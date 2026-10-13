«Всегда знал, что мой смысл - помогать людям»

Ева (в центре) стала лучше понимать людей, занимаясь с ребятами в онкоцентре. Фото: Личный архив героя публикации.

Волонтеры - это обычные люди, «такие же, как ты и я». Просто они регулярно приходят туда, где нужны внимание, время, теплые руки и сердца. Ева Клекоцкая и Артур Бакаев приходят к детям с онкологическими заболеваниями, чтобы раскрасить их сложные жизни.

Ева, 20 лет

Волонтер движения «Даниловцы», студентка РГГУ (факультет истории искусств). Специализируется на современном китайском искусстве, изучает китайский язык, стажировалась в Китае. Почти два года волонтерит в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

«Почему я пришла в социальное волонтерство? Честно говоря, рассказывая эту историю, я немножко стыжусь. Ведь я шла с корыстными целями - хотела получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Вместе с мамой поехала в волонтерскую организацию своего города. Выбрали работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, аутизм и другие). Начала ходить на занятия - и очень сильно понравилось.

Через год появилась мысль попробовать онкологический центр. В 18 лет я уже целенаправленно искала именно такую возможность.

В приложении «Добро.РФ» нашла организацию «Даниловцы». Увидела направление работы с онкобольными детьми - просто приходить, рисовать, общаться - и поняла, - это то, что нужно. Подала заявку и осталась.

Мы рисуем, играем, разговариваем, с детьми, придумываем занятия. Для меня важно не просто занять ребенка, а создать человеческое общение, которого в больнице часто не хватает. Хочется, чтобы на эти полтора-два часа он забывал о болезни.

Теперь я знаю, что помощь не всегда должна быть масштабной. Простое человеческое внимание правда меняет состояние пациента. Иногда достаточно просто быть рядом.

Сейчас я лучше понимаю людей: когда подойти, когда не тревожить, как раскрыть того, кто скован. Стала внимательнее и терпеливее».

Артур считает, что даже малые дела меняют мир к лучшему. Фото: Личный архив героя публикации.

Артур, 20 лет

Студент одного из московских университетов, волонтер «Даниловцев».

«Я всегда хотел помогать людям и считал, что в этом мой смысл. Но в маленьком родном городе возможностей не было, и решиться было сложно. После поступления в Москву начал присматриваться. Окончательно подтолкнуло к волонтерству общение с людьми, которым безразлична чужая боль. Понял, что если не подкрепляю свои ценности поступками, то ничем от них не отличаюсь.

Теперь я прихожу в Центр имени Дмитрия Рогачева и играю с детьми.

Каждый из ребят чему-то научил меня и подарил свое тепло. Я стал лучше чувствовать людей и понял, что внутренне могу оставаться ребенком, несмотря на возраст. Быть веселым и легким.

Я не хочу очерстветь, сидя дома и заглушая внутренний зов помогать другим. Хожу в онкоцентр, потому что так правильно. Даже если нет настроения - собираюсь и еду. Не использую это как достижение для других целей.

Не знаю, что будет через пару лет, но хотел бы продолжать делать добро.

Тем, кто сомневается, хочу сказать: препятствия чаще всего внутри. Возможность помочь можно всегда - даже просто уступить место пожилому человеку в автобусе. Не стоит принижать маленькие поступки, именно на них строится все большое. Главное - просто попробовать».

ИЗ ДОСЬЕ

Кто такие «даниловцы»

Юрий Белановский, руководитель движения «Даниловцы»:

- «Даниловцы» уже 18 лет занимаются социальным волонтерством (когда-то выросли из прихожан Даниловского монастыря, - прим. Ред.). Мы приходим к детям, взрослым и пожилым людям, которые живут в социальных домах, геронтологических центрах или проходят долгое лечение в больницах.

Наша цель - дать внимание, поддержку, простое человеческое общение, творчество, возможность чему-то научиться и хотя бы чаще бывать на свежем воздухе. Для обычного человека все это кажется естественным. А в закрытом лечебном учреждении мир очень маленький, одни и те же люди, ограниченная территория и часто не хватает сил даже на прогулки.

Сегодня у нас 36 волонтерских групп в 28 учреждениях (половина - в регионах). Мы работаем и в московских больницах, где дети проходят сложное лечение, но основной фокус - социальные дома и учреждения для людей с ментальными особенностями.

КОНКРЕТНО

Маяки добрых дел

1. Главная «карта» - платформа Добро.рф

Более 9,3 млн зарегистрированных волонтеров (данные Минэкономразвития на конец 2025 года). Здесь можно найти любые возможности - от разовых акций до регулярной помощи.

Сайт: dobro.ru

Горячая линия: +7 (499) 755-77-34

2. «Волонтеры-медики»

89 региональных отделений, 190-200 тысяч участников. Ежегодно помогают около 4 млн человек: работают в больницах, обучают первой помощи, проводят профилактические акции, выезжают в села.

Сайт: волонтеры-медики.рф

3. «Даниловцы»

С 2008 года. Регулярные группы в больницах, детских домах, приютах. Помощь более 3800 подопечным в 11 регионах.

Сайт: danilovcy.ru

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