Сергей Соседов трагически погиб, упав с лестницы. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов скончался 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Родственникам (маме и родному старшему брату) привезли из Нерюнгри справку о смерти, в которой указаны следующие причины смерти: перелом свода черепа, кровоизлияние субдуральное, падение с лестницы.

Сергей Соседов упал с лестницы в отеле «Дархан» в городе Нерюнгри в Якутии, его доставили в местную ЦРБ, сделали операцию, но травма была тяжелой, поэтому врачи не смогли его спасти. Сергей Васильевич умер. В местной больнице провели судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что смерть произошла в результате травмы, полученной во время падения.

Последние секунды жизни Сергея Соседова опубликовал Андрей Малахов Источник видео: t.me/and_malakhov

В ток-шоу продолжают обсуждать ЧП, которое произошло с Соседовым. 10 ноября в эфире ток-шоу «Малахов» показали видео падения Сергея Соседова с лестницы в отеле. Оказалось, что люди, которые ранее смотрели вместе с сотрудниками правоохранительных органов запись падения Соседова — видели другой момент. Обе версии прозвучали в эфире. Сергей Васильевич поднимался с первого этажа на второй, где находился его номер. Лифта в отеле нет, на лестнице всего 37 ступенек.

На этой лестнице погиб Сергей Соседов. Фото: кадр из передачи телеканала "Россия"

КАК УПАЛ СОСЕДОВ

В эфире показали видео, на котором медленно, осторожно идет человек по лестнице, держится за перила — лица не видно, только со спины, но куртка, шапка и фигура Соседова. Всем очевидно — это Сергей Васильевич. Человек движется так заторможенно, что эксперты-медики в Сети уже предполагают — или пьян и опасается упасть, или у него начинается так называемый «острейший период инсульта». Пройдя два пролета, Соседов летит с лестницы — падает спиной назад и сильно ударяется головой о керамогранит. К нему бегут люди с первого этажа, звучит фраза «вызывайте «скорую». Стоит на записи дата и время 23 сентября, 15.30.

Судмедэксперт Виктор Козылбаев в студии шоу озвучил невероятную версию отравления музыкального критика. Он предположил, что в Нерюнгри не было возможности провести исследования на присутствие некоторых ядов в организме, так как реактивы дорогие:

«Допустим, может в крови у Сергея были какие-то яды и по видео мы видим, что он идет как-будто под воздействиями ядов. Я бы порекомендовал эксгумацию, провести повторное судебно-медицинскую экспертизу». В студии тут же подхватили: «Он еле волочит ноги. Как-будто под воздействием ядов...»

Психолог Анетта Орлова предполагает: «Есть ощущение, что он падает после потери сознания».

В студии присутствовал организатор конкурса красоты и моды, на который и прилетел ради подработки Соседов — он давно участвовал в этих мероприятиях в разных регионах страны. Продюсер Виктор Беззубов жил в соседнем номере и говорит, что к нему администратор гостиницы сразу прибежал как случилось ЧП. Он выбежал на лестницу, по его словам было на часах примерно 16.15 (не совпадает со временем видео из эфира).

Беззубов говорит, что «скорая» приехала быстро, когда Сергея увезли в больницу в отель приехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы изъять запись видеонаблюдения. Беззубов утверждает, что тогда они вместе и просмотрели эту запись — и то, что он там увидел не совпадает с показанным в эфире.

Виктор Беззубов неоднократно повторял, что видел на том видео: «На записи другой ракурс. И Сергей шел по-другому. Мы сразу на месте посмотрели видео, момент падения. Сергей поднимается очень спокойно по этой длинной лестнице, потом площадочка, он поворачивается на ней, проходит. Там далее еще четыре ступеньки, он становится на третью ступеньку и то ли оступается, то ли поскальзывается и навзничь падает вниз. Мы замедляли — он упал на затылок. Никого не было рядом...»

Двоюродный племянник Соседова был на встрече со следователем, который также видел видеозапись падения и описал это в беседе. Олег Казанцев сообщил эту информацию: «Сергей поднялся на 3-ю ступеньку очередного пролета, постоял 3 секунды и упал назад».

Судя по показанной в эфире записи Соседов сначала потерял сознание или ему стало плохо, и только потом он упал.

ТАЙНЫЙ ОБЕД

В эфире ток-шоу прозвучала еще одна версия. Якобы Соседов перед падением обедал в ресторане «Хариус» с мэром города Нерюнгри. Ресторан находится в 15 минутах ходьбы от отеля, и там только в августе сменился шеф-повар — что подчеркнули в эфире, видимо, поддерживая версию с отравлением. Гости в студии задались вопросом: что же было на этом обеде, что Соседов съел или выпил, что так идет по лестнице. Журналист из Нерюнгри предположил, что в их небольшом городе (53 тысячи жителей) если бы мэр встретился с Соседовым, то это бы засняли на видео или как минимум обсуждали.

Однако глава города Илья Гудошник в разговоре с корреспондентом программы сказал: «Я никогда не встречался с Сергеем Соседовым».

Старенькая мама очень переживает смерть сына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

После ЧП следственными органами СК России по республике Саха завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Рассматривалась в том числе версия о том, что лестница в гостинице может не соответствовать требованиям технических нормативов, что и стало причиной падения. После установления обстоятельств смерти Соседова прокуратура выпустили постановление о прекращении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Сейчас СК обжалует это решение прокуратуры.

Напомним, что трагический случай произошел 23 сентября в городе Нерюнгри, куда Соседов приехал в командировку. 25 сентября он должен был стать председателем жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026». Минувшей весной Соседов был в жюри этого же конкурса, но в другом регионе «Жемчужина Юга 2026», в Геленджике.

Сергей Васильевич долетел до Благовещенска 22 сентября, а оттуда проехал с коллегами еще 700 км до Нерюнгри. Утром около 4 часов заселился в лучшую гостиницу в центре города, там уже жили организаторы конкурса. Виктор Беззубов сообщал такой последний маршрут Соседова: поспал, вскоре вышел на улицу перекурить, вернулся и пошел переодеваться в своей номер, чтобы потом спуститься перекусить. Пошел по той самой лестнице. Соседов много лет жаловался на пониженное давление, бывали резкие скачки — об этом говорил и он сам, и его мама. Что стало причиной его падения с лестницы пока неизвестно.

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