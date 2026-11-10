Василий Шукшин влюбился в Лидию Федосееву, когда она спела ему «Калину красную»

Фильм «Калина красная», в котором она сыграла вместе с мужем Василием Шукшиным, стал главным в карьере актрисы. Фото: Кадр из фильма

После фильмов мужа, Василия Шукшина, «Печки-лавочки» 6+, «Калина красная» 0+ Лидию Николаевну прозвали «Крестьянской мадонной». На самом же деле она исконная горожанка. А в деревне жила разве что в поездках с Василием Макаровичем на его алтайскую родину Сростки, да на съемках картин о сельской жизни.

Ленинградское детство

Родилась будущая звезда 25 сентября 1938 года в Ленинграде. У Лиды были два младших брата, единственный кормилец - отец, вернувшийся с фронта израненным. Он работал снабженцем на мясокомбинате. Зарплата маленькая, денег не хватало.

Пятеро Федосеевых ютились в одной комнате коммунальной квартиры, где проживали шесть семей. После войны в СССР попали фильмы союзников-американцев. Кумиром Лиды стала звезда Голливуда Дина Дурбин. «Моя мечта стать артисткой началась с того времени. Я ходила во все кружки художественной самодеятельности».

Вместо школы Лида частенько отправлялась на студию «Ленфильм» сниматься в массовке. Получала деньги и справки для школы, что пропускала занятия по уважительной причине. Она даже сыграла небольшие роли в фильмах «Два капитана» 0+ и «Максим Перепелица» 18+. После школы поступила во ВГИК и вскоре получила главную роль в картине «Сверстницы» 12+.

Первую главную роль Лидия Федосеева получила в картине «Сверстницы». Ей был 21 год. Фото: Кадр из фильма

Во ВГИКе за ней ухаживал Андрей Тарковский, будущий режиссер с мировым именем. Однажды он пришел к ней в общежитие, встал на подоконник и заявил: «Если ты не скажешь, что ты меня любишь, я выброшусь из окна». Лида сказала, что любит. Зачем брать грех на душу? Вдруг действительно покончил бы жизнь самоубийством. Обрадованный Андрей тут же позвал ее в лес. Читать стихи.

Ее первый муж - стал актер Вячеслав Воронин. Фото: Кадр из фильма

Неизвестно, чем закончились бы их свидания, но третьекурсницу пригласили в Киев - сниматься в картине «Люди моей долины» 0+. Там она вышла замуж за партнера по фильму Вячеслава Воронина. Родилась дочка Настя. Молодая мама пропускала занятия. Ее отчислили из ВГИКа. Муж, известный украинский актер, уговорил-таки декана восстановить супругу. Семья стала жить на три города: Лидия в Москве, Настя в Ленинграде у ее матери, Вячеслав в Киеве.

Артистка родила трех дочерей. Старшая Анастасия. Фото: Личный архив Анастасии Шукшиной

«Талантливый, но выпивающий»

В 1964-м Лидия окончила ВГИК. И получила главную роль в картине «Какое оно, море?» 6+. Шукшин тоже там играл. В Крым, к месту съемок, они ехали из Москвы в одном поезде. Василий Макарович заглянул в купе к актрисам на огонек.

Звезда экрана выходила замуж пять раз. На фото с дочерьми и вторым мужем писателем Василием Шукшиным. Анатолий КОВТУН/ТАСС

«Я потихоньку наблюдала за Шукшиным: глаза у него зеленые - озорные и хулиганистые, - вспоминала Федосеева. - Компания оказалась на редкость приятной, и я запела «Калину красную». Он вдруг странно посмотрел на меня и подхватил. Когда же все заснули, чувствую, как кто-то входит в купе. Смотрю - Вася. Тихонько присаживается ко мне и говорит: «Ну давай, рассказывай о себе». Всю ночь мы проговорили. Когда ехали в автобусе в город Судак, остановились в лесочке. Помню, я первая вошла в автобус, а Шукшин за мной и что-то под пиджаком держит. Спрашиваю: зверька поймал? А он мне - маленький букетик цветов. Потом узнала, что это были первые цветы, которые он подарил женщине. На картине «Какое оно, море?» мы с Шукшиным сблизились. Он там крепко выпивал, и я за него тихо и очень по-настоящему молилась. Он мне показался хорошим, безмерно талантливым, с чувственным сердцем, но выпивающим... Добрый, заботливый, он и под этим делом старался за всеми смотреть и всем помочь. Почему талант и рюмка часто идут рядом? Нет, тут дело не в таланте. Вася долго жил в бедности, а тут появились какие-то денежки, тут же друзей поналипло, и пир пошел горой. Для меня это было делом тяжелым. У меня папа выпивал, и два брата моих потянулись к этому делу. Мне было больно видеть все эти гулянки».

Шукшину на момент встречи было 35, Лидии - 26. Оба несвободны. У нее муж в Киеве. У него отношения с журналисткой Викторией Софроновой, дочерью главного редактора журнала «Огонек», писателя Анатолия Софронова. Виктория ждала ребенка. Плюс роман с актрисой Лидией Чащиной, которую он снял в своей картине «Живет такой парень» 16+. Была у него интрижка и с поэтессой Беллой Ахмадулиной, сыгравшей в той картине журналистку.

Средняя дочь Мария. Фото: Persona Stars

В итоге Шукшин выбрал Федосееву. Она получила развод, когда была беременна Машей, будущей известной актрисой. Но дочь Настю Воронин ей не отдал. Следом за Машей у Шукшиных родилась Ольга.

Младшая дочь Ольга. Фото: Личный архив Ольги Шукшиной

Судьба отвела им всего 10 лет. Но каких! После рождения дочек запойный прежде Шукшин бросил пить. Даже на встрече с Шолоховым в Вешенской не пригубил стопку водки. Шолохов обиделся: «Буду у тебя в Москве, даже чаю не выпью!» Федосеева отказывалась от предложений других режиссеров, снималась только в картинах мужа по его же сценариям. Исключение - фильмы «Даурия» 18+ и «Они сражались за Родину» 0+ по роману Шолохова, где они с Шукшиным вместе играли. Фильмы «Печки-лавочки», «Калина красная» сделали Федосееву кинозвездой. В них Шукшин и создал ей образ «Крестьянской мадонны».

На счету Лидии Николаевны около сотни киноролей. Она блестяще сыграла «знойную женщину, мечту поэта» Грицацуеву в картине «12 стульев» 12+, множество других ярких женских образов, включая императриц Анну Иоанновну и Екатерину Вторую. Но главными в ее кинокарьере стали Нюра Расторгуева и Люба Байкалова. А ведь страна могла не увидеть ни «Калины красной», ни «Печек-лавочек».

Битва за «Степана Разина»

Мечтой всей жизни Шукшина было снять фильм «Степан Разин» по своему роману «Я пришел дать вам волю». Главную роль он оставлял за собой. Сценарий был готов в 1968-м. Но киношное руководство его не одобрило. Режиссер добился встречи с председателем Совета министров РСФСР Геннадием Вороновым. И сценарий приняли в Госкино СССР. Шукшин ездил по местам разинских походов, собирал материал. А когда вернулся в Москву, худсовет студии имени Горького постановил: закрыть «Разина» до лучших времен. Воронов к тому моменту уже лишился высокого поста. Поддержать режиссера было некому.

В утешение Госкино позволило Шукшину снять «Печки-лавочки», сценарий которых был забракован несколько лет назад. Так появилась прекрасная комедия о супругах, поехавших из родной деревни отдыхать на море.

После успеха «Печек-лавочек» режиссер снова отправился в Госкино пробивать «Разина». Бесполезно. Ему намекали: наверху - против. Зато зрители получили еще один шукшинский шедевр!

Младшая сестра Шукшина Наталья, жившая в Сростках на Алтае, вспоминала: «Как-то Вася меня спрашивает: почему Люба Байкалова, сродная наша сестра, замуж не выходит, ведь давно вроде пора? Я говорю: она переписывается с заключенным, он пишет ей хорошие письма, обещает после освобождения приехать в Сростки. Вася тогда эту переписку не одобрил. Но историю запомнил. В «Калине красной» Егор Прокудин, освободившись, едет к заочнице Любови Федоровне Байкаловой. Даже отчество нашей родственницы сохранил».

«Заочница» - женщина, которая завязывает отношения с заключенным по переписке. Подчас такие переписки заканчиваются свадьбой. Загремев очередной раз в больницу с язвой желудка, Василий Макарович написал повесть о заочнице. Прочитав рукопись, Федосеева проплакала всю ночь и предложила назвать повесть «Калина красная». В честь песни, которую спела ему при первом знакомстве.

Генеральный директор «Мосфильма» Николай Сизов прочитал повесть в журнале «Наш современник» и предложил ее экранизировать. Шукшин загорелся, за две недели сделал сценарий. Сняли и смонтировали фильм в сжатые сроки - года не прошло. Но в Госкино внесли поправки, которые, по словам оператора Заболоцкого, можно было сделать, только сняв фильм заново.

На помощь Шукшину вновь пришел генеральный директор «Мосфильма». Сизов был в хороших отношениях с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным. Договорился с ним, что картину покажут на кремлевских дачах. Брежнев посмотрел «Калину красную», прослезился... Это и решило судьбу фильма.

Егор и Люба должны были спеть в картине «Калину красную». Но выяснилось, что у песни, считавшейся народной, есть автор - композитор Ян Френкель. Ему пришлось бы заплатить большие авторские. Скромный бюджет фильма не позволял подобной траты. Пришлось Шукшину отказаться от песни. Он все же напел в одиночку несколько слов про калину, чтобы хоть как-то объяснить название картины.

После триумфа «Калины красной» Василий Макарович вновь принялся хлопотать за «Разина». А его назначили... в фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». На роль солдата Лопахина. «Сыграешь и получишь «Разина», - заявил председатель Госкино Филипп Ермаш. Пришлось соглашаться.

Ермаш сдержал слово. В сентябре 1974-го было принято решение о запуске картины на «Мосфильме». Однако «Степана Разина» страна не увидела. 2 октября Василий Макарович внезапно скончался в финале съемок у Бондарчука. Сердце подвело. Ему было всего 45.

КСТАТИ

Напророчил Новодевичье кладбище

«Солнечным сентябрьским утром 1974 года мы ехали на такси по Бережковской набережной к «Мосфильму», - рассказывал мне оператор Анатолий Заболоцкий. - Свежепозолоченные купола Новодевичьего монастыря веселили взор. Весело было и на душе. «Разин» запущен в работу. Шукшин рассуждает: «Премии и ордена нынче не имеют значения, а вот Новодевичье кладбище, если снимем «Разина», пожалуй, завоюем». И потер ладони. А 2 октября внезапно умер на Дону».

Поначалу Шукшину отвели место на Введенском кладбище столицы. Даже вырыли там могилу. Но друзья через руководство страны пробили-таки Василию Макаровичу главное кладбище СССР - Новодевичье. А в той пустой могиле похоронили легендарного боксера Валерия Попенченко.

…Спустя 52 года народная артистка России упокоится на Новодевичьем рядом с главным и самым любимым мужчиной своей жизни. Так Лидия Николаевна называла Шукшина.

5 лучших фильмов артистки

«Печки-лавочки» (1972) 6+

«Калина красная» (1973) 0+

«Они сражались за Родину» (1975) 0+

«12 стульев» (1976) 12+

«Вам и не снилось...» (1980) 12+

А ЧТО ПОТОМ?

Браки с оператором, художником и шоуменом

После смерти мужа Лидия Николаевна взяла фамилию Федосеева-Шукшина. Она долго пребывала в депрессии, даже подумывала об уходе в монастырь. К жизни ее вернул однокурсник по ВГИКу Сергей Никоненко. Предложил главную роль в картине «Трын-трава» 16+. Все той же шукшинской «Крестьянской мадонны». На съемках она познакомилась с молодым кинооператором Михаилом Аграновичем. Для него картина эта была дебютной. Вскоре они поженились. Брак продлился 9 лет. Расстались они друзьями.

Третьий - оператор Михаил Агранович. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Затем Федосеева-Шукшина уехала в Варшаву. Сниматься в сериале «Баллада о Янушке». В Москву вернулась с художником Мареком Межеевским. Он был на 16 лет старше актрисы. Они даже обвенчались. Но через пару лет художник вернулся в Польшу. Вроде бы причиной развода стали пьянство Марека, его дикая ревность.

Четвертый муж Лидии художник Марек Межеевский. Фото: Личный архив Марека Межеевского

В 1995-м Федосеева-Шукшина всюду стала появляться с продюсером Бари Алибасовым. Кинотусовка живо обсуждала странный роман. Многие считали это пиар-акцией Алибасова, чтобы привлечь внимание к его терявшей популярность группе «На-На».

Пятый - шоумен Бари Алибасов. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

А в 2018-м Федосеева-Шукшина и Алибасов неожиданно поженились. Невесте было 80, жениху - 71. Бари всюду рассказывал о своей безумной любви к Лидии Николаевне. Та даже подарила ему квартиру в Новой Москве. Он отдал ее своему помощнику. Федосеева-Шукшина с большим трудом, через суд, вернула себе квартиру, развелась с Алибасовым.

В последние годы Лидия Николаевна тяжело болела. Скончалась от сердечной недостаточности в 88 лет.