Антон Батырев: От гордыни Господь меня быстро избавил

Актер Антон Батырев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На этой неделе мы увидим 45-летнего актера в военной драме о событиях 1944 года «Балтийское море», где он играет майора госбезопасности и оказывается в эпицентре сложного расследования. Сайт KP.RU обсудил с актером закулисье профессии и узнал, в какой театр и на какой спектакль он советует сходить в ноябре.

- Антон, сегодня у зрителя большой интерес к историческому кино. Как думаете, с чем это связано?

- Интерес связан с тем, что зритель устал от современных сюжетов, ему хочется «немыльного» и настоящего - и как раз исторические проекты отвечают этому запросу. В конце 80-х, в 90-е ничего не осталось от качественного советского кино. А сейчас, слава богу, мы потихонечку возвращаемся к нормальному кинематографу: без пошлостей и всякого непотребства. Думаю, зритель просто соскучился по качественному кинопродукту. И нынешний исторический период тоже играет свою роль.

- Такое патриотическое кино охотно смотрят взрослые. Как думаете, как можно привлечь молодого зрителя к таким фильмам?

- Ребенок впитывает ту атмосферу, которая у него дома, тот пример, который показывают родители. Подросток будет воспринимать этот мир так же, как его мама и папа. Детский сад, школа, институт, работа - это все дополнительные мнения, впечатления, знания. Когда в школе «добавляют патриотизма» (в учебники, в разговоры о важном), я это только приветствую.

В роли майора госбезопасности Леонида Мартынова в сериале «Балтийское море» (справа). Фото: Кадр из фильма

- Чем зрителя может зацепить сериал «Балтийское море»?

- В первую очередь это хорошая детективная история. И во вторую - то, что в ней нет однозначных персонажей.

«Стучитесь - и вам откроют»

- Вы сначала учились в техническом институте, потом бросили его ради театрального. Прошли непростой путь, чтобы стать актером. Какой совет дадите выпускникам с высоты своего опыта - как выбрать вуз, как готовиться, как потом получить работу?

- Стучитесь - и вам откроют. Ищите и найдете, как сказано в святых писаниях. Упорство, упорство и еще раз упорство, работа над собой, над мыслями, над душой, над телом. И все получится.

- Как это было у вас - вы мечтали стать известным или о чем-то другом?

- Слава не была для меня целью, хотя всегда этого хотелось - плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Опять же, известность подразумевает большое количество работы. А большое количество работы подразумевает опыт. Опыт подразумевает умение неплохо работать. Так вот, почему бы не стремиться неплохо работать?!

- Как изменилась ваша жизнь после того, как вы стали популярным артистом?

- Гордыня какая-то появилась... Но от этой гордыни Господь меня быстро избавил. Вот и все. Жизнь особо никак не изменилась.

- Ваша известность - это результат трудолюбия плюс талант? Или все-таки без удачи никуда?

- Это и трудолюбие, и настойчивость, плюс капелька таланта и капелька харизмы. Безусловно, удача нужна. Потому что можно быть сколь угодно талантливым, харизматичным, гениальным, работоспособным, работящим, но без удачи, везения все это «не выстрелит». И совершенно точно на этом пути нужны хорошие учителя.

«С возрастом начинаешь ценить время»

- Вашему старшему сыну Добрыне 13 лет. Если он решит поступать в театральный, станете отговаривать? Или у него другие интересы?

- Я учу Добрыню тому, чтобы он нашел такое дело, которое доставляло бы ему удовольствие на протяжении всей его долгой жизни. А будет он идти по моим стопам, или пойдет по стопам мамы, или вообще в другую сторону - это его дело, его выбор. Сын может выбрать любую профессию - главное, чтобы ему самому все нравилось.

С сыном Добрыней. Фото: Личный архив Антона Батырева

- Вы несколько лет служили в Театре Олега Табакова. Потом сделали выбор в пользу съемок в кино. Скучаете по театру? Успеваете ли бывать там как зритель? И если да, то какие спектакли недавно посмотрели и можете порекомендовать?

- Недавно посмотрел постановку с Леночкой Подкаминской, с которой мы дружим. И теперь могу настоятельно рекомендовать посетить Театр Вахтангова и посмотреть моноспектакль Лены Подкаминской «Неосторожная актриса» 16+ (ближайшая дата - 24 ноября. - Авт.). Я был впечатлен тем, насколько это глубокая работа - тонко, душевно и в то же время смешно, грустно, тепло: в общем, как зритель испытываешь весь спектр эмоций. Это просто гениально! Что касается меня, то в Театре Табакова я работал три года, еще при Олеге Павловиче, а потом спектакль сняли с репертуара, и как-то само собой все закончилось… Никакой выбор я не делал, просто так сложились обстоятельства. Конечно, и сейчас есть театральные предложения, но я делаю выбор в пользу выходных дней - чтобы было хотя бы немного свободного времени. Совмещать театр и кино можно. Но с возрастом начинаешь больше ценить время. Хочется иметь хотя бы несколько выходных для себя, для близких. Не могу сказать, что сегодня скучаю по театру. Но, быть может, позже я вернусь на театральную сцену.

«Балтийское море» 16+

Россия 1.

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