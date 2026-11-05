Владимир Путин привился от гриппа российской вакциной

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Первой темой стало среднее профессиональное образование. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, прием в колледжи за последние годы вырос с 900 тысяч до 1,4 миллиона человек. Конкурс - с одного до трех заявлений на место. Это даст рабочие руки, которые сегодня так нужны стране. В ответ президент заметил, что для бойцов СВО без высшего образования нужна своя программа «Время героев».

- На линии боевого соприкосновения немало таких ребят. Мы должны создать условия, чтобы они реализовали себя на гражданской службе, - приказал Путин.

Второй темой совещания стала вакцинация. По словам министра Михаила Мурашко, кампания идет полным ходом. Привиты 35,5 миллиона россиян, из них 12 миллионов - дети.

- Михаил Альбертович, а вы сами-то сделали прививку? - внезапно спросил президент.

- Конечно. Медперсонал должен быть вакцинирован не менее 80%, - ответил Мурашко.

- А другие члены правительства?

- Мы просили Москву, они организовали выезды во все федеральные органы исполнительной власти. Владимир Владимирович, я не могу за каждого говорить, есть правила по медицинской информации, - ушел от ответа министр здравоохранения.

Но глава государства все понял.

- Михаил Владимирович, - обратился Путин к премьеру Мишустину, - нужно, чтобы члены правительства тоже сделали прививки. Я без всякой иронии говорю. Я вот привился недели две назад. И ничего страшного. Российская прививка, работает нормально. Мне сказали: «Надо». Я говорю: «Пожалуйста, когда? Сегодня?» Пум - и всё!