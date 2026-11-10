Хижина дяди Нансена

Белые медведи - настоящие хозяева острова Джексона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Полярный исследователь, спортсмен, ученый, дипломат, гуманист и один из первых лауреатов Нобелевской премии мира. Он спас сотни тысяч голодающих Поволжья и беженцев самых разных национальностей. Но также он запомнился и своими рекордными переходами - через Гренландию на лыжах и к Северному полюсу, до которого в те годы добрался ближе всех... То, что не смог Нансен, удалось сделать нашему соотечественнику Дмитрию Шпаро. В 1979 году его команда в рамках экспедиции «Комсомольской правды» первой в мире достигла верхушки планеты именно на лыжах. Именно с Дмитрием Игоревичем, почетным полярником России и руководителем благотворительного оздоровительного фонда «Клуб «Приключение», мы и вспомнили отважного путешественника. Повод - 165 лет со дня его рождения. А встретились мы в эфире совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (radiokp.ru).

Дмитрий Шпаро с послом Норвегии в России Хейди Олуфсен. Нашего полярника пригласили в посольство прочитать лекцию о Нансене. В руках у дипломата как раз книга о нем. Фото: Архив Д.И. Шпаро

Сжигайте за собой мосты...

Никому до 1888 года не удавалось пересечь ледяной щит Гренландии. Все смельчаки стартовали от жилых мест, чтобы был шанс вернуться, если что. Фритьоф Нансен решил сделать по-другому: начать переход из необитаемых мест, высадившись с корабля. Там были свои резоны - попутный ветер, движение по склону, но все перечеркивала главная проблема - отсутствовал план Б. Возвращаться ему было некуда.

Великий исследователь и гуманист Фритьоф Нансен. Фото: World History Archive/Global Look Press

- Когда попросил правительство родной Норвегии помочь деньгами, ему отказали, заявив, что не собираются финансировать дорогой способ самоубийства, - рассказывает Дмитрий Шпаро. - Тогда он собрал деньги сам. Он понимал, что у него нет иного способа, кроме как дойти до цели. Только вперед!

И Нансен сделал невозможное - он пересек Гренландию. И выжил. По возвращении он заявил, выступая перед молодежью: «Поступайте так, как я: сжигайте за собой корабли, разрушайте мосты. Ты должен будешь пробиться - иначе погибнешь».

Вперед - на полюс

Теперь у Нансена не было отбоя от благотворителей, и он решил добраться до Северного полюса. Изучив дрейф льдов, он вычислил, что если вморозить корабль в льдину в определенном месте, то через три года он окажется как раз на полюсе.

- Он построил судно «Фрам» (с норвежского - «Вперед») с особым корпусом, который невозможно раздавить льдами, - рассказывает Шпаро. - Но спустя полтора года стало ясно - корабль дрейфует южнее. Тогда Нансен снова решился на «безумство».

Он покинул судно с товарищем, Фредериком Ялмаром Йохансеном. С собой взяли трое нарт, два парусиновых каяка и 28 ездовых собак. До полюса было 700 километров. Но, пройдя примерно половину, повернули обратно. Они понимали, что «Фрам» они уже не найдут, потому пошли к берегу.

Их одиссея продолжалась пять месяцев. Продовольствие кончилось, собаки - тоже. Наконец они достигли островов, но не могли понять - на Шпицбергене они или на Земле Франца-Иосифа. Надвигалась зима. Норвежцы вырыли себе землянку, накрыли ее шкурами убитых моржей и приготовились зимовать.

Памятная табличка на месте зимовки отважных норвежцев. Фото: Национальный парк «Русская Арктика»

- Девять месяцев они провели в этом убежище! - удивляется Дмитрий Шпаро. - Охотились. Ходили на разведку. Пытались вести научные наблюдения. Освещали свое убежище жировыми лампами. На них же готовили - утром суп из медвежатины, вечером стейк из медведя. На десерт - поджаренные кусочки сала из лампы.

Медведи им очень досаждали. Но патронов, слава богу, хватало.

Перезимовав, они отправились дальше и на одном из островов встретили другую экспедицию - Фредерика Джексона. Остров, на котором зимовали Нансен и Йохансен, назвали в честь спасителя...

Рисунок. Так выглядело убежище Нансена в 1896 году.. Фото: Wikimedia Commons

P.S. В 1990 году на острове Джексона побывала российско-норвежская экспедиция под управлением Шпаро. Удивительно, но землянка Нансена сохранилась. Из нее извлекли несколько патронов и полозья саней - теперь они хранятся в музее «Фрама». А на месте установили памятную табличку на двух языках.

- Из-за отсутствия специального оборудования тогда не удалось провести полноценные раскопки, - рассказывает Дмитрий Игоревич. - Может быть, пора нам организовать новую совместную экспедицию? Это будет прекрасный пример народной дипломатии. Тем более все мы знаем, что Нансен умеет объединять народы.