Виктор Бут: В американской тюрьме я читал в «Комсомолке» статьи полковника Баранца

Фото: Иван МАКЕЕВ.
В понедельник, 9 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».
Был там и такой примечательный фрагмент. Его можно послушать по этой ссылке - на 32-й минуте. А вот - расшифровка…
А. Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:
- … Виктор, еще до того, как с вами случилось это, по сути, похищение и посадка (по сфабрикованному уголовному делу) сначала не в американскую, а потом в американскую тюрьму… Вы же давали интервью «Комсомольской правде», встречались с нашим журналистом. Не помните - с кем?
В. Бут, первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:
- Да, я помню, что мы встречались с Виктором Николаевичем Баранцом.
- Так, когда это было?
- Это был, наверное, 2002 год, когда прошли такие обвинения… И были вбросы в разную прессу, поэтому мы с ним встретились.
Я пришел с документами, достал, показал, как что было. И с тех пор, наверное, я тесно общаюсь с «Комсомольской правдой». Потом было общение с вашим корреспондентом в Таиланде. И теперь, видите, уже мы вместе с вами работаем.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
- Мы заговорили о фильмах «Оружейный борон», «Оружейный барон - 2». Я увидел ваш такой хмурый взгляд. Этот взгляд как бы говорит: типа, завязывай. И я уже заканчиваю.
А почему решил снова вернуться? Вы сказали про Виктора Николаевича Баранца, которому дали первое интервью на эту тему. Вы помните, что было в этом интервью?
- Помню.
- У меня есть такой вопрос. Вы, когда вернулись из Америки, привезли целую кипу газет «Комсомольская правда», которую вы читали в то время, когда находились за решеткой.
Баранца вы тоже читали в тюрьме?
- Да, конечно, обязательно.
В общем-то, у него всегда статьи по делу. И я с уважением отношусь к нему, как к журналисту.
Потому что он делал все эти годы материалы и для Радио «Комсомольская правда», он с 90-х годов присоединился к вашей команде и активно работает.
- Я почему о нем так настойчиво вспоминаю сейчас, потому что Виктору Николаевичу в этот вторник, 10 ноября, исполняется 80 лет.
Ему, конечно, не дашь эти годы. Я расскажу и покажу ему все эти теплые слова, которые вы о нем сказали.
- Я думаю, 10 ноября мы его поздравим, как коллегу по журналистскому ремеслу.
Тем не менее, от «Русского дозора» - прямо сейчас в эфире - давайте его поздравим с 80-летним юбилеем.
- Давайте, прямо сейчас. Я присоединяюсь.
- Пожелаем, прежде всего, здоровья и творческого долголетия…
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