Ключи под ковриком: как мы сами отдаём мошенникам деньги — и как это остановить

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Мошенники изобретательны, но главный их союзник не хитроумные технологии, а наша собственная доверчивость и невнимательность. Как «ключи под ковриком у двери» они дают легкий доступ к нашим личным данным и кошелькам. Доверяя сомнительным предложениям и слишком заманчивым обещаниям, мы сами невольно даем им ключи от нашей двери.

По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице президента ВТБ Дмитрия Саранцева, мошенникам почти не приходится изобретать новые поводы. «Они берут то, что у всех на слуху, — подарки к праздникам, летние путевки и билеты, сборы в родительских чатах, замена шин к холодам, вакцинация, Новогодние распродажи. Привычные бытовые ритмы превращаются в готовые сценарии обмана. Мы открываем дверь не потому, что поверили в «легенду», а потому, что легенда совпала с тем, о чём мы и так думали. Самые опасные ловушки — те, что не вызывают подозрений, потому что кажутся обыденными», — отметил он.

Тревожные сигналы, схемы и тактики, которые в этом году тщательно маскировались под обычные жизненные ситуации:

Инвестиции: гарантии, которые ничего не гарантируют

Классические «финансовые пирамиды» уступили место схемам, связанным с современными инвестиционными сервисами, криптовалютой и международными финансовыми инструментами. Тактик две.

Первая — «эксперт» в интернете красиво описывает доступную схему заработка с высокой прибылью, помогает зарегистрироваться, сделать переводы и даже вывести небольшую сумму — чтобы жертва поверила. Когда вложения становятся крупными, «эксперт» перестаёт выходить на связь.

Вторая — зарубежные электронные кошельки: жертву убеждают перевести туда деньги для покупки криптовалюты или инвестиций, но средства сразу попадают к мошенникам.

Суть одна: обещают высокую прибыль, собирают деньги и исчезают.

Дропперство: легкая работа, которая ломает жизнь

Всё чаще мошенники предлагают «лёгкий заработок»: арендовать карту или онлайн-банк, получать и передавать деньги, помогать с переводами. На деле это участие в обналичивании украденных средств. Часто жертвами становятся подростки, студенты, пенсионеры и люди в сложной финансовой ситуации. Это уже не просто обман, а вовлечение в преступную цепочку, за участие в которой грозит уголовная ответственность. «Лёгкий заработок» может обернуться судимостью.

Ни одна из схем вовлечения не начинается со слов «стань дропом», всё выглядит очень безобидно – «помоги», «одолжи», «заработай». Распространённые приёмы:

- просьбы от «знакомых» со взломанных аккаунтов: «Я тебе переведу, кинь дальше»;

- «ошибочный перевод» с требованием вернуть деньги на другие реквизиты;

- помощь у банкомата: «Снимите мне деньги, я переведу вам на карту»;

- благотворительность: снять деньги для человека, который «не может дойти до банкомата».

Смартфон — связка ключей от всех ваших счетов

Серьезную опасность представляют схемы с контролем над устройством. Под предлогом «обновления банковского сервиса» или «программы для защиты средств» человеку предлагают скачать вредоносное приложение. Такое ПО может удалённо нажимать на экран, читать СМС и подменять интерфейс банковского приложения, чтобы украсть деньги.

«Современные вредоносные программы — это не просто кража паролей. Они способны полностью контролировать устройство, — подчёркивает Дмитрий Саранцев. — Ваш смартфон — как связка ключей от ваших счетов. И каждый раз, устанавливая приложение из непонятного источника или выдавая очередное разрешение, вы собственноручно делаете дубликат ключа и оставляете его под ковриком у двери. Банк ставит надёжные замки, но ключи от дверей находятся у вас».

Сезонные ловушки: когда привычное становится самым опасным

Именно обыденность усыпляет бдительность. В родительских чатах пишут «от имени другого родителя»: срочно нужны деньги на цветы или подарок учителю — и присылают ссылку для перевода. Сайты-клоны магазинов шин, подарков к праздникам или турпутёвок занижают цены, а после предоплаты «продавец» исчезает — даже одна лишняя буква в домене должна насторожить. Под предлогом вакцинации, льготных компенсаций или оплаты налогов приходят сообщения со ссылками, где просят ввести личные данные и данные банковской карты.

Пенсионеры: особая группа риска и особое решение

Мошенники целенаправленно давят психологически: звонят пожилым и сообщают, что близкие или сбережения якобы в опасности. Такие сценарии могут длиться не один день, пока злоумышленники не добьются перевода. Второй по частоте схемой обмана остаётся установка вредоносного ПО под видом популярных государственных, медицинских и банковских приложений — после установки мошенники получают доступ к данным клиента.

Как перестать отдавать деньги мошенникам: правила, которые реально работают

• Мошенник – всегда торопит. В такие моменты легко поддаться эмоциям и сделать поспешный шаг. Важно не принимать решений поспешно и всегда перепроверять информацию. Ваша защита – это пауза и проверка через официальные каналы. Именно это помогает не стать жертвой распространенных уловок.

• Не делитесь личными данными (не сообщайте коды из СМС, паспортные данные, реквизиты карт и т.п.) и прекращайте подозрительные разговоры.

• Проверяйте компании брокеров в официальном реестре на сайте Банка России.

• Будьте осторожны с приложениями и ссылками. Не устанавливайте программы по просьбе незнакомцев, не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений.

• Обсуждайте с близкими схемы мошенничества и базовые правила безопасности. Помогите технически: установить блокировку неизвестных звонков, лимиты на банковские операции, уведомления о списаниях, настройте кнопку быстрого вызова.

• Не соглашайтесь на подозрительные схемы заработка. Не передавайте никому карты и доступ к онлайн-банку.

• При «ошибочном поступлении средств» – не тратьте их, немедленно сообщите в банк.

• Используйте цифровые сервисы банка для защиты денег.

Сервисы ВТБ для защиты денег: что ещё можно быстро подключить

Банк развивает комплексную систему защиты, которая включает как автоматические инструменты, так и сервисы, которые клиент может подключить самостоятельно.

Биометрия. Точность распознавания лица составляет 99,99%, и алгоритм нельзя обмануть фотографией, видео или маской. Биометрия защищает вход в онлайн банк и подтверждение операций.

Самоограничения. В ВТБ Онлайн можно заблокировать получение автокредита и кредита наличными онлайн, операции с наличными без карты в банкоматах, досрочное снятие со вклада или некоторые исходящие переводы. Это особенно полезно, если есть риск попасть под психологическое давление.

Сервис «второй руки». Клиент назначает доверенное лицо, которое подтверждает операции. Чаще всего сервис подключают пожилым родителям. Сервис помогает остановить подозрительный перевод, если человек действует под давлением.

Лимиты и усиленная защита. Можно установить лимиты на переводы и платежи онлайн, а также на траты по картам. В онлайн-приложении банка также доступна усиленная защита операций: можно назначить сумму, после которой банк обязательно запрашивает подтверждение действия через СМС, прикладыванием карты к телефону с NFC или по биометрии.

По словам Дмитрия Саранцева, использование сервисов защиты и соблюдение простых правил безопасности должно стать такой же естественной привычкой, как запирать дверь на ключ при выходе из дома — и убирать его в надежное место. «Противостоять мошенникам можно только системно: понимать схемы, которые с первого взгляда не выглядят как схемы, проверять информацию и отказываться действовать под давлением. Ваш осознанный подход, внимательность и критическое мышление помогут вовремя распознать риск и избежать потерь. Сделайте паузу — и проверьте, кто на самом деле стоит у двери», — отметил спикер банка.