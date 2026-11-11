Сколько Анна и Денис весят сейчас? Точных цифр они не называют, но говорят, что находятся в комфортном для себя весе. Фото: Личная страница Анны Семенович в соцсети

После трех лет гражданского брака Анна Семенович получила предложение от своего жениха, бизнесмена Дениса Шреера. Певица и ее возлюбленный практически ровесники: Анне - 46, Денису - 45.

На недавнем юбилее Николая Баскова гости с трудом узнали спутника артистки: Денис очень простройнел. По словам певицы, ее возлюбленный скинул перед свадьбой 30 килограммов. Как ему это удалось, Денис Шреер рассказал в интервью KP.RU.

- Я действительно взялся за себя и за здоровье, - подтвердил жених Семенович. - Рядом с любимой женщиной тоже хочется выглядеть достойно. Я и правда себя немного распустил. Так часто бывает с бывшими профессиональными спортсменами, к определенному возрасту форма теряется. Мы с Аней давно питаемся правильно, стараемся есть дома, чтобы точно знать, что в тарелке. В ресторане тоже следим за тем, что заказываем. Я полностью отказался от мучного, сладкого и углеводов. Занимаюсь регулярно спортом, стараюсь много ходить, двигаться. Все это дало свой результат. Конечно, мне, как и всем, хочется съесть что-то сладкое, вкусное, но я держусь. Помогает спортивное прошлое: я серебряный призер Европы по баскетболу в юниорской сборной Германии, имею черный пояс по тхэквондо. Дисциплина и сила духа, которую я воспитал в спорте, дают о себе знать.

- Вы сейчас перебрались в Москву или живете на две страны?

- Большую часть времени я провожу в России (родители Дениса и его сын от первого брака живут в Германии. - Ред.). Фокус моего бизнеса сосредоточен сейчас здесь.

- Он как-то связан с шоу-бизнесом или культурой?

- Нет, он более прозаичный, но и более прибыльный (смеется).

Жених певицы признал, что действительно распустил себя, и пообещал любимой прийти в форму. Фото: Личная страница Анны Семенович в соцсети

- Значит, вы, как и положено, зарабатываете больше невесты...

- Можно и так сказать... В 90-е, когда мне было 9 лет, мы с семьей переехали из Советского Союза в Германию. Мой отец начал заниматься очень прибыльным в те годы бизнесом. Из бывших союзных республик привозил в Европу лом цветных металлов. Я учился в Америке, затем окончил Вестминстерский университет в Лондоне, получил степень кандидата экономических наук. Стал полноправным партнером отца, и мы уже вдвоем управляли всеми нашими компаниями. А через семь лет, когда мне только исполнилось 30 лет, все предприятия полностью ушли под мой контроль. Сейчас у меня есть бизнес-интересы в России, Европе и Америке, они связаны со строительством, логистикой и финансами. С 2007 года я начал параллельно активно развивать свой бизнес и в России, уже 20 лет строю логистические центры. А сейчас запускаю еще один стартап - сеть фулфилмент-центров (складская и логистическая служба. - Ред.) для маркетплейсов. Как и любой новый бизнес, пока он требует огромных вложений. Но я абсолютно верю в экономику России и думаю, что этот проект будет полезен для российского бизнеса.

КСТАТИ

Невеста тоже постройнела

- Я очень горжусь Денисом, потому что он сильный мужчина, держит свое слово. Сказал «похудею» - и похудел, - рассказала «КП» Анна Семенович. - Даже не ожидала, что он сможет так быстро сбросить вес. Он хорошо держится, вообще не соблазняется ни на какие мои уговоры съесть что-то не совсем полезное. Я сама много раз проходила этот путь. Это колоссальные усилия, дисциплина и отказ себе во многом.

Поддерживая Дениса, Анна тоже скинула 7 кило.

- За моим путем к стройности все следят уже несколько лет. Я не скрывала, что худела в том числе с помощью уколов, - говорит певица. - Добилась гармоничной именно для себя формы, без излишней худобы. Сейчас я в комфортом весе, который поддерживаю правильным питанием, достаточной физической нагрузкой. Делать это на пару с любимым гораздо легче, чем самой. Мы поддерживаем друг друга и мотивируем.