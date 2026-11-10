Недавно стала бабушкой и знала своего убийцу: Что известно о смерти главврача «КМ-Клиник» Марины Каган

Главврач «КМ-Клиник» Марина Каган стала бабушкой незадолго до смерти. Фото: с официального сайта «КМ-Клиник»

Главврача частной клиники «КМ-Клиник» Марину Каган нашли убитой утром 10 ноября 2026 года. Тело женщины лежало на лестнице собственного двухэтажного коттеджа в поселке Никольское.

Нашел тело сын Марины Александр. Он же вызвал полицию.

Рассказываем, что известно о семье известного врача и ее убийстве.

Знала своего убийцу

Марина Каган родилась в 1965 году в Нижнем Тагиле, но учиться позже уехала в Кемерово. В 1989 году она окончила Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Уже на следующий год женщина прошла первичную специализацию по ультразвуковым методам исследования в Москве.

В 1992 году в Кемерово она родила сына Александра. После этого женщина активно продолжала учиться и повышать квалификацию. Направления были разные: эндокринология, маммология, уронефрология, гинекология и акушерство и другое.

Обучения и курсы проходили в Москве, поэтому в Кемерово успешному врачу стало тесно. Вместе с сыном она переехала в столицу.

В 2014 году Марина Каган получила степень доктора медицины, в 2020 году – почетное звание и знак «Рыцарь науки и искусства» Российской академии естественных наук.

В 2014 году Марина Каган получила степень доктора медицины, в 2020 году – почетное звание и знак «Рыцарь науки и искусства» Российской академии естественных наук. Фото: с официального сайта «КМ-Клиник»

Также с 2011 года Марина Каган вместе с предпринимателем Александром Мовсесяном была учредителем клиники «ОРИОН». В 2014 году он открыл «КМ-Клиник», где Марина Каган была назначена управляющей и главным врачом. В 2018 году они оба вышли из состава учредителей «ОРИОН».

Развивала свою деятельность Марина и вне страны. С 2024 года она была членом Европейской академии естественных наук и Европейской академии медицинских наук в Ганновере. По одной из версий, именно там она и познакомилась со своим будущим убийцей.

О нем пока известно немного. Мужчине 30 лет, он гражданин Германии. В этом году он приехал погостить у знакомых, остановился у Марины. Хотел заодно пройти лечение в России с ее помощью. Теперь он задержан. Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти. Иностранцу грозит до 15 лет колонии.

Горе вслед за радостью

Родные Каган в разговоре с KP.RU отказались комментировать случившееся. Стоит отметить, что семья ведет достаточно закрытый образ жизни, не афишируя ее подробности даже в своих соцсетях.

Вероятно, это может быть связано с родом деятельности. Одна из ближайших родственниц Марины долгое время работала во ФСИН, сейчас ее местом работы значится МВД России. Там же служил сын Марины Александр, хотя какое-то время и числился администратором в «КМ-Клиник», а потом и вовсе открыл свое дело.

Всего несколько месяцев назад у мужчины родился сын – в июне этого года Марина Каган стала бабушкой.

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