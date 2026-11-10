Смоет не завтра, так послезавтра: США угрожает мегацунами из Европы

Чудовищную волну взметнет глыба, отколовшаяся от острова Ла-Пальма. Фото: Ian Dikhtiar/Shutterstock/Fotodom

Неминуемую катастрофу глобального масштаба предрекает вулканолог Билл Макгуайр - почетный профессор, специалист по геофизическим и климатическим угрозам в Университетском колледже Лондона (UCL), содиректор аналитического метеорологического центра New Weather Institute. Угрозу, по мнению ученого, таят Канарские острова – конкретно один из них - Ла-Пальма, на котором расположен вулкан Кумбре-Вьеха. Чтобы утопить США, ему не обязательно даже извергаться.

Вдруг откуда ни возьмись

Первыми - еще в 2001 году - обеспокоились американские геофизики Стивен Уорд (Steven Ward) и Симон Дей (Simon Day). В своей шокирующей научной статье они сообщили, что крутой западный склон вулкана, а точнее вулканической гряды, протянувшейся на 25 километров, нестабилен. В океан норовит обрушиться кусок породы чудовищного объема – от 150 до 500 кубических километров.

Согласно экстремальному сценарию, всплеск от падения «камушка» взметнется на километровую высоту. Почти как от астероида. По Атлантике побежит волна – со скоростью реактивного лайнера. Через 9 часов она накроет восточное побережье США 25-метровым валом. Первой пострадает Флорида.

Цунами, распространяющееся от Канарских островов за 9 часов «долетит» до Флориды.

События будут развиваться более щадящим образом, если склон обрушится частично. Тогда до США докатится волна высотой примерно 10 метров. Что тоже немало.

Если верить наблюдениям и компьютерным моделям Макгуайра, склон может рухнуть сам по себе - даже без извержения. Он сползает в воду со скоростью один-два сантиметра в год, надломившись в результате извержения 1949 года. Скорость может возрасти за счет воздействия сочащихся вулканических газов. К тому же Канарские острова то и дело трясет.

Предсказать, когда именно рухнет склон, ученый не берется, но, равно, как и его коллеги, считает катаклизм неминуемым.

Пострадают, конечно, и сами Канары со своими курортами. Волна накроет Ла-Пальму и соседние острова - Ла-Гомера, Тенерифе и Эль-Йерро. Кроме Флориды трансатлантическое цунами затронет Нью-Йорк и Бостон, западное побережье Африки, юг Европы, север-восток Южной Америки.

Извержение Кумбре-Вьеха на Ла-Пальме в 2021 году. Лава лилась прямо в океан. Но ничего не рухнуло. Фото: Arturo Jimenezdpa/Global Look Press

ТУТ И НЕ ТАКОЕ БЫВАЛО

По Атлантике прокатывалась 300-метровая волна

Волна высотой 300 метров буквально смыла один из островов Зеленого Мыса - остров Сантьяго, находящийся в Атлантическом океане примерно в 620 километрах от западного побережья Африки. Произошло это очень давно - 73 тысячи лет назад. Но следы сохранились.

Обрушившийся вулкан, взметнувший в древности 300-метровую волну.

Чудовищная волна взметнулась в результате извержения вулкана на острове Фогу, расположенного в 55 километрах от острова Сантьяго. Часть стены кратера обвалилась в океан - в воду упала глыба объемом 160 кубических километров. Образовавшийся вал и достиг почти 300 метров в высоту - точнее 266 метров. А отвалившийся кусок до сих пор лежит на дне.

Высоту волны ученые определили, найдя высоко в горах острова Сантьяго следы морской воды и морских отложений.

Волна забросила в горы не только песок, но гигантские валуны - 49 штук весом в несколько сотен тонн.

Кстати, в 1958 году в результате землетрясения на Аляске сошел с горы и обвалился в воду ледник весом в 90 миллионов тонн. Обвал создал в заливе Литуйя волну высотой в 525 метров - чуть ниже Останкинской телебашни, высота которой 540 метров. Эта волна была самой высокой из всех официально зарегистрированных.

Об недавнем обрушении ледника в Непале, который выплеснул в долину целое озеро, читайте на KP.RU.

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