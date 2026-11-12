Юлия Ильина: Не исключаю, что ИИ усмирит наше эго и поможет выжить человечеству

Фото: Persona Stars

Яркая и харизматичная Юлия Ильина, которая умеет удивлять и быть совершенно разной и непредсказуемой, прекрасно знакома театральной публике (актриса играет в лучших спектаклях БДТ) и уже потихоньку отвоевывает территорию в кадре («Финал» 18+, «Фишер. Затмение» 18+). В полицейской ИИ-комедии «НейроВася-2» 16+ (ТНТ) у актрисы образ Даши, дочери главного героя Василия Фролова (Владимир Епифанцев), которая взрослеет, строит отношения с окружающим миром и встречает свою любовь. В преддверии премьеры второго сезона сайт KP.RU поговорил с Юлией, чтобы узнать, стоит ли ждать угрозы от ИИ, что волнует ее героиню и что отличает работу в театре от кино.

«Культура остается прерогативой меньшинства»

- Юлия, обращаясь к ключевой теме «НейроВаси», хочется узнать у вас, как вы относитесь к развитию нейросетей. Это полезно, вредно, опасно? Летом текущего года произошло несколько атак ИИ на платформы искусственного интеллекта Hugging Face: нейросеть вышла из-под контура контроля.

- Да, известная история. Еще когда в комментарии заходишь к таким новостям, видно, что граждане реально боятся восстания машин в духе голливудской фантастики. Это абсолютно нормально, что технологии развиваются быстрее, чем человечество успевает за ними выстраивать заборы. Нужно время, чтобы во всем разобраться, а переживать, что наши тостеры завтра пойдут против нас войной, не нужно. У нас в театре БДТ режиссер Андрей Могучий с командой сделали очень крутой проект «Наука и театр». Недавно в их резиденции в Комарово был физик, и он на все эти страхи перед нейросетями вспомнил философию Мераба Мамардашвили (доктор философских наук, профессор МГУ. - Авт.) и его «символ смерти».

Даша в «НейроВасе» (2026). Фото: Кадр из фильма

- Что же там?

- Если перевести, смерть - не финал, когда все закончилось, а то, что заставляет нас ценить время и шевелиться, пока мы живы. ИИ сейчас работает точно так же. Он не убивает человека, а, наоборот, выталкивает из спячки. Нейросети забирают себе всю рутину, а нам можно включить голову, вспомнить про жизнь, интуицию и начать создавать то, на что машина в принципе не способна. Это про страхи, а про мое отношение к нейронкам… Даже не знаю. Когда мы снимали сцены для первого сезона «НейроВаси» в Планетарии № 1, я купила там книгу Митио Каку (американский физик и популяризатор науки. - Ред.) - у него была мысль, что для эволюции человечеству нужно полностью стереть границы между странами. Тогда мне казалось, это невозможно, потому что человеческое эго и политика государств никогда этого не допустят. А потом, ИИ - абсолютно глобальная вещь, которой плевать на паспорта, языковые барьеры и географию, - начал круто развиваться, стирать эксклюзивность интеллектуального и художественного и приблизил эту возможность. Короче, не исключаю, что именно у ИИ получится усмирить наше эго и помочь выжить человечеству.

- Глубоко! Будем верить. Вы лично пользуетесь чатами с ИИ? И если да, то для чего?

- Очень смешно, но последний мой чат с технологическим прорывом нашего столетия был о компакт-дисках для музыкального проигрывателя 2010 года. Я нигде не могу найти альбом Passover рок-группы The Black Angels и спрашивала, какой дисковод мне купить для компьютера, на котором дисковода нет, чтобы записать музыку на CD-болванку. Вот такой бред. Надеюсь, меня не заблокируют за жестокое обращение с передовыми технологиями!

Восстание тостеров и прочих машин нам пока не грозит, считает Юлия. Фото: Личный архив Юлии Ильиной

- Наличие таких помощников человека не расхолаживает, не способствует деградации?

- Я за то, что ответственность всегда лежит на пользователе. Конечно, это не касается детей и их безопасности в интернете - тут нужны родители. Если говорить о помощи, то она на то и помощь, чтобы разгрузить человека для более важных дел. А если более важных дел у человека нет, то никто в этом не виноват. Тот, у кого есть внутренняя потребность читать, писать музыку, самостоятельно строчить рефераты, будет делать это и дальше. Всегда интеллектуальная культура была прерогативой меньшинства, и гаджеты здесь ни при чем.

«Попасть бы на концерт Вани Дмитриенко»

- Если перейти к вашей героине в «НейроВасе», в чем основной конфликт, как считаете? Только лишь в плоскости «отцы и дети»?

- Скажу так: во втором сезоне у Даши начнется любовная драма и она на этом фоне попытается наконец-то повзрослеть и хоть немного подумать о людях рядом. Потому что пока она просто противная девчонка, а так жить нельзя.

Оксана (справа) в сериале «Трасса» 18+ (с Кариной Разумовской, 2024). Фото: Кадр из фильма

- Ваш папа в сериале - полицейский, в жизни - милиционер, но вы мечтали быть клоунессой. Почему, как так?

- Почему он стал милиционером? Сама не знаю, опасная профессия… Я ему сто раз говорила, что нужно было дуэтом в цирк идти. Но так в итоге и получилось: мы оба профессионально защищаем людей от жестокой реальности, просто каждый на своем рабочем месте.

- Вам как актрисе сложно перестраиваться с вдумчивой театральной работы на стремительную сериальную?

- Мне сложно, да. Я всегда очень переживаю и от этого закрываюсь как дура. Для меня это разные профессии: и в театре я работаю куда лучше, просто потому что больше времени там провожу, чаще пробую. В кино я пока учусь, привыкаю, что нет разбега, что вчера тебя утвердили, ночью ты прочел сценарий, а утром уже что-то сыграл. В театре проект создается больше двух-трех месяцев, и это минимум, а то и год, и несколько лет. Конечно, за это время ты способен аккумулировать самые крутые процессы и найти в себе то, о чем не знал.

Дина в триллере «Фишер» 18+ (2022). Фото: Стас ЛЕВШИН/bdt.spb.ru

- Главные роли - это то, на что вы заточены? Или важен процесс?

- Мне как-то один режиссер пафосно заявил: «Ты будешь играть главную роль в моем самом гениальном проекте!» Я смотрю на эту гениальность и думаю: «Да чтоб ты обосрался на месте, бездарь!»

- Сильно!

- Мне важно, с кем работать. Наша профессия ведь не в том, чтобы поставить гениальный спектакль или сыграть главную роль. Она в том, чтобы создать среду, в которой смысл в принципе сможет возникнуть. Вот с этим мне по-настоящему интересно работать, потому что до этого уровня нужно дотягиваться, а не опускать его до себя. И ведь и в том и в другом случае это процесс. Поэтому, чтобы он не был напрасным, самое важное - найти людей с высокими требованиями к себе, которые готовы много отдавать.

- Интервью выходит под финал года: чего удалось достичь в уходящем году, как считаете? И до чего хотелось бы дотянуться в наступающем? Может, новый поход или покорение иной вершины.

- Попасть на концерт к Ване Дмитриенко.

Дина в триллере «Фишер» 18+ (2022). Фото: Кадр из фильма

- Действительно круто. Журнал у нас семейный, ламповый, поэтому не можем не спросить: а сердце ваше занято в настоящий момент? Приоткройте завесу чуть, пожалуйста.

- Обалдеть. Сто лет не слышала слово «ламповый». Да, прямо сейчас смотрю «Ходячих мертвецов» 18+, и мое сердце принадлежит Дэрилу Диксону. И какое счастье, что Норман Ридус, который его играет, и в жизни крутой мужик. Такое редко бывает. Только Ридус и Епифанцев!

ТНТ.

«НейроВася-2» 16+

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