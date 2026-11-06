Муж - это не только ценный мех!

Девушки! Когда вы уже перестанете требовать с мужей шубы? Мужчина - это не только ценный мех! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Тема шубы ежегодно всплывает в женских пабликах в ноябре. Зима, холода, одинокие дома, на-на-на-на, как пел когда-то один мудрый человек.

И разумеется, обсуждаются там не советы, как выбирать мех, а рецепты, как грамотно выпросить его у мужчины. Кроме шуток, женщины уже памятку составили.

ДЕВОЧКИ-ВЕРБЛЮДЫ И ДЕВОЧКИ-ЦВЕТОЧКИ

Но сначала лирически-философское отступление из этой же ветки обсуждения.

Коза с баяном:

Как говорит мой муж, если женщина далась ему потом, кровью и материальными вложениями, то она бесценна. Он абсолютно прав. Не впервые замечаю, что девушки делятся на две категории. Одни никогда ничего не просят, им неудобно. Наоборот, стараются по максимуму все дать своему мужчине, выручить, окружить заботой и зарабатывают с ним наравне. Вторые заняты только собой и живут по принципу «у меня есть муж, он мне все купит». Догадайтесь, кому из них бросят под ноги полцарства, а кто получает лишь три мелких тюльпанчика строго раз в год на 8 Марта.

Если ты вынослива, как верблюд, к тебе непременно приклеится требовательный погонщик. Научит тебя ставить рекорды выносливости и самоотречения.

Если ты вся такая нежный беспомощный цветочек, непременно отыщется заботливый поливальщик. Правда, никто не гарантирует, что он только один цветочек будет поливать. Такие обожают разводить цветники.

Говорят, есть гармоничные пары. Не знаю, я лично в жизни не встречала. Слава мирозданию, что хотя бы в интернете таких пруд пруди.

ЧЕТКИЕ ИНСТРУКЦИИ

И переходим, собственно, к шубе и прочим подаркам. Вот сугубо народный женский опыт из соцсетей. Слишком уж всерьез к этому не относимся, потому что мужчина нынче пошел расчетливый и на уловки особо не ведется.

Кристина:

Девочки, прямым текстом скажите, что любите получать подарки. Звучит странно, но работает. Мужчины мыслят буквально. Не просит - значит, ей ничего не нужно. Упростите ему задачу. Прямо говорите, что вам нравится. Парни плохо понимают намеки. Нужны четкие инструкции. Иначе получите восьмую сковородку, или освежитель воздуха в подарочной упаковке, или средство от тараканов - да мало ли что еще мужьям в голову придет, они люди практичные. У мужчин на этот случай методичка одна на всех.

Надя:

Никогда, никогда не манипулируйте: «Если не купишь шубу, то никакого тебе секса, рыбалки, футбола (нужное подчеркнуть). Или: «А вот у Ленки муж - вот это я понимаю, в соболя супругу одел…» Мало того что обидится. Так еще и будет воспринимать вас как вымогателя, то есть соперника. А вы - нежная кошечка, не забываем.

Рыбка не золотая:

Не подкатывайте, когда он смотрит хоккей, рубится в танчики или роется в аккумуляторе! Он занят, две сложные задачи одновременно ни один мужской мозг не выдержит. Подойдете потом, когда он будет отдохнувший, сытый, расслабленный и ничем важным не занят.

Ни петь, ни лаять:

У меня работает фраза «в нашей бухгалтерии все обзавидуются, что у меня такой муж заботливый». Говорю ее после каждого подарка и прямо вижу, как у него растет самооценка. Ему теперь нравится мне что-то дарить! Так что подчеркиваю, какие выгоды принесет подарок для меня в первую очередь ему самому.

Альбина:

Они любят комплименты даже больше, чем мы. Говорю своему: хочу умную колонку, выберешь мне? А то я в них ничего не понимаю, а ты так хорошо разбираешься… На следующий день купил и привез.

Кошка в лукошке:

В семье моего мужа было не принято что-то дарить даже на дни рождения, покупали только необходимое. Поэтому я постепенно приучала к этому мужа. Начинала с самых маленьких просьб - конфеты и тому подобное. Потом пошли презенты покрупнее. И я по глазам видела, как ему нравится доставлять радость. А если бы в первый же год брака сразу потребовала шубу, то свекровь быстро бы ему объяснила, что я такая-сякая.

Лиловая лиса:

Подруга-психолог посоветовала: если человек несколько раз сказал «да», то спорить ему в дальнейшем уже трудно. «Борщ будешь? - Да! - А ты с собакой уже погулял? - Ага, да. - Я так хочу красной икры, купишь завтра по дороге с работы? - Э-э-э… ну хорошо, да». Правда, шубу я этим способом еще не просила.

ПЕРЛЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

«По меркантильности мужчины дадут фору любой женщине. Так беззаветно любить деньги могут только люди с Y-хромосомой».

«По совести в семье жить хорошо. Выжить трудно».

«Девушки! Когда вы уже перестанете требовать с мужей шубы? Мужчина - это не только ценный мех!»