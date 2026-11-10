Выносили на руках из пожаров и искали пропавших в метель: Полицейских-героев наградили медалями за спасение людей

Полицейских чествовали в День полиции. Фото: официальный представитель МВД России Ирина Волк

Mиниcтp внyтpeнниx дeл Pоссии Bлaдимиp Koлoкoльцeв 10 ноября вpyчил мeдaли сотрудникам, которые проявили мужество и пришли на помощь людям в экстремальных ситуациях не по долгу службы, а по зову сердца.

Спас рыбака из холодной воды

Среди тех, кто был награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения», стал сотрудник Госавтоинспекции из Хакасии Дмитрий Федянин. В январе 2026 года в городе Абаза под лед провалился мужчина.

Дмитрий Федянин вытащил мужчину из ледяной воды. Фото: официальный представитель МВД России Ирина Волк

Сообщение об этом получил экипаж, который патрулировал улицы. Выехав на место, полицейский увидел тонущего человека и добрался до него ползком по льду. С помощью костылей тонувшего, полицейский вытащил 62-летнего рыбака. Федянин не в первый раз приходит на помощь, годом ранее он вместе с напарником тушил пожар в частном доме.

Вытащил детей из горящей квартиры

Медаль «Зa дoблecть в cлyжбe» вручили кaпитaнy пoлиции Mиxaилy Дopжиeвy из Бypятии. Выcoкyю нaгpaдy eмy пpиcyдили зa гepoичecкий пocтyпoк, coвepшeнный в нoябpe пpoшлoгo гoдa в Улан-Удэ. Toгдa полицейский бeз paздyмий бpocилcя нa пoмoщь людям в гopящeм двyxэтaжнoм жилoм дoмe. Из oгня он вывел пятepыx жильцoв и coбaкy Белку.

Mиxaил Дopжиeв спас людей из огня. Фото: официальный представитель МВД России Ирина Волк

- Увидел двоих детей, они смогли открыть окно. Старшая девочка передала мне брата, а потом питомца. А еще через минуту подбежали другие жильцы, говорят, на втором этаже пожилые люди, выйти не могут, - вспоминает Доржиев тот день.

Госавтоинспектор забежал в подъезд и вывел супругов, а потом услышал крики о помощи. Это звал мужчина-инвалид, который уже не мог идти и задыхался от дыма. Доржиев завернул его в одеяло и передал через окно жильцам.

По колено в воде спасали женщин

Замначальника полиции по оперативной работе из Ульяновской области Денис Рузаев награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Он руководил спасательной операцией, когда его сводный отряд возвращался домой из командировки. В Ставропольском крае полицейские увидели автомобиль, который смыло в кювет потоком воды. Машину опрокинуло набок, а внутри находились две женщины и шестилетняя девочка. Выбраться они не могли, а мощный поток продолжал уносить легковушку. Им на помощь пришли ульяновские полицейские. По пояс в дождевой воде, они достали водителя и пассажиров из салона, дали сухую одежду и горячий чай, а потом передали медикам.

Полицейские под руководством Дениса Рузаева спасали людей во время ливня. Фото: официальный представитель МВД России Ирина Волк

Шел в метель 7 км, чтобы найти людей

Мужчину и подростка из снежного плена спас участковый Эльдар Искаринов из Волгоградской области. В декабре прошлого года в Палласовском районе обрушилась сильная метель. Глава одного из поселений позвонил полицейскому и рассказал, что в буран потерялись два человека, нужна срочная помощь. Майор и сотрудники МЧС выехали на место.

- Видимость была практически нулевой. Для того, чтобы спасательная группа не сбилась с пути, полицейский принял решение идти пешком, указывая дорогу водителю. Таким образом он прошел семь километров по морозу, - рассказали в МВД.

Более трех часов поисков завершились успешно: заблудившихся пастухов нашли живыми и здоровыми. Подвиг полицейского отметили на высоком уровне. Ему вручили медаль «За спасение погибавших».

Всего в этом году наградили 36 полицейских, которые служат в разных регионах страны - от Псковской области до Якутии.