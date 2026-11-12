Владимир Миргород получил два пожизненных срока за убийства 32 человек. Фото: СК РФ

Специалистов из уникального подразделения при Криминалистическом центре Следственного комитета России можно назвать главными в России охотниками за маньяками. Однако раньше никто из них интервью журналистам не давал. Такая уж специфика работы... И только для «Комсомольской правды» было сделано исключение.

В составе подразделения пять опытнейших следователей-криминалистов. За последние 12 лет при их участии были пойманы более 50 серийных убийц и насильников, совершивших более 400 преступлений. А ведь следователям приходится иметь дело с самыми жуткими, самыми осторожными и неуловимыми преступниками - некоторым удается скрываться десятилетиями...

В этот отдел со всей страны стекается информация о серийных преступлениях - убийствах и изнасилованиях. В том числе и по предположительно серийным.

- Наше подразделение ведет учет серийных преступлений по всей России, проводит аналитическую работу по их выявлению и раскрытию, по многим делам мы оказываем непосредственную практическую и методическую помощь, выезжаем «в поля» - занимаемся поиском новых улик, проверяем старые вещдоки с учетом современных возможностей экспертиз, - объясняет старший следователь-криминалист второго отдела методико-криминалистического сопровождения расследования отдельных видов преступлений методико-криминалистического управления Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России полковник юстиции Наталья Маслова. - Зачастую, чтобы установить серию, нужно приложить очень много усилий, сопоставить большое количество фактов. В такого рода преступлениях чаще ведь нет связи между преступником и жертвой. Иногда даже неясно, где, в каком месте совершено преступление, это касается случаев безвестного исчезновения потерпевших. Часто нет ни свидетелей, ни следов преступника. При этом многие из серийных убийц ведут себя непредсказуемо, а их почерк удается распознать только спустя годы. Некоторые весьма образованны, хитры, умело скрывают следы, отслеживают информацию о совершенном преступлении, оттачивают свое «мастерство». То есть могут действовать очень долго - десятки лет, а количество их жертв может быть большим.

Жертвы, о которых пока молчат

- Как правило, маньяков делят на две категории - дезорганизованные и организованные, - продолжает Наталья Маслова. - К последним относились, например, Андрей Чикатило, Анатолий Сливко, Анатолий Оноприенко (см. «Справку «КП»). Это серийные убийцы, у которых есть четкий план действий по выслеживанию и убийству жертвы, зачастую они носят «маску нормальности», адаптированы в социуме, имеют семью и детей, хорошо характеризуются соседями и коллегами по работе, то есть производят благоприятное впечатление. Дезорганизованные серийные убийцы, как правило, действуют, как волки-одиночки: попалась им жертва в благоприятной обстановке, и они нападают. Их можно распознать по хаотичной сцене преступления, они не стараются скрыть все улики. Они социально дезадаптированы, зачастую с интеллектом ниже среднего, безработные либо занимающиеся неквалифицированным и низкооплачиваемым трудом. К такому виду преступников можно отнести Дмитрия Баласова из Свердловской области, так называемого подмостового маньяка. Его так прозвали, потому что преступления он совершал, как правило, под мостами.

Работа ведется не только по нераскрытым сериям, но и с преступниками, которые уже отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы. Как показывает практика, у многих маньяков остается немало эпизодов, которые когда-то не смогли с ними связать либо о которых вообще не было известно следствию.

«Орского маньяка» Валерия Андреева разыскивают с 2013 года.

- В списке серийных убийц, по которым мы продолжаем работу, Владимир Миргород, Олег Рыльков, Олег Тен и многие другие. Сегодня я лично помогаю в выявлении и раскрытии дополнительных эпизодов преступной деятельности «бугурусланского маньяка» Сергея Карпука. Это типичный организованный маньяк, который вызывался подвезти женщин на машине и под обманным предлогом сворачивал в лесопосадку - например, говорил, что должен завезти еду рабочим. В глухом месте он насиловал и убивал своих жертв. Карпука можно сравнить с «орским маньяком» Валерием Андреевым. Они действовали по похожей схеме, примерно в одно время и, по сути, в одном регионе - Оренбургской области. Только Андреев в отличие от Карпука не закапывал трупы. Карпука задержали в июле 2025 года благодаря экспертизе ДНК. В 2008 году с одной и той же остановки общественного транспорта в Бугуруслане (40-тысячный город в Оренбургской области. - Авт.) пропали две женщины. Сотрудники силовых ведомств прочесывали лесополосу по предполагаемому маршруту их движения в окрестностях Бугуруслана. Было лето, стояла жара, и в одной из лесопосадок сотрудники уловили трупный запах. Начали искать источник и обнаружили прикопанные в земле тела женщин. А когда уже следователи-криминалисты выехали на место происшествия, неподалеку от тел с помощью применения криминалистической техники нашли закопанные вещи убитых. На этой одежде сохранились биологические следы преступника, в частности, его сперма. По ДНК в тот момент убийцу найти не удалось, в том числе потому, что Карпук уехал жить в другой регион.

- Карпука этим летом за убийства шести женщин приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Многие не поняли, почему не дали пожизненное.

- Не берусь комментировать это решение. Приговор выносит суд, и участники процесса вправе обжаловать его. Но надеюсь, что это не последний приговор Карпука и он понесет самое строгое наказание. Нам предстоит большая работа, учитывая, что Сергей Карпук не раскаивается в содеянном и признает свою вину только под давлением собранных улик. Мы сделали анализ схожих преступлений, которые мог совершить Карпук на территории других регионов, где он передвигался, - в Саратовской и Самарской областях, Республике Башкортостан. Там при схожих обстоятельствах пропадали женщины, тела многих до сих пор не найдены. В ходе расследования были установлены случайно выжившие жертвы Карпука. Их показания очень помогли следствию. И работа по Карпуку еще продолжается (см. «Внимание!»).

Тайны «Полярной совы»

- В 2024 году мы работали с одним маньяком, отбывающим наказание в «Полярной сове» (колония ИК-18 особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, где сидят пожизненно осужденные. - Авт.). После допроса оставалось несколько часов рабочего времени, и я вспомнила, что там же отбывает наказание еще один серийник, - рассказывает Наталья Маслова. - Дело в том, что я родом из Санкт-Петербурга и знаю сотрудников, которые расследовали убийства, совершенные Дмитрием Вороненко. У коллег было мнение, что за ним еще остались нераскрытые преступления, и я решила с ним пообщаться. Он отбывал наказание с 2008 года, но ничего дополнительного не сообщал. (Для справки: с отбывающими наказание преступниками продолжают работать и оперативники подразделений ФСИН. - Авт.) Возможно, ждал именно следователя-женщину. А может, это было удачное стечение обстоятельств... Но факт остается фактом: во время нашей беседы он сознался еще в двух убийствах. В 2006 году его жертвой стала 12-летняя девочка. А до этого, в 2005-м, он изнасиловал и убил женщину в Полежаевском парке на юго-западе Санкт-Петербурга. Причем если тело ребенка 20 лет назад нашли, то об убийстве женщины вообще не было известно. Вороненко указал конкретное место ее убийства, и оно совпало с местом обнаружения останков неизвестной женщины.

Уже сидя в колонии, маньяк Дмитрий Вороненко признался еще в двух убийствах. Одной из жертв стала школьница. Фото: Канал НТВ

- В 2024 году Дмитрию Вороненко еще за два убийства добавили к пожизненному еще 18 лет. Зачем? Преступник и так уже сидит и никогда больше на волю не выйдет...

- Это все имеет значение и для следствия, и для родных жертв. Действует принцип неотвратимости наказания: любое преступление должно повлечь ответственность. Кроме того, родители девочки теперь знают, что убийца их ребенка все-таки пойман и лишен свободы пожизненно. Что касается женщины... Когда она в тот вечер вышла из дома, дома ее ждали муж с маленьким сыном: мальчику тогда было всего три годика. И вот ее сын, будучи взрослым, не мог сдержать слез на следственных действиях. Спустя столько лет он узнал, что мама не просто ушла, бросив его, а была убита. Теперь у семьи хотя бы появилась могила, куда можно прийти...

На слово преступнику никто не поверит

- Вы сказали, что ехали в «Полярную сову», чтобы работать с другим маньяком. Тоже были конкретные подозрения?

- Этот человек сообщил о новых преступлениях, и мы поехали, чтобы убедиться в достоверности его показаний. Дело в том, что нередко пожизненно заключенные приписывают себе нераскрытые преступления, о которых узнают тем или иным способом. Цель у них одна - «покататься», покинуть колонию, где действует особый режим, чтобы смягчить себе условия содержания, погулять на природе, указывая места, где они якобы спрятали трупы.

- Это основной мотив? «Развеяться», временно сменить обстановку?

- По моим наблюдениям, да. Раскаяние бывает очень редко. Наша задача - установить, правдивы их показания или нет. У каждого преступления много индивидуальных моментов. Без совокупности объективных доказательств, основываясь на одном лишь признании, обвинение не предъявляется.

- То есть, если пожизненник признался в чем-то еще, его просто так из колонии на следственные действия не повезут?

- Если все только на словах, то, конечно, сразу не этапируют. В том числе для подобных проверок существует наша группа. Оперативные сотрудники ФСИН передают нам информацию, а мы подключаемся к ее проверке, изучаем уголовные дела, сопоставляем все имеющиеся сведения и улики, проводим дополнительные следственные действия. Кстати, интересная деталь: тот же Вороненко, например, наоборот, очень просил никуда его не этапировать и оставить в «Сове». Хотя на следственные действия в Санкт-Петербург его, конечно, все равно повезли. Таковы правила. А позже он даже отказался подняться в судебное заседание на оглашение приговора.

КСТАТИ

«Женский вопрос»

- Правда, что серийные убийцы предпочитают, чтобы во время следствия с ними работали именно женщины?

- Не совсем так. У женщины-следователя есть и преимущества, и сложности. Иногда женщина воспринимается как «менее угрожающая фигура», ей легче проявить эмпатию, то есть «настроиться на волну» преступника, показать, что она видит в нем не зверя, а человека. В результате он охотнее идет на контакт и раскрывает детали. А некоторые маньяки вообще не воспринимают женщин-следователей, даже проявляют агрессию. Установить с ними контакт может только матерый следак-мужчина, который при этом еще и старше их по возрасту.

СПРАВКА «КП»

Андрей Чикатило. 43 доказанных убийства в 1982 - 1990 годах в Ростовской области, а также во время командировок (Чикатило был снабженцем) в Подмосковье, Ленинградской и Владимирской областях, Краснодаре и Ташкенте. Жертвами маньяка стали дети и подростки обоих полов (от 7 лет), а также взрослые женщины (до 44 лет). Расстрелян в 1994 году.

Анатолий Сливко. Действовал в городе Невинномысске Ставропольского края в 1963 - 1985 годах. Возглавлял детский туристический клуб, тайно предлагал своим воспитанникам-мальчикам съемки в фильме про пионеров-героев, которых по сюжету должны были повесить в кадре «враги». Весь процесс Сливко снимал на фотоаппарат и кинокамеру. 7 детей были убиты, более 30 выжили.

Анатолий Оноприенко. На маньяке из украинского Житомира 52 доказанных убийства, совершенных с 1989 по 1996 год. У преступлений были корыстные и садистические мотивы, некоторых жертв Оноприенко насиловал. Убивал целыми семьями, не жалея детей. Смертную казнь заменили пожизненным, в 2013-м преступник умер в колонии.

Дмитрий Баласов. Первый раз сел (на 15 лет) за убийство женщины и ее 3-летней дочери в 1994 году в Екатеринбурге. Выйдя на свободу, продолжил серию. До поимки в 2018-м совершил еще одно убийство и несколько десятков изнасилований. Приговорен к пожизненному заключению.

Владимир Миргород. Действовал в 2000-х годах в Москве. В 2012 году его судили за 16 убийств женщин и приговорили к пожизненному. После выявили еще 16 убийств. В 2025-м Миргород получил второй пожизненный срок.

Олег Рыльков. 12 убийств и более 40 изнасилований в 1993 - 1997 годах в Тольятти и окрестностях. Большинство жертв были несовершеннолетними девочками (среди убитых также 7-летний мальчик и взрослые женщины). Отбывает пожизненное.

Олег Тен. Юрист, бывший сотрудник вневедомственной охраны и игроман. Приговорен к пожизненному за три доказанных убийства женщин в Санкт-Петербурге в 2004 - 2005 годах. Отличался особой жестокостью, орудием одного из убийств стала разбитая бутылка.

Сергей Карпук. Он же «бугурусланский маньяк». Шесть доказанных убийств в Оренбургской области в 2000 - 2013 годах. В некоторых преступлениях Карпука подозревали «орского маньяка» Андреева. Приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

Валерий Андреев. Он же «орский маньяк». Его жертвами в 2006 - 2012 годах стали не менее восьми молодых женщин. Попав под подозрение после исчезновения одной из девушек, сумел сбежать. С 2012 года о нем ничего неизвестно.

Дмитрий Вороненко. Действовал в Санкт-Петербурге. Был задержан после убийства 12-летней школьницы в 2007 году. Потом удалось доказать еще пять убийств. Получил пожизненное. В 2024-м признался, что ранее убил еще двух человек.

ВНИМАНИЕ!

Фото: Из материалов уголовного дела.

На этих снимках - серийный убийца Сергей Карпук в разные периоды своей жизни. Он занимался частным извозом, садившихся к нему женщин завозил в лес, насиловал и убивал. Но некоторые жертвы выжили. Регионы, где перемещался Карпук: Оренбургская, Саратовская и Самарская области, Республика Башкортостан.

Фото: Из материалов уголовного дела.

Фото: Из материалов уголовного дела.

Следствие просит откликнуться женщин, которые узнали этого человека, подверглись насильственным действиям с его стороны, но ранее не сообщали об этом в правоохранительные органы. Обратиться можно в дежурную часть Следственного управления по Оренбургской области по телефону +7 3532 34 38 01.