Пора дешевых овощей и фруктов: какие плоды выгоднее всего покупать в конце осени и начале зимы в России

Многие фрукты-овощи сейчас привозят на прилавки сразу с полей, а не из хранилищ. Это тоже сдерживает рост цен. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Осень - пора самых дешевых овощей и фруктов. И нет, эта пора еще не на исходе, потому что овощи и фрукты у нас не только с российских полей. Да и отечественный урожай к ноябрю собран еще не весь - есть и достаточно поздние культуры.

С помощью экспертов мы составили для вас небольшой путеводитель: что выгоднее всего покупать в конце осени - начале зимы. Ведь что такое «дешевые фрукты и овощи»? Это те плоды, которые мы покупаем на пике сбора урожая. То есть когда они самые свежие, вкусные и полезные!

Капуста, морковь, свекла

Самые низкие цены: конец октября - начало ноября.

Основной урожай картошки уже собран. И хотя она все еще стоит довольно дешево, цена уже прошла нижнюю точку и начала потихоньку расти. А вот капуста, морковка и лук, по данным Росстата, продолжают терять в цене. Свекла тоже на пике дешевизны.

Для овощей из борщевого набора сезон низких цен - это когда они попадают на прилавки не из хранилищ, а непосредственно с полей, сразу после сбора. Даже если они едут не из тридесятого царства, а из соседнего региона, затраты на хранение сразу увеличивают их цену.

- Картофеля, капусты, моркови, лука и свеклы в октябре к нам поступило в два раза больше, чем годом ранее, причем пока овощи попадают на рынок прямо с поля, - рассказала «КП» руководитель отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити» Ксения Малиновская. - Основные объемы поздней капусты сейчас дают Ульяновская область и Чувашия. А крупнейшими поставщиками картофеля стали Нижегородская и Тульская области. Рынок насыщен и позволяет удерживать минимальную оптовую цену на обе культуры на уровне 20 рублей за килограмм.

В рознице цены, конечно, повыше. По данным аналитической компании NTech, в конце октября в среднем по России капуста стоила чуть больше 30 рублей за кило. Картошка - 49 рублей. Самый дорогой в борщевом наборе в нынешнем сезоне лук - 51 рубль.

Много это или мало? Для сравнения, сейчас капуста примерно в два раза дешевле, чем было в начале лета. А кило репчатого лука в середине июля тянуло почти на 65 рублей (данные Росстата).

Дешевеет не только борщевой набор. Самые низкие цены в году сейчас и на тыкву (да, не случайно Хеллоуин «у них» празднуется именно в конце октября), редьку, дайкон, лук-порей - все это культуры, которые не боятся холодного грунта и собираются достаточно поздно осенью.

Яблоки и груши

Самые низкие цены: ноябрь.

Яблоки обычно ассоциируются с дачей и августом. Но для многих сортов, особенно промышленных - и отечественных, и импортных, - сезон начинается поздней осенью.

Урожай российских яблок в этом году ожидается рекордным: по предварительным оценкам, до 2,5 млн тонн против прошлогодних тоже рекордных 2 млн тонн. При этом у яблок случилась «инфляция наоборот» - они нынче в топе самых подешевевших за год плодов (см. «Только цифры»).

- Сезон самых дешевых груш также обычно приходится на позднюю осень, - рассказывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

В отличие от яблок груши нынче - главным образом импорт.

- Основная часть груш едет из Турции, - подтверждает Ксения Малиновская.

Тем не менее это еще один фрукт, который сейчас стоит дешевле прошлогоднего.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Виноград

Самые низкие цены: сентябрь - начало ноября.

Сейчас в основном сезон импортного винограда. Отечественный с юга России преимущественно собирается с конца августа по октябрь. Но импортеры в этом году постарались.

- Из Узбекистана, Турции, Китая и Ирана к нам завезли почти в два раза больше винограда, чем в 2025 году, а средняя цена с августа снизилась примерно на 15%, - уверяет Ксения Малиновская.

И не только с августа. На конец этого октября, по данным NTech, кило винограда в российских торговых сетях в среднем стоило на 7% меньше, чем годом раньше.

Хурма

Самые низкие цены: конец октября - декабрь.

Хурмовый сезон в России начинается в октябре, но основной объем предложения приходится на ноябрь - декабрь. Около 80% продукции - импорт, поэтому сезон связан с климатическими условиями вовсе не у нас.

По словам Ксении Малиновской, поставки хурмы из Узбекистана и Азербайджана в этом году увеличились. Поэтому с хурмой все хорошо: она дешевеет по сравнению как с октябрем, так и с прошлым годом.

Ноябрь - классический месяц самой спелой хурмы. Даже у недорогих массовых сортов вкус уже не вяжущий, плоды становятся мягкими и медовыми, как и полагается.

Авокадо

Самые низкие цены: ноябрь - декабрь.

Мы уже привыкли видеть авокадо на прилавках круглогодично. Примерно как бананы. Причем в конце зимы авокадо у нас зачастую стоит дешевле, чем родные отечественные тепличные огурцы.

Причина в том, что авокадо выращивается в странах с очень разной сезонностью. Вот и получается, что, например, поставки самого популярного в мире сорта хасс (он есть и у нас на прилавках) идут круглогодично.

- Авокадо поступает из Мексики, Перу, Чили, Кении… - перечисляет Сергей Толкачев. - Но хотя авокадо доступно круглый год благодаря разным регионам сбора, в ноябре - декабре могут быть особенно выгодные предложения из стран, где в это время пик урожая.

Цитрусовые

Самые низкие цены: ноябрь - январь.

Сезон цитрусовых только-только стартовал, и лучшие цены еще впереди - дальше в зиму.

- Но уже поступают мандарины из Турции и Ирана, появились и первые абхазские партии, - говорит Ксения Малиновская. - Турция также наладила поставки лимонов, урожай которых в этом году выше прошлогоднего.

Пока исходные данные по цитрусовым такие: апельсины и лимоны в среднем стоят значительно дешевле, чем в то же время годом раньше. Мандарины - немного дороже (плюс 4% на конец октября, по данным NTech).

КСТАТИ

Фейхоа - себе

На что еще сейчас самые приятные цены?

- Выгодное время наступило для покупки фейхоа, египетского манго, айвы из Азербайджана, Узбекистана и Турции. Эти фрукты сейчас на пике сезона, когда они особенно спелые и ароматные, а выбор самый широкий, - инструктирует Ксения Малиновская. - В Азербайджане созрел хороший урожай граната - поставки его за месяц выросли в десять раз, а минимальная стоимость опустилась на 50 рублей. И начинается сезон киви - поставки из Ирана, в частности, идут по ценам ниже прошлогодних.