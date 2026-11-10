Специалисты АПК из 70 регионов России, экспозиция техники и оборудования для растениеводства: как пройдет «ЮГАГРО 2026»

Фото: предоставлено пресс-службой «ЮГАГРО»

Краснодар готовится принять 33-ю Международную выставку сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции.

Мероприятие, которое пройдет с 17 по 20 ноября, примет выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг».

Экспозиция выставки будет состоять из четырех разделов, охватывающих весь спектр техники, оборудования и материалов для производства растениеводческой сельхозпродукции.

Среди участников раздела сельскохозяйственной техники и запчастей производители из разных стран — от России и Беларуси до Китая, Турции и других государств. А в разделе «Агрохимия и семена» свою продукцию также презентуют поставщики из Индии и Турции. Российские производители семян будут представлены в рамках отдельной экспозиции.

Также посетители смогут ознакомиться с новинками в разделах оборудования для хранения, переработки, полива и теплиц. Компании из Китая и Турции примут участие в рамках национальных павильонов.

Помимо выставочной части, гости смогут посетить более 40 мероприятий деловой программы: конференции, круглые столы, семинары и презентации.

Для специалистов агропромышленного комплекса посещение выставки и деловой программы будет бесплатным, однако потребуется электронная регистрация на сайте мероприятия.