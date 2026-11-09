Виктор Бут: В американской тюрьме я читал в «Комсомолке» статьи полковника Баранца

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

В понедельник, 9 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

Был там и такой примечательный фрагмент. Его можно послушать по этой ссылке - на 32-й минуте. А вот - расшифровка…

А. Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- … Виктор, еще до того, как с вами случилось это, по сути, похищение и посадка (по сфабрикованному уголовному делу) сначала не в американскую, а потом в американскую тюрьму… Вы же давали интервью «Комсомольской правде», встречались с нашим журналистом. Не помните - с кем?

В. Бут, первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Да, я помню, что мы встречались с Виктором Николаевичем Баранцом.

- Так, когда это было?

- Это был, наверное, 2002 год, когда прошли такие обвинения… И были вбросы в разную прессу, поэтому мы с ним встретились.

Я пришел с документами, достал, показал, как что было. И с тех пор, наверное, я тесно общаюсь с «Комсомольской правдой». Потом было общение с вашим корреспондентом в Таиланде. И теперь, видите, уже мы вместе с вами работаем.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Мы заговорили о фильмах «Оружейный борон», «Оружейный барон - 2». Я увидел ваш такой хмурый взгляд. Этот взгляд как бы говорит: типа, завязывай. И я уже заканчиваю.

А почему решил снова вернуться? Вы сказали про Виктора Николаевича Баранца, которому дали первое интервью на эту тему. Вы помните, что было в этом интервью?

- Помню.

- У меня есть такой вопрос. Вы, когда вернулись из Америки, привезли целую кипу газет «Комсомольская правда», которую вы читали в то время, когда находились за решеткой.

Баранца вы тоже читали в тюрьме?

- Да, конечно, обязательно.

В общем-то, у него всегда статьи по делу. И я с уважением отношусь к нему, как к журналисту.

Потому что он делал все эти годы материалы и для Радио «Комсомольская правда», он с 90-х годов присоединился к вашей команде и активно работает.

- Я почему о нем так настойчиво вспоминаю сейчас, потому что Виктору Николаевичу в этот вторник, 10 ноября, исполняется 80 лет.

Ему, конечно, не дашь эти годы. Я расскажу и покажу ему все эти теплые слова, которые вы о нем сказали.

- Я думаю, 10 ноября мы его поздравим, как коллегу по журналистскому ремеслу.

Тем не менее, от «Русского дозора» - прямо сейчас в эфире - давайте его поздравим с 80-летним юбилеем.

- Давайте, прямо сейчас. Я присоединяюсь.

- Пожелаем, прежде всего, здоровья и творческого долголетия…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктор Бут: В тюрьме США меня считали «Оружейным бароном» из голливудского кино