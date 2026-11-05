Владимир Путин направил телеграмму участникам церемонии вручения премии «Гордость нации-2026» Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму участникам церемонии вручения премии «Гордость нации-2026». Документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

«Подчеркну - нынешняя премия имеет особое значение - она подводит итоги 2026 года, который был объявлен Годом единства народов России, и стать ее лауреатом - почетно и ответственно», - говорится в направленной президентом телеграмме.

Фото: Андрей Лебедев/предоставлено организаторами

В приветственной речи для открытия церемонии глава государства отметил, что в Национальном центре «Россия» собрались талантливые и замечательные люди - представители общественных, молодежных, волонтерских, национально-культурных объединений, СМИ, преподаватели, мастера народного творчества и работники музеев. Путин отметил их стремление внести вклад в сбережение наследия России.

«Их плодотворный труд, созидательная энергия, искреннее стремление внести свой вклад в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашей страны, в укрепление межнационального мира и согласия - заслуживают глубокого признания», - сообщается в приветственном слове президента.

Фото: Андрей Лебедев/предоставлено организаторами

Путин также поздравил лауреатов премии с заслуженным успехом, назвав их вклад в развитие страны достойным примером истинного подвижничества и самоотдачи.

Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» является флагманским проектов Ассамблеи народов РФ. В 2026 году обладателем премии стал 31 лауреат из нескольких регионов России.

Фото: Андрей Лебедев/предоставлено организаторами

Торжественная церемония подведения итогов федерального этапа премии «Гордость нации-2026» прошла на площадке Национального центра «Россия» 5 ноября. Были награждены лауреаты в семи основных номинациях, а также в специальной номинации «Энергия единства», которая была приурочена к Году единства народов России.