Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2026 9:03

Специалисты АПК из 70 регионов России, экспозиция техники и оборудования для растениеводства: как пройдет «ЮГАГРО 2026»

В Краснодаре с 17 по 20 ноября состоится международная выставка «ЮГАГРО 2026»
Денис Акинин
Фото: предоставлено пресс-службой «ЮГАГРО»

Фото: предоставлено пресс-службой «ЮГАГРО»

Краснодар готовится принять 33-ю Международную выставку сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции.

Мероприятие, которое пройдет с 17 по 20 ноября, примет выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг».

Экспозиция выставки будет состоять из четырех разделов, охватывающих весь спектр техники, оборудования и материалов для производства растениеводческой сельхозпродукции.

Среди участников раздела сельскохозяйственной техники и запчастей производители из разных стран — от России и Беларуси до Китая, Турции и других государств. А в разделе «Агрохимия и семена» свою продукцию также презентуют поставщики из Индии и Турции. Российские производители семян будут представлены в рамках отдельной экспозиции.

Также посетители смогут ознакомиться с новинками в разделах оборудования для хранения, переработки, полива и теплиц. Компании из Китая и Турции примут участие в рамках национальных павильонов.

Помимо выставочной части, гости смогут посетить более 40 мероприятий деловой программы: конференции, круглые столы, семинары и презентации.

Для специалистов агропромышленного комплекса посещение выставки и деловой программы будет бесплатным, однако потребуется электронная регистрация на сайте мероприятия.