Камера, мотор, революция! К 109-летию Великой Октябрьской «Комсомольская правда» провела кастинг на роль главных героев революции

Исторические фильм нынче в почете. Даже Владимир Путин советует: обаятельно надо смотреть, особенно молодежи. Но это он говорил про кино о том, как появилась российская империя. Мы же, вдохновивших таким успехом тоже решили снять кино (ну как снять - пофантазировать, что снимаем), но уже о том, как империя закончилась и началась новая страна - про революцию. Благо и годовщина на носу - 109 лет Октябрю.

Признаемся честно: на бюджете мы не экономили. Так что играть у нас будут только звезды первой величины.

ЛЕНИН И КРУПСКАЯ

Ну кто еще может играть главного политика 20-го века, как не главный актер? Конечно Владимира Ильича исполнит сам Леонардо Ди Каприо.

Тем более, что вождь пролетариата-то для итало-американца персонаж не с другой планеты - бабушка-то нашего Лео по материнской линии - урожденная Елена Степановна Смирнова. Она родилась в еще дореволюционной России в 1915 году. Именно из-за революции ее родители бежали в Германию. Вот какой поворот сюжета.

Да и что там скрывать, сам Леонардо будто рожден для роли Ленина - его только побрить и как будто одно лицо. Очень органичен.

Кстати, о сходствах. Почему роль Надежды Константиновны должна сыграть именно Скарлетт Йохансон? Во-первых, ее просто не придется гримировать - Йохансон и Крупская не просто на оно лицо, а будто один и тот же человек, путешествующий во времени.

Фото: ТАСС + Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во-вторых, Скарлетт в двух словах, но может изъясняться по-русски - она брала уроки специально для съемок в Мстителях (ее героиня «Черная вдова» из России). Более того, ее мама из семьи, исторической родиной которой является Минск. Так что и в ее семье есть наши корни.

ТРОЦКИЙ

Один из главных харизматиков голивудского кино - Педро Паскаль. Его довольно запоминающаяся внешность - волевой подбородок, выразительные брови - точно сыграют на руку. И при грамотном гриме и подборе костюмов он точно передаст ту «изюминку», которая была у Троцкого и которая привлекала его современников.

Мы не сомневаемся, что Педро сразу ответит согласием на наше предложение, ведь он сам из этих… По материнской линии у него в родне Паскаль Альенде - один из лидеров чилийского Левого радикального движения МИР, родители Педро горячо. Поддерживали Салвадора Альенде (кстати, лауреата Ленинской премии), были участниками оппозиционного движения против военной диктатуры Пиночета. Так что Педро Паскаль - буквально рожден быть Троцким.

ДЗЕРЖИНСКИЙ

Хватит уже Дэниэлу Крейгу играть супершпионов с психологическими травмами, сомнениями и душевной болью. Пора бы уже стать железным. Например, железным Феликсом. Пусть актер и имеет рыцарский титул, но, убеждены, его мастерство с легкостью позволит ему отбросить все эти дворянские замашки и сыграть настоящего основателя ВЧК.

СТАЛИН

Иосиф Виссарионович, который в 1917 году был еще Кобой, не являлся главным действующим лицом советской революции. Но сегодня-то мы знаем, кем в итоге он стал. Вот, и Тимоти Шаламе - пока не главная звезда Голливуда, но какой потенциал! Да и как же его постер подходит к роли будущего вождя народов.

КЕРЕНСКИЙ

Мы уже забыли, но Владимир Зеленский раньше был актером. Может дадим ему второй шанс? В конце концов оставит в покое несчастный народ Украины и даст ему пожить нормально.

Зеленский держится за власть по одной простой причине - как только он перестанет быть президентом, его либо посадят, либо убьют. В попытках избежать - надо бежать. К чему глава киевского режима безусловно готовится.

Мы согласны дать ему примерить на себя роль Керенского. Даже женское платье выделим - оно, как показывает практика западных границ Украины, очень даже понадобится.

В общем, Володимир Олександрович, приглашение в Москву от Владимира Владимировича для вас, как мы знаем, действует. Ну уж будете здесь, заходите на пробы.

НИКОЛАЙ II

Есть ли в Голливуде более благородное лицо, чем у Мэтью Макконахи? Идеальный кандидат на роль Императора.

Урожденный ковбой, прошедший все стадии на экране - от вич-инфцированного наркомана-дельца до настоящего британского джентльмена, точно впишется в интерьеры Зимнего дворца. И уверены, сложит с себя власть с достоинством.

КШЕСИНСКАЯ

Сидни Суини - главный секс-символ 2026 года. А Матильда Кшесинская - начала 20-го века. Так чего мудрить? Сделаем приятное всем нашим зрителям-мужчинам. На Сидни смотреть всегда приятно, тем более мы не сомневаемся, что в роль она войдет стопроцентно.

РАСПУТИН

Самый неоднозначный актер всех времен. Венсан Кассель играл и самых отпетых злодеев, и безоговорочных героев. Он не раз признавался, что слишком часто выбирал «сторону зла», но ему интересны не примитивные злодеи, а многогранные персонажи. В точности как и Григорий Распутин. Кто он? Гений или исчадие ада? Добро или проклятие? Кассель точно раскроет этого персонажа как никто другой.

ГОРЬКИЙ

Горький в начале века воспринимался, если выразиться по-сегодняшнему, рок-н-ролльщиком. «Перемен требуют наши сердца!» Вот и его «Песня о Буревестнике» (кстати, аж 1901 года выпуска), для тогдашней прогрессивной молодёжи стала символом: автор будто предвосхищал грядущие потрясения, призывал не бояться перемен.

А кто у нас в Голливуде настоящий рок-н-ролльщик? Конечно Джонни Депп. Уж сколько он всего прошел, сколько всего пережил, каких фриков только не играл, пора братья и за голову. Человек - это звучит гордо, Джонни. И мы рады будем видеть тебя в этой роли.

МАЯКОВСКИЙ

Здесь все просто: Стетхем крутой, и Маяковский крутой. Да с хорошими лысыми актерами в Голливуде напряженка. Звонок Дени Де Вито для этой роли был бы унизителен для Владимира Владимировича. А Дуэйн «Скала» Джонсон не справится с ролью, где любовная линия пронизывает все от начала и до конца. А вот Стетхем может и сыграет. А если нет, то у нас уже готов великолепный дублер - Юра Борисов. Да, как британец он может и не наваляет, зато посмотрит так по-русски и скажет: «Эй! Господа! Любители святотатств, преступлений, боен, — а самое страшное видели — лицо мое, когда я абсолютно спокоен?»

БРИК

Борисов-Маяковский может и не привез бы Сальме-Лиле Рено из Парижу, но тонкую русскую душу был Дале ей не меньше самого Маяковского.

Сальма Хайек со свей мексиканской страстью - лучшая кандидатура на роль такой же творческой и разносторонней Лили. А еще она великолепно раскрывается рядом с сильными мужчинами - Сэмюэлом Джексоном, Антони Бандерасом.

ЕСЕНИН

Московский озорной гуляка - точно новая высота для Мэтта Деймона. Кого он только ни играл - и стеснительного умницу, и военного, и изобретателя-инженера, и даже картошку в космосе выращивал. Но, господин, Деймон, для роли Сергея Александровича еще надо попотеть. Она бы точно стала для оскароносного американца новой вершиной. Может мы бы ему за нее даже дали гран-при Московского кинофестиваля.

Но как же он хорошо в образе - истинный Есенин.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Староверы. Какой была бы Россия, если бы осталась старообрядческой