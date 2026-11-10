В Забайкалье не вводили специальные тарифы для китайских инвесторов: новость о дешевой энергетике для иностранцев оказалась фейком

Новость о низких тарифах для китайских инвесторов в Забайкалье оказалась выдумкой. Фото: TetianaKtv/Shutterstock/Fotodom

В соцсетях появились сообщения, что правительство Забайкальского края утвердило новые параметры тарифного регулирования для привлечения китайских инвесторов. При этом само сообщение о преференциях для конкретной страны выглядит странным и противоречащим законодательству. Но прочитать более подробную информацию об этом можно только в закрытом чате. KP.RU выяснил, что в сети распространяется фейк. Власти Забайкалья на самом деле создают условия для привлечения иностранных инвесторов, но в рамках закона.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольской правды» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В информационном поле периодически появляются слухи о том, что Правительство Забайкальского края якобы утвердило новые параметры тарифного регулирования, чтобы предоставить льготные тарифы на электроэнергию и ЖКХ специально для китайских инвесторов.

В официальных документах региона, решениях Региональной службы по тарифам и ценообразованию (РСТ) и заявлениях Минэкономразвития Забайкальского края нет ни одного подтверждения существования подобных преференций под конкретные иностранные компании.

Дело в том, что Региональная служба по тарифам и ценообразованию утверждает долгосрочные параметры тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, тепло- и водоснабжения строго в рамках единого федерального законодательства и коридоров, определяемых Федеральной антимонопольной службой России. Российская правовая база исключает возможность создания каких-либо иных тарифных сеток в ЖКХ или энергетике для инвесторов из отдельных стран, включая Китай, на уровне региона.

Добавим, что высокие тарифы на электроэнергию в Забайкальском крае исторически являются больной темой: они снижают конкурентоспособность местного бизнеса, о чем неоднократно заявлял губернатор Александр Осипов.

Власти региона действительно ведут активные переговоры с Минэнерго РФ о выравнивании тарифов со средними показателями соседних регионов. Однако важно понимать: эта мера направлена на поддержку экономики всего Забайкалья в целом, а не на адресные преференции зарубежным инвесторам.

Для привлечения капитала и развития совместных проектов власти края использует стандартные, прозрачные и предусмотренные законом механизмы.

Например, режимы ТОР и МТОР (Территории опережающего развития). Резиденты этих территорий получают реальные налоговые льготы и упрощенные административные процедуры, но не индивидуальные скидки на коммунальные тарифы.

Есть инфраструктурные соглашения. Яркий пример — ратификация соглашения между правительствами России и Китая о строительстве дополнительных железнодорожных путей на переходе Забайкальск — Маньчжурия. По договоренности сторон там будет использоваться китайский стандарт ширины колеи — 1435 мм. Это позволит кардинально увеличить объемы передачи грузов без технологических задержек, создаст новые рабочие места и укрепит статус края как главного логистического хаба на границе с КНР.

Власти региона также ведут предметные переговоры с крупными китайскими компаниями, например, с Shenda Resources, о совместных проектах в горнодобывающей отрасли. Инвесторам предлагают не «дешевое электричество», а реальные возможности в виде богатой сырьевой базы, развитой логистике. Например, губернатор Александр Осипов лично обсуждает с руководством провинции Хэйлунцзян вопросы поиска инвестора для возрождения Амазарского целлюлозно-бумажного комбината и налаживания прямого экспорта пищевой продукции.

- Проект обеспечит переработку 1,5 млн куб. м леса и создаст сотни рабочих мест в Могочинском округе. Наши производители готовы поставлять в Китай пищевую продукцию. Коллеги из Хэйлунцзян помогут с прямыми контактами и созданием совместного шоурума, - сообщил Александр Осипов.