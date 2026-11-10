Евгений Водолазкин о Юре Борисове: «В нём нет ничего «звездного», и это сближает его с Лавром, который не думал о своей великой славе»

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.
9 ноября на Новой сцене Большого театра прошел симфонический спектакль-концерт по мотивам романа Евгения Водолазкина «Лавр».
Это был сценический эксперимент, во время которого шла читка литературного киносценария будущего фильма по роману «Лавр». В эксперименте приняли участие актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин, композитор, дирижёр Петр Дранга, его DYP Orchestra и Государственный академический хор им. В. Свешникова. Были и другие исполнители, например, песни про Магадан (это из репертуара театра «Около дома Станиславского»).
Создатели будущего фильма ещё до начала съемок решили проверить реакцию зрителей, как они воспринимают литературный, музыкальный и киноязык, когда это соединяется вместе. Авторам было важно получить живой эмоциональный отклик. Реакция была разной, некоторые зрители уходили из зала, не досмотрев до конца.
Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.
Действие (в привычном смысле его не было), текст, музыка и видеоряд соединились в некое художественное высказывание. Вдоль центрального прохода идет Юра Борисов с кинокамерой. Он подробно и обстоятельно снимает зрителей. Особенно долго задерживается на одной пожилой седовласой женщине в первом ряду. Это его бабушка, которая пришла на Юру посмотреть. Он поднимается на сцену. И по очереди с Евгением Водолазкиным, который уже ждет Юру на сцене, читает литературный сценарий к будущему фильму. Забегая вперед скажу, что в финале Юра поступит точно так же. Возьмет в руки камеру, спустится в зал, ненадолго остановится около своей бабушки, снова всех снимет и уйдет.
Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.
Предполагается, что режиссером картины «Лавр» станет Антон Федоров, больше известный своими провокационными театральными постановками. Он радикально переосмысливает тексты и русской классики, и зарубежной литературы.
Главную роль в фильме будет играть Юра Борисов, он же сопродюсер картины. Имена других актеров пока неизвестны. Автор музыки - Пётр Дранга.
Продюсер Сергей Катышев амбициозно заявляет о рождении нового киножанра.
- Наша задача – сделать кино, которое ответит на вопросы о природе святости, а не станет просто историей средневекового врача, у которого умерла девушка, он ушел в лес и потом стал из плохого парня хорошим, – говорит генеральный продюсер проекта Сергей Катышев. – Книжный авторский текст дословно не переложить на киноязык, но сохранить его «звучание» хотелось бы.
Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.
Автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин подготовил литературную основу сценария. Но дело не только в этом…
- Я видел Юру Борисова и в кино, и в театре (вероятно в скандальном «Гамлете» в МХТ – Ред.). - Больше всего меня поражает его органичность. Это склад личности, - считает Евгений Водолазкин. - В нем нет ничего «звездного», и это не результат недооценки им своей известности, но – отражение его глубины. Это сближает его с Лавром, который не то, чтобы не замечал своей великой славы, – он о ней просто не думал…
Стоит напомнить, роман «Лавр» Евгения Водолазкина был опубликован в 2012 году и вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге. Главный герой - средневековый целитель, травник Арсений проходит путь от любви и утраты к служению и духовному преображению. Книга получила первую премию национального конкурса «Большая книга» и стала лауреатом премии «Ясная Поляна».