Как превратить 28 дней отпуска в два месяца в 2027 году

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.
У вас какой отпуск? Месяц, как у всех (а точнее, 28 дней)? Возможно, больше - если вы преподаватель или живете на Крайнем Севере, например. Но и при стандартных 28 днях вполне реально отдыхать больше 60 дней в году! Законно, без всяких противоречий с Трудовым кодексом. Но, конечно, согласовав свои планы с начальством и коллегами.
- По закону один отпуск в году должен длиться минимум 2 недели, а остаток можно делить на части. Присоединяя к государственным праздникам по несколько отпускных дней, суммарно можно отдохнуть значительно дольше, - рассказала KP.RU руководитель пресс-службы сервиса планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
Праздники: 11 дней, с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Берём отпуск: 3 дня, с 28 по 30 декабря 2026 года.
Плюс: суббота и воскресенье, 26 и 27 декабря.
В итоге: 16 дней отдыха.
Праздники: 3 дня, с воскресенья по вторник, 21 - 23 февраля.
Берём отпуск: 3 дня, с 24 по 26 февраля.
Плюс: суббота и воскресенье, 27 и 28 февраля.
В итоге: 8 дней отдыха
Праздники: 3 дня, с субботы до понедельника, 6 - 8 марта
Берём отпуск: 4 дня, 9 - 12 марта
Плюс: суббота и воскресенье, 13 и 14 марта
Праздники: 3 мая (понедельник) и 10 мая (понедельник)
Берём отпуск: 4 дня, с 4 по 7 мая
Плюс: суббота и воскресенье, 1 - 2 мая и 8 - 9 мая
В итоге: 10 дней отдыха
Праздники: 3 дня, с 12 по 14 июня
Берём отпуск: 4 дня, с 15 по 18 июня
Плюс: суббота и воскресенье, 19 и 20 июня
Праздники: 4 дня, с четверга до воскресенья, 4 - 7 ноября
Берём отпуск: 3 дня, 1 - 3 ноября.
Плюс: суббота и воскресенье, 30 - 31 октября.
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