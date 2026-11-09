Как превратить 28 дней отпуска в два месяца в 2027 году

И при стандартных 28 днях вполне реально отдыхать больше 60 дней в году! Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

У вас какой отпуск? Месяц, как у всех (а точнее, 28 дней)? Возможно, больше - если вы преподаватель или живете на Крайнем Севере, например. Но и при стандартных 28 днях вполне реально отдыхать больше 60 дней в году! Законно, без всяких противоречий с Трудовым кодексом. Но, конечно, согласовав свои планы с начальством и коллегами.

- По закону один отпуск в году должен длиться минимум 2 недели, а остаток можно делить на части. Присоединяя к государственным праздникам по несколько отпускных дней, суммарно можно отдохнуть значительно дольше, - рассказала KP.RU руководитель пресс-службы сервиса планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ

Праздники: 11 дней, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Берём отпуск: 3 дня, с 28 по 30 декабря 2026 года.

Плюс: суббота и воскресенье, 26 и 27 декабря.

В итоге: 16 дней отдыха.

ФЕВРАЛЬ

Праздники: 3 дня, с воскресенья по вторник, 21 - 23 февраля.

Берём отпуск: 3 дня, с 24 по 26 февраля.

Плюс: суббота и воскресенье, 27 и 28 февраля.

В итоге: 8 дней отдыха

МАРТ

Праздники: 3 дня, с субботы до понедельника, 6 - 8 марта

Берём отпуск: 4 дня, 9 - 12 марта

Плюс: суббота и воскресенье, 13 и 14 марта

МАЙ

Праздники: 3 мая (понедельник) и 10 мая (понедельник)

Берём отпуск: 4 дня, с 4 по 7 мая

Плюс: суббота и воскресенье, 1 - 2 мая и 8 - 9 мая

В итоге: 10 дней отдыха

ИЮНЬ

Праздники: 3 дня, с 12 по 14 июня

Берём отпуск: 4 дня, с 15 по 18 июня

Плюс: суббота и воскресенье, 19 и 20 июня

НОЯБРЬ

Праздники: 4 дня, с четверга до воскресенья, 4 - 7 ноября

Берём отпуск: 3 дня, 1 - 3 ноября.

Плюс: суббота и воскресенье, 30 - 31 октября.

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