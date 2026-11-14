Молитвы о деньгах, поиске работы и при финансовых трудностях: Как обращаться к Богу и святым за помощью

В христианском понимании молитва - это обращение к Богу, а не способ «гарантированно получить результат». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Среди молитв, которые верующие читают в повседневной жизни, особое место занимают те, что связаны с насущными заботами - деньгами, заработком, трудоустройством, жильем, долгами и финансовыми проблемами. И это понятно, ведь все мы зависим от материальных благ. Ниже мы собрали несколько молитв, которые традиционно читают в житейских нуждах.

Молитва на начало благого дела

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою.

Молитва об успешной торговле святителю Спиридону

О, всеблаженне святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и преславный чудотворче!

Предстояй на Небеси Престолу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком на предстоящия зде люди и просящия сильныя твоея помощи. Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониим нашим, но да сотворит с нами по милости Своей! Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и в прославление твоего заступления! Избави всех верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов!

Буди печальным утешитель, недугующим врач, в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождъ, плавающим кормчий и исходатайствуй всем крепкия помощи твоея требующим вся, яже ко спасению, полезная! Яко да твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный покой и купно с тобою прославим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва при финансовых трудностях святителю Николаю

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и во исхождении души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва о поиске работы святому мученику Трифону

О, святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощниче и всем к тебе прибегающим и молящимся пред святым твоим образом скоропослушный предстателю!

Услыши ныне и на всякий час моление нас, недостойных рабов твоих, почитающих святую память твою во всечестнем храме сем, и предстательствуй о нас пред Господем на всяком месте.

Ты бо, угодниче Христов, в великих чудесех возсиявый, источаяй цельбы притекающим к тебе с верою и сущия в скорбех человеки заступаяй, сам обещался еси прежде исхода твоего от жития сего тленнаго молитися за ны ко Господу и испросил еси у Него дар сей: аще кто в какой-либо нужде, печали и болезни душевней или телесней призывати начнет святое имя твое, той да избавлен будет от всякаго прилога злаго.

И якоже ты иногда дщерь цареву, в Риме граде от диавола мучиму, исцелил еси, сице и нас от лютих его козней сохрани во вся дни живота нашего, наипаче же в день последняго нашего издыхания предстательствуй о нас. Буди нам тогда помощник и скорый прогонитель лукавых духов, и к Царствию Небесному предводитель.

И идеже ты ныне предстоиши с лики святых у Престола Божия, моли Господа, да сподобит и нас причастники быти присносущнаго веселия и радости, да с тобою купно прославляем Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки. Аминь.

Молитва о разрешении затруднений с жильем святой Ксении Петербургской

О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога прияла еси и под сению Всемогущаго покоишися.

Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще (на месте твоего погребения), пред образом твоим святым, яко живой ти сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси я ко престолу милосерднаго Отца Небеснаго; яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных; помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святаго крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения святых Христовых Таин умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков, аминь.

Благодарение за всякое деяние Божие

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих, на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, едина вскоре предстательствующая.

КОММЕНТАРИЙ СВЯЩЕННИКА

Молитва - это не заклинание, а разговор с Господом

Иерей Владислав Береговой:

- Важно помнить, что дароподателем всех благ является Бог, поэтому можно читать любую молитву Господу Богу нашему. Если речь идет о каком-то серьезном проекте, хорошо бы прийти в храм и попросить у батюшки послужить молебен «Перед началом всякого доброго дела».

Хотя мы не делим молитвы по «специализациям», есть устойчивая традиция молиться по разным нуждам разным святым. Например, о помощи в строительных работах мы молимся святителю Иоасафу Белгородскому, который сам при жизни восстановил немало крупных монастырей.

Пока немногие знают, что можно молиться святым покровителям предпринимателей. В некоторых храмах Москвы еженедельно служится такой молебен.

Есть замечательный святой Серафим Вырицкий. При жизни он был состоятельным человеком, но в какой-то момент оставил свое богатство и стал монахом. Можно помолиться ему, чтобы он помог в делах и дал силы не забывать, что всех денег не заработать и о душе заботиться тоже надо.

Помните, молитва - не заклинание. Не существует «сильных» молитв, которые надо прочитывать три, семь или сорок раз: от количества повторов молитва не становится «сильнее». Молитва - это разговор с Богом.