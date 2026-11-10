В эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала песня, посвященная Марии Захаровой

Музыкальная страница была посвящена директору Департамента информации и печати, официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Фото: МИД РФ

В понедельник, 9 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

Была там и музыкальная страница, посвященная директору Департамента информации и печати, официальному представителю МИД России.

Вот о чем шла речь…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

…- И еще один сюрприз «Русского дозора». Дело в том, что в соцсетях появилась песня о Марии Захаровой… Кто автор, кто исполнитель? Я рискну предположить, что без ИИ, без искусственного интеллекта, тут не обошлось.

Но все равно интересно. На мой взгляд, все правильно.

Мне как-то здесь говорили, что давайте - повеселее делайте свою программу. И я предлагаю сейчас послушать эту песню…

(Слушайте песню на нашем сайте. А вот. - слова.)

Что сказать о ней вам кратко?

Красавица и дипломатка.

Всегда выходит смело

Под объективов прицелы.

Она ничего не боится,

Хотя и не вольная птица.

Я бы с ней и в огонь, и в воду,

Только в МИД мне, увы, нет ходу.

За словами в карман не лезет

И поэтому Запад бесит.

Несмотря на русскую стать,

На китайском может послать.

Если Маша вдруг рассмеялась,

Где-то плачет сейчас Кая Каллас.

А еще она меткий стрелок,

И в красивых глазах огонек.

- Кстати, это не первая песня, посвященная Марии Захаровой. Была еще композиция «Мария» в исполнении Пьера Нарцисса. Видите, какая у нас сегодня веселая передача.

Виктор Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Россия действительно в последние десять лет очень эффективно работает по всем направлениям.

Мы абсолютно можем и симметрично ответить, и зеркально.

И самое главное, Россия стала действительно центром притяжения.

Потому что за нами стоит правда. Потому что все действия России находят отклик в сердцах большинства, в том числе и в Америке.

Стас, скажи, пожалуйста, как у американцев за последние десять лет изменилось отношение к России? Я не говорю про официальные нарративы, которые идут в мейнстрим-медиа, а именно о простых американцах.

- Вы, наверное, это связываете и с Марией Захаровой?

Гостем студии был военный эксперт Станислав Крапивник Фото: Иван МАКЕЕВ.

Станислав Крапивник, военно-политический эксперт, бывший капитан армии США:

- Я бы сказал, для тех американцев, которые вникают (в ситуацию), конечно, Россия - в положительном смысле - поменялась. Многие смотрят на Россию как на одну из, если не главную, христианскую страну.

Я знаю людей, не только православных из Америки, но и католиков, которые переехали в Россию со своими семьями… Потому что бегут от всего того «современного», которое они проклинают на Западе. Да, абсолютно…

ЗВОНОК В СТУДИЮ

- Давайте звонок послушаем.

Татьяна из Москвы:

- Я хочу поблагодарить вас за эту песню. «Москва, матрешка Мария – все это Россия».

В общем, замечательная совершенно песня. Я сама бывший работник системы Министерства иностранных дел, работала в инопредставительствах секретарем-переводчиком. Мария знает, что это такое. Так что огромное спасибо за эту песню, и желаем дальнейших успехов Марии Захаровой. Просто без слез невозможно.., я ее очень люблю…

- Мы ее тоже любим. Мы все обязательно передадим Марии Владимировне. Спасибо вам, Татьяна.