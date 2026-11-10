Как защитить себя от мошенников в сети: школьники со всей России смогут проверить свои знания на олимпиаде «Безопасный интернет»

К участию приглашаются дошкольники и ученики 1–11 классов со всей России. Олимпиада организована АНО «Национальные приоритеты» совместно с образовательной платформой Учи.ру при поддержке Минцифры России и национального проекта «Экономика данных». Партнёром выступает технологическая компания МТС. Принять участие бесплатно можно на сайте safenet.uchi.ru. Олимпиада проводится уже в пятый раз.

«В прошлом году в олимпиаде „Безопасный интернет“ приняли участие более 2,4 млн школьников. Её формат позволяет не просто оценить теоретические знания, но и смоделировать реальные ситуации, в которых их необходимо применять. Мы продолжаем развивать олимпиаду и уделяем особое внимание содержанию заданий. В этот раз ребятам предстоит примерить на себя роль администратора школьного канала и решить, какие новости следует проверить перед публикацией. В другом задании нужно разобраться, какие личные данные требуют особой защиты и где их лучше хранить. Мы хотим, чтобы полученные знания помогали участникам и за пределами олимпиады — когда они общаются в интернете, играют или делятся информацией», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Задания адаптированы под возраст участников. Для учеников 1–11 классов подготовлены семь интерактивных заданий. В задаче «Репутация в интернете» участники узнают, как публикации в социальных сетях могут повлиять на отношение окружающих к человеку. В задании «Умный город» ребята познакомятся с профессиями в области информационных технологий и искусственного интеллекта.

Впервые к олимпиаде смогут присоединиться дошкольники. Для них подготовлен сокращенный комплект из четырех заданий, который познакомит детей с основами безопасного поведения в цифровой среде. Например, в задаче «Онлайн-игра» дети научатся выбирать безопасные способы поведения в компьютерных играх, а в задаче «Баланс времени» — находить равновесие между использованием гаджетов и другими занятиями.

«Отношение к безопасности в интернете должно формироваться комплексно. Важно с ранних лет понимать, как уберечь себя от кибермошенников: знать, как публикации в сети формируют репутацию и почему нельзя передавать личные данные посторонним. В то же время возраст первого знакомства с гаджетами снижается, поэтому в этом сезоне олимпиады мы впервые разработали блок заданий для дошкольников. Интерактивные задания моделируют сценарии, с которыми дети сталкиваются ежедневно, и дают им возможность самостоятельно сделать выбор, проанализировать ошибку и понять, как поступить правильно», — отметила руководитель департамента олимпиад Учи.ру Дарья Островская.

Отдельной частью образовательной программы станет тематический урок «Правда или подделка?», который поможет ученикам безопаснее пользоваться интернетом и распознавать уловки мошенников. Ребята узнают, что такое дипфейки и как отличать созданные ИИ фото и видео от настоящих, научатся проверять информацию и защищать личные данные. Для проведения занятия учителям предоставят готовые методические материалы.

«Технологические инструменты защиты от мошенников важно дополнять обучением безопасному поведению в сети. Сегодня ребенку нужно понимать, какие данные нельзя передавать посторонним, почему стоит проверять информацию и как его действия в сети могут повлиять на него самого и близких. Для МТС, помимо создания сервисов для защиты детей, важно поддерживать образовательный трек в области кибербезопасности, чтобы цифровая гигиена стала повседневной привычкой любого ребенка. Всероссийская олимпиада позволит учащимся разбирать знакомые ситуации в интерактивном формате, самостоятельно принимать решения и учиться на ошибках», — отметил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Помимо обучения правилам безопасного поведения в интернете, важную роль играет развитие инструментов защиты от кибермошенничества. Эта работа ведётся по национальному проекту «Экономика данных». Так, на Госуслугах доступна жизненная ситуация «Защита от мошенников в сети», объединяющая полезные инструменты и рекомендации по противодействию киберугрозам. Среди них — возможность установить самозапрет на оформление новых сим-карт на своё имя, курсы по кибергигиене, разбор типовых схем обмана граждан и тесты по проверке цифровой грамотности.

На выполнение заданий даётся 60 минут. В этом году соревнование пройдёт в два тура: первый завершится 7 декабря, второй состоится 9 февраля 2027 года. Во второй тур смогут пройти ученики 1–11 классов, набравшие максимальный балл по итогам первого этапа. Дошкольники участвуют только в первом туре. Все участники получат электронные награды в зависимости от результатов, а педагоги активных классов — благодарственные письма.