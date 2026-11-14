Герои мультфильмов давали Матвею надежду: мирная жизнь вернется Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Пятачок с Винни-Пухом смотрели с листа бумаги на 10-летнего Матвея, сидящего в полумраке константиновского подвала. «Не бойся, малец! - словно говорил ему Винни-Пух. - Пятачок тебя защитит, у него и ружье имеется. Не все же ему по воздушным шарикам стрелять...». С другого рисунка, казалось, откликался Карлсон: «Спокойствие! Только спокойствие! Да я эти дроны сейчас буду сбивать банками с вареньем!» А Громозека - тот, чудилось, был готов хватать дроны и снаряды ВСУ сразу всеми своими конечностями...

За стенами подвала который месяц творился ад: украинские снаряды выворачивали землю вместе с деревьями, крушили многоэтажки, будто те были из картона, жгли соседские дома. Город, в котором родился мальчик, исчезал, будто его стирали гигантским ластиком, как он иногда стирал неудачную линию на своих рисунках. Матвей Федотов не мог этому помешать. Но тут, в подвале, среди нарисованных им мультяшных героев можно было представить себя хоть Алешей Поповичем, который обводит вокруг пальца глупых и жадных врагов... Это был способ не сойти с ума - взять лист бумаги и рисовать.

В России открылась выставка маленького Матвея, спасенного из зоны СВО Матвей почти год провёл с мамой и бабушкой в подвале разбитого дома в Константиновке. Спасением от страшной реальности для мальчика стало рисование. Теперь его работы увидели посетители выставки в Нижнем Новгороде.

Прятали от «ангелов»

Бабушке мальчика Оксане Киреевой 50 лет, его маме Елене Сидашовой - 31. Обе белокурые, стройные и смешливые. И не скажешь, что эти женщины пережили ад в родной Константиновке. Матвей же держится как настоящий мужчина: серьезный и степенный.

Они приехали в Москву по приглашению Юлии Захарчук - руководителя проектного офиса Захара Прилепина. Девушка увидела в интернете сюжет об эвакуации семьи из Константиновки. Там бабушка показывала рисунки внука, которые он долгие месяцы (с сентября 2025-го по июнь 2026-го) рисовал в подвале. Юлю так потрясла эта история, что она разыскала семью и пригласила в Москву. Организовала проезд, гостиницу и экскурсионную программу. Но прежде всего - поход на «Союзмультфильм», где юному художнику провели индивидуальную экскурсию.

Матвей, его бабушка Оксана (слева) и мама Елена во время экскурсии по «Союзмультфильму». Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Пока Матвей ныряет в чудеса мультипликации, общаемся с его мамой и бабушкой.

- Мы - константиновские. И я, и дочка, и внук. Мы с Леночкой работали в животноводческом комплексе. Выращивали поросят, - вспоминает бабушка.

С горечью вспоминают, что в 2014 году их город оставили Украине, хотя жители, как в Донецке, да и в других городах Донбасса, высказались против незалежной на референдуме и поддержали Русскую весну. Но это политика.

- А потом началась спецоперация. В 2023 году я осталась без дома. Ситуация вполне привычная: украинские военные у меня под забором поставили свою пушку и тем самым подписали приговор моему жилищу. Этот дом мои родители строили, я там выросла ребенком, первые шаги сделала сначала дочка Леночка, потом - внук Матвей. Мина прилетела в тот момент, когда я на 10 минут вышла из дома. Это и спасло, - в глазах Оксаны блестят слезы.

Она перебралась к дочери и внуку. Животноводческий комплекс закрылся, нашла работу в магазине. И однажды туда прилетело тоже. Погибли покупатели, обычные люди. Такие магазинчики в освобождаемых городах всегда становятся центром цивилизации. Кому телефон зарядить от генератора, кому - последние новости узнать. Поговоришь - и тревога отступает.

- Перед этим к нам пришли украинские военные, переписали, кто тут работает. Все расспрашивали, разнюхивали. А потом прилетело, - вздыхает Оксана, за которой смерть будто охотилась.

Больше всего они боялись «Белых ангелов» - волонтерской организации, которая принудительно высылала детей на Украину. Конечно, под самыми благовидными предлогами... Сколько таких детей насильно разлучили с родителями! А потому Матвея прятали.

Матвей побывал в «Москвариуме», парке развлечений «Остров Мечты», «Союзмультфильме», на ВДНХ Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Не дошел десяток метров

После того как сложилась от взрыва многоэтажка, где жила дочь, семья перебралась в частный дом родственников. Он тоже не был застрахован от прилетов, но там имелся сухой просторный подвал.

- С папой Матвея мы развелись, когда сын был маленьким. Так сложилось... Мой второй муж Юрий приспособил этот подвал для жизни. Кровати устроили из деревянных поддонов, сверху кинули пенопласт и матрац, сделали запас дров, поставили буржуйку. Правда, потолок там был низкий, ходили согнувшись, - рассказывает мама Матвея.

На этой печке-буржуйке семья умудрялась даже печь пирожки. Фото: Личный архив героев публикации

- Почему вы не уехали? - спрашиваю Оксану, хотя примерно понимаю, что услышу в ответ.

- Выехать в сторону России было уже невозможно. А на Украину мы и не собирались. Не хватало, чтобы Матвея там затравили в школе за то, что он из Донбасса. А у нас таких примеров полно, многие, кто искал там спасения, пожалели... Да и взгляды у нас другие, - объясняет Оксана.

Кто бы что ни говорил о жителях Донбасса, оставленных с 2014 года под Украиной вопреки своему желанию, убеждений своих они не поменяли. Хотя украинская пропаганда с ее вышиванками и баснями о России старалась «перепрошить» молодежь в духе русофобии.

- В нашей семье всегда говорили на русском языке. Никакого суржика! Мы празднуем День Победы, а не день примирения. И герой у нас Георгий Жуков, а не Бандера. В чем мы виноваты, что в 2014 году кто-то захотел стать Европой? Зять надеялся переехать в Россию, как только это станет возможным, - горячо говорит бабушка.

Переехать Юрий не успел. 26 декабря 2025 года он вышел раздобыть еды семье. Когда до дверей дома оставался какой-то десяток метров, прилетела мина.

- Моему мужу было всего 36 лет, - Лена всхлипывает. - Сначала мы жили в доме, ночевали в подвале. Но вскоре дом разбило, и мы полностью перебрались в подвал. Юра, будто чувствовал, успел обустроить там все для нас.

Выжить под обстрелами ребенку из Донбасса помогли Громозека и Карлсон Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Подвальная йога

Теперь они по очереди с мамой выбирались за водой к колодцу, чутко слушая небо: не летит ли смерть. Бывали дни, когда даже высунуть нос было невозможно, поэтому всегда нужно было иметь запас, а значит, сделать несколько ходок за водой, порой падая на землю и закрывая голову руками. Соседей вокруг больше не было. Выехавшие на Украину пенсионеры оставили им нехитрые припасы: каши да тушенку.

- Лена едва не сдалась после смерти мужа. Ее Матвей спас, нужно было заботиться о нем и как-то выживать. Не поверите, мы на нашей буржуйке и хлеб пекли, и пирожки, и даже куличи на Пасху. Грели воду и раз в неделю устраивали большую стирку. Постельное стирали в тазах руками, но опускаться себе не позволяли, - вспоминает Оксана.

Вокруг стрельба и пожарища, а у них простыни полощутся на ветру.

Хозяйки!

Чтобы мышцы не ослабли в подвальном заточении, Матвей вместе с бабушкой делали зарядку и занимались йогой. Оксана придумала внуку спортивный снаряд - ранец с книгами. Он заменял мальчику гантели.

«Таити, Таити...»

У мальчика оставался единственный друг - французский бульдог Феня. С песиком он и играл.

Интернета, как и связи, не было, поэтому Лена переписала для сына мультики с уцелевших дисков сначала на ноутбук, затем - на телефон. Были там и советские шедевры, и современные мультфильмы. Матвей их смотрел часами, а потом начал рисовать. Листы плотной качественной бумаги ему подарила соседская бабушка. Остались от сына-инженера. Первыми мальчик нарисовал Красавицу и Чудовище. Да так здорово у него это получилось, что мама с бабушкой ахнули и решили повесить картину на стену. Похвала вдохновила, и Матвей стал рисовать каждый день.

Фото: Личный архив героев публикации

- Я останавливал понравившийся кадр мультфильма и переносил его на бумагу. Обводил контуры героя фломастером, раскрашивал карандашами. Краски я не очень люблю. Что-то получалось лучше, что-то хуже. Но самый любимый рисунок - это Громозека из «Тайны третьей планеты», - скромничает Матвей.

Я разглядываю его работы на телефоне мамы: капитан Врунгель, госпожа Белладонна, кот-толстяк из «Возвращения блудного попугая», глядя на которого вспоминаешь ворчливое: «Таити, Таити... Не были мы ни в какой Таити. Нас и здесь неплохо кормят!»

Иногда Матвей не отрывался от рисования по полдня, такое вдохновение на него находило, а порой мог по несколько дней не брать карандаш в руки. Но никто не заставлял, и вскоре мальчик снова переносил на бумагу очередного Леопольда или Печкина. А по сути, создавал свой мир, в котором ему было уютно и просто, где взрослые не убивали друг друга, а все злодеи были в конце концов наказаны.

«Мама, там наши!»

В своем подземелье они прожили почти год, а решились выехать, лишь когда пришла Россия и наконец-то открылась дорога в ДНР. 22 июня Лена прибежала возбужденная домой:

- Мама, там наши местные идут. Их российский дрон сопровождает. Давай с ними? Это наш шанс.

Долго уговаривать не пришлось. К этому времени все самое нужное уже было собрано в сумки.

- Было нас 13 человек. Впереди шла местная женщина с рацией, по ней наши военные рассказывали, куда идти. Сверху нас сопровождали дроны. Процессию мы представляли ту еще - замученные, с узелками. Запомнился мужчина с овчаркой. Вся его семья погибла. Осталась только собака дочери, вот он ее и забрал. А еще среди нас была 92-летняя бабуля на инвалидной коляске. Мы помогали ее дочери толкать коляску по бездорожью, - вспоминает Елена.

Константиновка подверглась серьезным разрушениям. Фото: Laurent Van Der STOCKT/Getty Images

С собой женщины взяли икону Богородицы, вещи на первое время, документы, бутылку воды и рисунки Матвея. А еще фен для волос и косметику. Смеются: «Не могли же мы на паспорт России некрасивыми фотографироваться!»

- Даже наша бульдожка Феня трусила рядом и на руки не просилась. Хотя она у нас 16 кг и очень ленивая, но марш-бросок одолела. Шла за нами шаг в шаг, будто знала, что кругом - мины, - дополняет Матвей.

Идти пришлось больше 20 км. Вышли почти в шесть утра и только в три часа дня добрались до первых блиндажей.

- Запомнился боец с позывным «Методика». Он по рации кому-то сказал, что берет нас с ребенком. С какой гордостью Матвей его взял за руку. Поверил. И как мы все бежали. А я боялась, что внук в подвале бегать разучился, - вспоминает Оксана.

Добрались сначала в Горловку, потом - в Донецк.

- Когда увидели людей, транспорт, чуть не расплакались. Поняли, что спаслись. Паспорта за три дня нам сделали, а гражданами России мы и так всегда себя чувствовали, - говорит Оксана.

Матвей начал ходить в школу, где учит теперь русский язык, которого столько лет его пытались лишить. Детвора приняла мальчика хорошо, у него уже полно новых друзей. Кроме рисования он теперь занимается в музыкальной школе - учится играть на флейте. Мама с бабушкой оформляют компенсации на разбитое жилье в Константиновке, и в целом жизнь почти вернулась в мирное русло. Насколько это возможно в Донецке.

Однажды, когда они еще жили в горловском ПВР (пункте временного размещения), их пригласили к телефону. Звонили из Москвы.

- Это была я. Настолько меня зацепила история Матвея, что я решила его разыскать. Просто хотелось подарить радость тем, кто столько пережил. Показать, что Россия им рада, - объясняет свой порыв Юлия Захарчук из фонда Захара Прилепина.

За короткое время этот фонд собрал деньги на дорогу семье, а девушка продумала программу в столице. Матвей с мамой и бабушкой побывали в «Москвариуме», парке развлечений «Остров Мечты», «Союзмультфильме», на ВДНХ... А в культурном центре «Пешков» Нижнего Новгорода организовали выставку рисунков мальчика.

- Выставка стала первым проектом в цикле «Бесстрашные». Это возможность каждому ребенку, пережившему тяжелые испытания, быть услышанным, - рассказала Юлия.

СПРАВКА «КП»

Константиновка - седьмой по площади и численности населения административный центр Донбасса. В начале 2022 года здесь жили 78 тысяч человек. Из Константиновки до Донецка - 55 км.

Константиновка освобождена Россией 3 июля 2026 года. Город был крупным укрепрайоном ВСУ.

Здесь родилась народная артистка СССР Нонна Мордюкова.

Город считался стекольной столицей страны. Именно тут создали саркофаг для Мавзолея Ленина и звезды Московского Кремля. Высокопрочный сорт стекла назвали сталинит. Не в честь Сталина, а чтобы подчеркнуть «стальную» прочность материала. И, похоже, жители города ему под стать.