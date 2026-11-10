Евгений Водолазкин о Юре Борисове: «В нём нет ничего «звездного», и это сближает его с Лавром, который не думал о своей великой славе»

Юра Борисов на Новой сцене Большого театра. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

9 ноября на Новой сцене Большого театра прошел симфонический спектакль-концерт по мотивам романа Евгения Водолазкина «Лавр».

Это был сценический эксперимент, во время которого шла читка литературного киносценария будущего фильма по роману «Лавр». В эксперименте приняли участие актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин, композитор, дирижёр Петр Дранга, его DYP Orchestra и Государственный академический хор им. В. Свешникова. Были и другие исполнители, например, песни про Магадан (это из репертуара театра «Около дома Станиславского»).

Создатели будущего фильма ещё до начала съемок решили проверить реакцию зрителей, как они воспринимают литературный, музыкальный и киноязык, когда это соединяется вместе. Авторам было важно получить живой эмоциональный отклик. Реакция была разной, некоторые зрители уходили из зала, не досмотрев до конца.

Фотографы снимают Юру Борисова, Юра Борисов снимает фотографов. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Действие (в привычном смысле его не было), текст, музыка и видеоряд соединились в некое художественное высказывание. Вдоль центрального прохода идет Юра Борисов с кинокамерой. Он подробно и обстоятельно снимает зрителей. Особенно долго задерживается на одной пожилой седовласой женщине в первом ряду. Это его бабушка, которая пришла на Юру посмотреть. Он поднимается на сцену. И по очереди с Евгением Водолазкиным, который уже ждет Юру на сцене, читает литературный сценарий к будущему фильму. Забегая вперед скажу, что в финале Юра поступит точно так же. Возьмет в руки камеру, спустится в зал, ненадолго остановится около своей бабушки, снова всех снимет и уйдет.

Евгений Водолазкин читает литературный сценарий. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Предполагается, что режиссером картины «Лавр» станет Антон Федоров, больше известный своими провокационными театральными постановками. Он радикально переосмысливает тексты и русской классики, и зарубежной литературы.

Главную роль в фильме будет играть Юра Борисов, он же сопродюсер картины. Имена других актеров пока неизвестны. Автор музыки - Пётр Дранга.

Продюсер Сергей Катышев амбициозно заявляет о рождении нового киножанра.

- Наша задача – сделать кино, которое ответит на вопросы о природе святости, а не станет просто историей средневекового врача, у которого умерла девушка, он ушел в лес и потом стал из плохого парня хорошим, – говорит генеральный продюсер проекта Сергей Катышев. – Книжный авторский текст дословно не переложить на киноязык, но сохранить его «звучание» хотелось бы.

Юра Борисов снимает зрителей. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин подготовил литературную основу сценария. Но дело не только в этом…

- Я видел Юру Борисова и в кино, и в театре (вероятно в скандальном «Гамлете» в МХТ – Ред.). - Больше всего меня поражает его органичность. Это склад личности, - считает Евгений Водолазкин. - В нем нет ничего «звездного», и это не результат недооценки им своей известности, но – отражение его глубины. Это сближает его с Лавром, который не то, чтобы не замечал своей великой славы, – он о ней просто не думал…

Стоит напомнить, роман «Лавр» Евгения Водолазкина был опубликован в 2012 году и вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге. Главный герой - средневековый целитель, травник Арсений проходит путь от любви и утраты к служению и духовному преображению. Книга получила первую премию национального конкурса «Большая книга» и стала лауреатом премии «Ясная Поляна».