«При первых симптомах обращайтесь в банк»: вице-президент ВТБ Евгений Новиков, — о том, как избежать просрочки по кредиту и почему «раздолжнители» опасны

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Просрочки по кредитам далеко не всегда связаны с неразумным поведением заёмщиков. Чаще виной становятся внезапные жизненные обстоятельства, из за которых резко падают доходы или растут расходы. Руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков рассказал, какие сигналы говорят о том, что непосильная финансовая нагрузка становится опасной, какие инструменты реально помогают в трудной ситуации, и почему обращение к так называемым «раздолжнителям» может обернуться серьёзными проблемами — вплоть до уголовной ответственности.

В ЗОНЕ РИСКА ДАЖЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ

- Принято считать, что в просрочку попадают люди, которые не умеют распоряжаться деньгами. А что показывает ваш опыт? Почему даже дисциплинированные заёмщики иногда перестают справляться с кредитами?

- Самая частая причина — нестандартные жизненные ситуации, которые приводят к росту расходов или снижению доходов и меняют привычное финансовое поведение людей. Это может быть свадьба или развод, рождение детей, получение нового образования, смена работы, болезнь. Ещё один момент, который касается очень многих: уровень финансовой грамотности, из за которого человек не успевает вовремя скорректировать свои обязательства под изменившиеся обстоятельства.

- Как распознать, что финансовая нагрузка становится слишком высокой? Есть ли какие то сигналы, «звоночки», которые говорят о том, что пора пересмотреть свои финансовые обязательства?

- Самый очевидный признак — когда ежемесячный платёж начинает ощутимо давить на бюджет, и вы понимаете, что на базовые потребности остаётся всё меньше средств. Ещё один признак — если вы начинаете регулярно откладывать платёж «на потом» или использовать для него деньги, отложенные на другие цели. В таких случаях лучше не ждать первой просрочки, а сразу обратиться в банк: чем раньше начнётся диалог, тем больше инструментов можно применить, чтобы снизить нагрузку.

- Какие привычки помогают не допустить просрочки?

- Во первых, перед тем как брать кредит, стоит подумать: действительно ли он нужен, нельзя ли обойтись меньшей суммой или немного подкопить. Во вторых, полезно вести простой учёт доходов и расходов хотя бы в минимальном формате — это помогает видеть реальную картину и заметить импульсивные траты, которые съедают часть семейного бюджета и от которых легко отказаться. В третьих, удобно ставить дату платежа по кредиту спустя 7–10 дней после получения зарплаты - если доход не будет получен в срок, запас времени поможет решить вопрос с оплатой кредита. И, конечно, автоплатёж спасает от забывчивости, а финансовая подушка станет опорой на случай непредвиденных обстоятельств.

ДО ПЛАТЕЖА НЕДЕЛЯ, А ДЕНЕГ НЕТ?

- Перейдём от теории к практике. Представим ситуацию: человек потерял работу, заболел или столкнулся с непредвиденными расходами. До очередного платежа остаётся неделя, а денег не хватает. Что ему делать и чем может помочь банк в такой ситуации?

- Главное не прятаться и не ждать, пока ситуация станет критической. У банков есть целый набор инструментов, чтобы помочь клиенту в сложной ситуации: кредитные каникулы, реструктуризация, изменение графика платежей. Банк заинтересован в том, чтобы заёмщик вернулся к комфортному графику, а не уходил в длительную просрочку. Поэтому, если вы видите, что платёж становится непосильным, лучше сразу рассказать об этом банку — вместе можно подобрать решение.

Руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков. Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

- В таких ситуациях люди нередко надеются на «чудо» и обращаются к так называемым «раздолжнителям» — компаниям, которые обещают за плату избавить от задолженности перед банками. Действительно ли они помогают? К кому лучше обращаться — к ним или всё таки в банк?

- Цель таких компаний — привлечь клиента, обещая «золотые горы» и простое избавление от кредитов. На деле они продают иллюзию. Например, часто подталкивают к процедуре банкротства, которая вовсе не означает «списание задолженности любой ценой». При банкротстве все доходы клиента попадают в конкурсную массу, а ему оставляют только прожиточный минимум — то есть финансовой самостоятельности уже не будет. Кроме того, в течение пяти лет после банкротства будут серьёзные трудности с получением новых кредитов. В отдельных случаях человек может потерять жильё, например, если речь идёт об ипотеке.

Ещё хуже, когда такие компании подталкивают клиентов к недобросовестным действиям — например, к переписыванию имущества на родственников. Это уже может перейти в уголовное преступление. Поэтому лучший вариант — работать напрямую с банком, где инструменты прозрачные, а риски понятны.

КОМПЛЕКСНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

- Вы упоминали, что при возникновении финансовых проблем банки предлагают заемщикам кредитные каникулы, реструктуризацию и изменение графика платежей. Объясните простыми словами, как это работает и в каких ситуациях может помочь?

- Допустим, раньше клиент платил по 30 тысяч рублей в месяц, а сейчас такой возможности нет. При реструктуризации банк может растянуть срок кредита и тем самым снизить ежемесячный платёж. Платёж станет меньше, но общая сумма процентов за весь срок может вырасти — это важно понимать. Кредитные каникулы — это временная отсрочка платежей на определённый срок, когда клиент платит только проценты или вообще ничего не платит в течение льготного периода.

Отдельно отмечу процедуру комплексного урегулирования — она особенно полезна, если у клиента кредиты в нескольких банках. Её смысл в том, чтобы снизить платёжную нагрузку сразу по всем обязательствам: все банки участники одновременно пересматривают условия, и совокупный платёж ощутимо уменьшается. Сейчас крупные банки добровольно оказывают эту услугу, весной мы ожидаем принятие закона, который законодательно обяжет всех кредиторов, включая микрофинансовые организации, предлагать свои клиентам комплексное урегулирование.

- Обязательно ли обращаться в банк уже после того, как появляются финансовые трудности? Может ли клиент заранее договориться о более комфортных условиях, если понимает, что его доход или расходы изменились?

- Если человек видит, что финансовая ситуация меняется, лучше не тянуть и сразу обсудить возможные варианты с банком. Чем раньше начнётся работа, тем проще подобрать решение, которое позволит избежать просрочки.

Более того, банк может сам заметить, что клиенту становится сложно обслуживать кредит, и предложить помощь ещё до первой просрочки. У нас есть проактивные процедуры: система анализирует поведение клиента и, если видит риски, формирует персональное предложение по реструктуризации или другому инструменту. Клиент может получить такое предложение по телефону, в приложении или по СМС — и принять решение, не дожидаясь проблем.

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?

- Многие заёмщики опасаются обращаться за помощью в банк, считая, что это испортит кредитную историю или в будущем банк откажет в новом кредите. Насколько обоснованы эти опасения?

- Такие опасения во многом преувеличены. Если клиент обращается за помощью до просрочки, это, наоборот, показывает его ответственность. Банк видит, что человек старается урегулировать ситуацию, и у него появляется больше возможностей предложить подходящие инструменты.

Можно провести аналогию с медициной: если прийти к врачу на ранней стадии, достаточно консультации или лёгкой терапии. А если болезнь запущена, потребуются более серьёзные методы. Так и с кредитом: чем раньше начнёте работать над проблемой, тем меньше будет последствий.

- Давайте резюмируем. Какой главный совет вы бы дали человеку, который чувствует, что кредит начинает становиться для него непосильной ношей?

- Главный совет — не оставаться один на один с проблемой и не верить обещаниям быстрого и лёгкого избавления от кредитов. Помните, что интересы клиента и банка на сто процентов совпадают: и вы, и банк хотите вашего финансового благополучия. Поэтому при первых признаках трудностей обращайтесь в банк — мы всегда готовы помочь. Звоните, пишите, приходите — вместе найдём решение.

- Евгений, спасибо большое!