На платных дорогах московского региона начали развивать цифровые сервисы

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Яндекс Такси и управляющая компания «Лидер» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. УК «Лидер» занимается привлечением финансирования в строительство платных дорог в Москве и Московской области. Стороны будут изучать, как сделать поездки по платным магистралям привлекательнее для пассажиров и повысить эффективность использования платных дорог в транспортной системе столицы.

— Развивающийся каркас платных дорог — важная часть транспортной системы столичного региона, а цифровые городские сервисы Яндекса ежедневно используют миллионы жителей. Объединение инфраструктурной экспертизы компаний группы «Лидер» и технологических решений Яндекса позволит сделать поездки москвичей быстрее, понятнее и удобнее, — сказано в совместном заявлении сторон.

Первый совместный проект в рамках соглашения уже запущен. Он касается поездок на такси по проспекту Багратиона и Северному обходу Одинцова. Пассажирам предлагаются гибкие условия для проезда по маршрутам с новыми способами информирования об экономии времени в пути.

Представители IT-компании поделились собственными данными о поездках на такси. Из них следует, что около половины пассажиров выбирают маршрут через платную дорогу, если он экономит не менее 30 минут в пути. При экономии 15–20 минут такой вариант предпочитают около трети пассажиров.

Стороны уверены, что развитие цифровых сервисов для платных дорог поможет встроить их в повседневную транспортную систему города. По мере расширения сети платных магистралей партнерство создаст возможности для более равномерного распределения нагрузки на улично-дорожную сеть Москвы и Подмосковья.