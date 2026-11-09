«Меня буквально парализовали»: Влад Соколовский высказался по поводу битвы за дочь с Ритой Дакотой — певец согласен на 100 тысяч рублей в месяц

Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Рита Дакота и Влад Соколовский распалась еще в 2018 году Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Рита Дакота и Влад Соколовский распалась еще в 2018 году — через год после рождения дочери Мии. Вот с тех пор и продолжаются споры между некогда любящими друг друга взрослыми людьми из-за содержания девочки.

— Я с самого рождения полностью содержу своего ребенка, — сообщает в соцсетях Рита. — Несмотря на то, что по договору отец Мии должен платить не только 60 тысяч рублей, но и 50% оплаты за учебу, лечение, развивашки и проч. Которые он ни разу не заплатил. Вместо благодарности он умудряется писать обо мне мерзкие посты, полные лжи. Удивительные мужчины пошли...

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Влад, разумеется, все отрицает — и говорит, что все оплачивал. И это несложно проверить по платежным документам. Более того, артист уверяет, что и дополнительные выплаты за лечение и другие необходимые вещи он всегда покрывал. Больше всего теперь вокалист опасается за то, что Мия, живущая с мамой в США, оказывается втянутой в разборки родителей. Соколовский записал видеообращение, в котором представил собственное видение ситуации.

— К великому сожалению, меня буквально парализовали [оградили] от встреч c дочерью, — сообщил он. — Единственное, что я могу — это созвоны онлайн, а также пытаться на будущее спланировать поездку к ней в США, или пробовать организовать встречу с ней в ее короткие каникулы на нейтральной территории под предлогом совместного отдыха. И это, без преувеличения, катастрофа. Когда дочь не может видеть реально любящего отца — это по-другому не назвать. Это тоже, в довесок к остальному, даст последствия. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы улучшать хотя бы то, что мы способны, а не делать еще хуже.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

После возмущения Влад перешел к конкретике — и предложил в рамках движения навстречу увеличить обязательные ежемесячные алименты с 60 до 100 тысяч рублей. Он подчеркнул, что это осознанная позиция взрослого и ответственного отца.

— Считаю, что такие вещи нужно актуализировать — это правильно и абсолютно нормально, но решать это нужно лично, а не устраивать дешевое шоу, — указал в соцсетях Соколовский. — Тем самым я показываю готовность идти на встречу и вести диалог. Я надеюсь, что эти средства будут использоваться по назначению.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

До этого Дакота настаивала, что общаться с ней по поводу дочери Влад не собирается — и «ничего, кроме траты энергии», этот процесс не дает. Однако теперь Соколовский уверяет, что готов вести диалог, договариваться и участвовать в воспитании и финансовом обеспечении дочери в будущем.

Ответа от Риты, проживающей в США с новым мужем Федором Белогаем, пока не последовало — артистка в честь восьмой годовщины знакомства со вторым мужем находится в осеннем путешествии с Федором в Париже, откуда выкладывает романтические фото и предлагает подписчикам «заценить вид с балкона».

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