в области технологий молочного производства с уникальной научной экспертизой «Роскосмоса». Мы заинтересованы в дальнейших совместных исследованиях, в создании новых продуктов с высокой пищевой ценностью. Уверен, что в этих разработках будут новые решения и для космической отрасли, и для миллионов наших потребителей, - отметил Руслан Алисултанов.