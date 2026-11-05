Столица перешагнула 80-летний рубеж

Биоимпедансный анализ оценивает состав тела, в том числе долю жировой и мышечной массы и количество воды в организме. Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ/Агентство городских новостей «Москва»

В 2025 году средняя продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет. За этой цифрой - не только возможности медицины, но и смена подхода: здоровое долголетие в столице становится практической частью работы городской системы здравоохранения. Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX сообщил, что внедрение философии здорового долголетия продолжится, а программа комплексной диагностики здоровья будет развиваться.

Один маршрут вместо разрозненных обследований

В июне Сергей Собянин объявил о старте программы комплексной диагностики здоровья. Она объединила диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный столичный пакет обследований в единый персонализированный маршрут профилактики. За несколько месяцев к программе присоединились более 1,5 миллиона москвичей. Почти миллион человек полностью завершили первый этап; им назначили свыше трех миллионов углубленных лабораторных и инструментальных исследований.

Программа помогла привлечь к профилактике более 300 тысяч горожан, которые не обращались в городские поликлиники или не проходили профилактические обследования последние два года. Чаще всего у участников выявляли риски сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта и сахарного диабета. У каждого десятого, кто прошел все этапы, расчетный биологический возраст оказался на пять и более лет выше паспортного.

До 90 процентов программы можно пройти онлайн в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». Для назначенных обследований нужно лично посетить городскую организацию здравоохранения.

Стратегия здоровья

Все начинается с анкеты о самочувствии и образе жизни в «ЕМИАС. ИНФО». Затем система формирует персональный набор обследований. Важное преимущество - расширенный московский пакет лабораторных и инструментальных исследований: прежде многие из них в рамках профилактики были доступны только в частных клиниках платно, теперь их можно пройти в городских поликлиниках.

Далее система выстраивает маршрут и предлагает опции: опросы о питании, сне, физической активности, привычках и эмоциональном состоянии, функциональные тесты по видеоинструкциям. Участники могут внести данные с домашних умных весов или по результатам биоимпедансного анализа - он оценивает состав тела, включая долю жировой и мышечной массы и количество воды.

«Система сопоставляет результаты с данными электронной медицинской карты и формирует дополнительный перечень обследований, например, если биологический возраст сильно расходится с паспортным», - добавил Сергей Собянин.

СКАЗАНО

Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наша программа помогает оценить риски для здоровья, определить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить показатели, которым необходимо уделить особое внимание», - мэр Москвы Сергей Собянин.

15 минут на первый шаг

Летом важным дополнением программы стали городские павильоны здорового долголетия на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. За 15 - 20 минут без предварительной записи можно было оценить состояние организма и получить рекомендации.

Сначала посетители проходили короткий интерактивный опрос о привычках, питании, активности и эмоциональном состоянии. Отдельные показатели оценивало умное зеркало с технологиями искусственного интеллекта. Были доступны биоимпедансный анализ состава тела и ультразвуковая оценка костной ткани с помощью аппарата MiniOmni. В зонах нейрофитнеса можно было выполнить упражнения на концентрацию и расслабление: гарнитура регистрировала биоэлектрическую активность мозга, а программа показывала изменения на экране.

С 4 августа экспресс-диагностику в павильонах прошли свыше 15 тысяч человек. Формат оказался востребованным, и Сергей Собянин принял решение возобновить его на площадках проекта «Зима в Москве».