«Московское долголетие» запускает «Медиашколу» для старших москвичей

Сторителлинг, интерактивы и питчинг блогов: в «Московском долголетии» откроется «Медиашкола»

От базовой медиаграмотности до запуска собственного блога – москвичей «серебряного» возраста научат ориентироваться в медиапространстве. «Московское долголетие» совместно с резидентами экспертного клуба Мастерской новых медиа запускает программу «МедиаАктив». Курс состоит из 10 занятий, которые пройдут с 16 ноября по 10 декабря.

«Активное долголетие начинается там, где человек остаётся автором собственной жизни, а не наблюдателем. Поэтому для нас так важно поддерживать субъектность участников проекта: их самостоятельность, право на собственный взгляд и возможность быть услышанными. «Медиашкола» даёт для этого практический инструмент: участники научатся находить темы, составлять медиаплан, следить за трендами и использовать их, а также создавать образы и истории, за которыми хочется следить. Такая работа хорошо тренирует и когнитивные навыки: внимание, память, критическое мышление, умение анализировать и ясно излагать мысли. Но главное, что старшие москвичи сами будут рассказывать в социальных сетях о своих интересах, сверстниках, своём опыте и, конечно, о проекте «Московское долголетие»», - отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Открытый прием заявок на участие в «Медиашколе» стартовал 9 ноября. Заполнить анкету могут москвичи 55+, которым интересно вести свои страницы и блоги в социальных сетях, рассказывать о событиях своей жизни и ярких моментах в «Московском долголетии».

Ознакомиться с подробной информацией о программе и подать заявку можно на странице проекта.

По итогам анкетирования будут отобраны 45 участников. Для них проведут два занятия. На перовом опытные наставники расскажут слушателям о концепции курса и устройстве современного медиапространства: какие есть ключевые форматы, примеры успешных блогов. На втором – участники представят свои идеи проектов и получат обратную связь. По итогам питчинга выберут 15 самых перспективных студентов.

Отобранным кандидатам предстоит пройти курс из 8 занятий, во время которого опытные практики медиарынка, медиаменеджеры и менторы расскажут о создании текстового и видеоконтента, методиках креативного мышления, основах продвижения, сторителлинге и использовании интерактивов. Среди приглашенных наставников программы Николай Крупатин, Александр Гуков, Вероника Попова и другие.

По итогу обучения участники запустят собственные блоги. На финальном демо-дне выпускники презентуют экспертам оформленные аккаунты с первыми публикациями и готовые персональные медиапланы для дальнейшего самостоятельного развития.

Ранее для участников проекта «Московское долголетие» уже поводили курс «Школа блогинга для 55+», а также серию мастер-классов по блогингу и созданию видеоконтента.

Присоединиться к «Московскому долголетию» могут москвичи 55+ онлайн на портале mos.ru/age, оставив заявку на сайте after55.moscow или лично в любом из 140+ центров московского долголетия, а также в офисах «Мои документы». Ещё больше новостей о жизни участников «Московского долголетия» — в национальном мессенджере МАХ и официальном ТГ-канале.