Ремонт дорог за счет жителей? В интернете распространяют фейки о «предбанкротном» состоянии бюджетов в нескольких регионах России

KP.RU изучил документы и выяснила, что перед нами скоординированный массовый вброс. Фото: Parilov/Shutterstock/Fotodom

В тегеграм-каналах распространяется информация, что в Пензе объявили предбанкротное состояние бюджета и переложили содержание городской инфраструктуры на жителей. Аналогичные публикации появились в Ленинградской, Владимирской областях, а также в Пермском крае. Да-да, так и сказано – из-за нехватки денег, непомерных расходов на СВО, средств ремонтировать дороги и заниматься благоустройством нет, поэтому необходимо реализовать механизм привлечения средств граждан. В качестве доказательств приводятся документы – решение городской Думы Пензы, постановления губернатора Пермского края, Ленинградской области и другие.

KP.RU изучил документы и выяснила, что перед нами скоординированный массовый вброс.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа» , направленного на разоблачение недостоверной информации.

Начнем с того, что бюджетное законодательство РФ не предусматривает никаких механизмов для «перекладывания содержания городской инфраструктуры на жителей».

Проект бюджета Пензы на 2027 год уже выложен в общий доступ и открыт для общественного обсуждения. В нем четко прописаны все расходы, и нет никаких предпосылок для неисполнения обязательств по ремонту дорог, благоустройству.

Распространяемый в соцсетях скриншот решения гордумы о перекладывании расходов на граждан – грубая подделка. В официальном реестре законодательной базы города такого документа не существует.

Более того, в нем содержится масса ошибок. Документ с пометкой для внутреннего пользования озаглавлен как «Заключение о результатах закрытых слушаний», но ниже идет текст «РЕШЕНИЕ... РЕШИЛА». В правовой системе РФ «заключение» и «решение» — это принципиально разные виды документов. Заключение носит информационный или рекомендательный характер (например, по итогам публичных слушаний). Решение — это нормативный или распорядительный акт. Объединение их в такой гибрид нарушает базовые правила юридической техники.

Кроме того, в Бюджетном кодексе РФ вообще нет понятия «предбанкротное состояние». Бюджетная система или муниципальное образование не могут обанкротиться как коммерческое предприятие. Закон предусматривает иные механизмы при дефиците (введение временной финансовой администрации, реструктуризация долгов).

Официальные муниципальные акты оперируют сухими экономическими показателями (размер дефицита в рублях, верхний предел муниципального долга, объем дотаций). Формулировки в преамбуле о «критическом дефиците из-за СВО и роста налоговой нагрузки» написаны разговорным стилем, свойственным политическим телеграм-каналам, а не реальному правовому департаменту городской Думы.

Реальные экономические показатели Пензенской области также опровергают заявления о банкротстве. Так, в ноябре 2026 года Правительство России списало региону еще 1,786 млрд рублей долга по бюджетным кредитам, увеличив общий объем списания до 10,3 млрд рублей.

«С учетом указанного распоряжения совокупный объем списанной задолженности Пензенской области в рамках Программы по списанию 2/3 бюджетного долга субъектов Российской Федерации составит 10,3 млрд рублей, что позволит укрепить долгосрочную стабильность региона», - прокомментировали в министерстве финансов Пензенской области.

Официально внесенный в Законодательное Собрание Пензенской области проект бюджета на 2027 год и плановый период предусматривает штатные расходы на ЖКХ и инфраструктуру (17,9% от всех расходов), а более 64% направлено на социально-культурную сферу. Ни о каком прекращении финансирования городской среды речи не идет.

Сообщения имеют все признаки шаблонного вброса. Текст постов практически идентичен, меняется только название региона - Пенза, Ленинградская, Владимирская области, Пермский край. Это прямо указывает на работу организованных бот-сетей, цель которых – искусственное создание паники, недоверия к власти и социальной напряженности.

Правительство Владимирской области официально заявило, что сообщения о дефиците не соответствуют действительности :

«В соцсетях активно распространяется поддельный документ. Мошенники выдают его за распоряжение Губернатора от 09.11.2026 г. № 207-р. Данная информация ложна!».

В Пермском крае мошенники пытаются придать фейку видимость правды, распространяя «документ» с номером 501-п. Да, он существует, но посвящен выделению субсидии на капитальный ремонт местного дворца спорта. Никаких документов от 9 ноября о дефиците бюджета на сайте властей края нет и не было.

В Ленинградской области также распространился фейк, оформленный так, будто он исходит от лица губернатора. Однако никаких официальных документов или распоряжений на этот счет не публиковалось. Более того, заявления о банкротстве муниципальных бюджетов в регионе противоречат официальной финансовой статистике. Согласно открытым данным, в 2026 году на межбюджетные трансферты предусмотрено 99398 миллиона рублей, из которых уже исполнено 85 процентов.