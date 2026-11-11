Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Фото: Иван МАКЕЕВ.

ЗИМА УЖЕ ПРИШЛА

- Дмитрий Викторович, впереди зима. Все ли у вас готово? Коммунальщики, отдаленные территории - не будет ли перебоев с топливом, продукты завезены?

- В центральной части России зима еще впереди, а у нас она давно настала - бураны уже замели северные территории.

- Сразу видно, что я ничего не понимающий москвич, который начинает вопрос со слов «впереди зима», а зима-то уже началась.

- Да, уже периодически встают на расчистку северные аэропорты. Но к зиме мы готовы.

Как только в мае-июне заканчивается один отопительный сезон, мы сразу же готовимся к следующему. Все 300 котельных у нас уже запущены в северных районах, более 75 тысяч тонн нефтепродуктов завезли. Более того, мы за год построили пять современных котельных в Советской Гавани, Бикине, Тумнине, Долми и Заветах Ильича. И везде вместо бурого угля теперь мы топим более экологичным топливом.

Мы запустили льготные перевозки. В 2024 году они были только для Охотска, а сегодня возим и в другие районы. До конца года 16,5 тысяч тонн продукции - яйца, овощи, свежие фрукты, молочные продукты (в том числе отдельные продукты под беременных женщин и мам с детьми) субсидированно доставляются на северные территории. К зиме мы готовы, она у нас уже идет. У нас в крае окраин нет, и даже до самых удаленных территорий мы дотягиваемся в интересах жителей.

Губернатор Дмитрий Демешин рассказал «КП» о льготах, развитии туризма и будущем Хабаровского края Чем живет Хабаровский край и почему туда едут туристы, в большом интервью «Комсомольской правде» рассказал губернатор Дмитрий Демешин

ОБРАЗОВАНИЕ, ЖИЛЬЕ И МЕДИЦИНА

- Дальний Восток страдает от извечной российской проблемы - люди уезжают. Есть решение, как сберечь население?

- Сейчас тенденция видна обратная - к нам приезжают и переезжают семьями. У нас есть стабильная работа, стабильная ситуация с топливом, у нас зарплата выше, с учетом северных надбавок. У нас безопасно - западные территории подвергаются налетам, и некоторые люди принимают решение переехать на Дальний Восток.

Семья Грушевских. Фото: Антон Шевченко.

У нас много крупных предприятий с хорошим карьерным ростом, зарплатами. Мы помогаем воплощать крупные инвестпроекты, не забывая о семьях. У нас такие программы действуют, их поддерживает каждое крупное предприятие.

Конечно, мы сюда добавляем и образование. Мы переучиваем в рамках, например, программы профессионалитета - у нас работают семь программ, а в начале следующего года запускается еще четыре: горная, транспортная отрасли, лесная промышленность и информационные технологии. Можно переучиться или, придя из среднего образования, обучиться новой специальности.

Мы запустили строительство большого университетского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета - заключили соглашения с Ростехом, с МФТИ, с МГТУ, с МГИМО, с МАИ. Они заинтересованы получать лучшие компетенции - у нас есть авиапредприятия, судостроительная отрасль.

Мы становимся и центром российско-китайского сотрудничества. Делаем акцент на технологическом сотрудничестве, но развиваем и языковую подготовку.

Второй момент – это жилье. Только за 9 месяцев этого года у нас сдано 527 тысяч квадратных метров. Это больше, чем в том году. Почему? Дальневосточная ипотека. Президент говорил: каждый второй ипотечный кредит берется именно с использованием этого механизма. Она всего два процента! Инфляция съедает больше. Поэтому люди у нас удовольствием приобретают жилье, города расширяются.

Строящиеся жилые комплексы. Фото: Антон Шевченко.

И третье. Сегодня почти каждый третий житель края (435 тысяч человек) получает меры соцподдержки. 93% населения может получить льготу без обивания порогов кабинетов. Мы за год уже дважды проиндексировали выплаты - на 4% в начале года, на 8% в июле. Для нас первоочередное - это поддержка семьи. Будет стабильная семья, будет куда супруге сдать ребенка в детский сад, сходить в кафешку, покрасить ногти, обеспечить развлечения для детей, конечно, это будет счастливая семья, которая не захочет уезжать. Мы и расширили направления для краевого маткапитала - можно оплачивать и дополнительное образование, и детские сады, в том числе, и частные.

Мы мамам-студенткам выплачиваем прожиточный минимум - поддерживаем ребенка и берем маму на государственное обеспечение. Да, в размере МРОТа, но это пока - будем развивать. Ввели выплату 300 тысяч рублей при рождении пятого и последующих детей. Это поддерживает у нас многодетных. Возвращаем «молочную кухню».

«Хабаровское долголетие». Более 20 тысяч людей преклонного возраста пользуются этой программой. Для нас важно, чтобы жить было интересно и молодым, и пожилым людям. Это экскурсии, новые маршруты.

Для всего этого нужны качественные дороги. Сегодня идет ремонт уже на 60 участках - суммарно более 140 километров. 23 муниципалитета получили более 600 миллионов рублей на 54 участка дорог внутри поселений.

Мы улучшаем и медицинскую помощь. Это, кстати, второй запрос населения после ЖКХ. Мы врачами узкой специализации должны дотягиваться до самых отдаленных населенных пунктов. Сейчас плотно работаем, закрываем долги прошлых лет: сдали Николаевскую больницу, лечебный корпус (там теперь, кстати, принимают роды). Суммарно мы за прошлый год отремонтировали 13 поликлиник, больниц и стационаров, возвели 17 модульных объектов здравоохранения.

ВСЕ ДЛЯ СЕМЕЙ ГЕРОЕВ

- Как ваши парни на СВО? Какие меры поддержки действуют для их семей?

- На «ленточке» бываю периодически. Мы, хабаровчане, создали свой добровольный отряд БАРС-8 «Хабаровск». С гордостью скажу, что много воюют, хорошие результаты.

С начала специальной военной операции мы отправляем парням и оборудование, и боеприпасы, и корабли, и самолеты. Мы делаем многое, чтобы у нас развивалась беспилотная авиация: в 2025 году мы отправили более 100 тысяч беспилотников на ЛБС, в этом году мы произведем их уже более 330 тысяч. Но для нас очень важно, чтобы эти беспилотники помогали не только на фронте, но и на «гражданке». То есть мы их разрабатываем уже с таким заделом, чтобы они развивали и пожаротушение, или сельское хозяйство, или контроль линейных объектов, например, нефте- и газомагистралей.

- А что с поддержкой для семей и ветеранов?

- У нас, помимо 14 президентских мер поддержки, действует всего 46 мер. Это и программы с фондом «Защитники Отечества», различные выплаты. Мы сейчас «подъемные» платим - 2,1 миллиона рублей. Это только региональные. Плюс еще федеральные, еще и муниципальные образования платят по 500 тысяч подъемных. Всего получается более 3 миллионов рублей. Причем, мы убрали излишнюю волокиту при всех выплатах - все перевели в цифру. Мы при ранении платим от 150 до 500 тысяч. Ежемесячные пособия, выплачиваем - по 10 тысяч на каждого ребенка и по 6 тысяч супругам погибших воинов. Конечно, для них есть и бесплатное обучение, дополнительные стипендии, ежемесячные выплаты.

СТУДЕНТЫ ПЕРЕЕЗЖАЮТ ИЗ МОСКВЫ

- Немножко личного. У вас бывает свободное время? Выходные?

- Мало. Наверное, воскресенья более или менее свободные, но стараюсь работать и в воскресенье - надо много перечитать, проанализировать.

- Как проходит выходной день губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, если все-таки он выдается?

- Однозначно, спорт - пробежка, или лыжи, если зима. Если удается провести его с семьей, то выезды.

- А вот куда вы ездите с семьей, когда есть возможность? Чтобы я по вашему маршруту проехался.

- Я люблю рыбалку - это удовольствие для всей семьи. У нас собрана вся дальневосточная природа - тигры, леопарды, медведи, кабаны. И зоосады-то у нас со свободным выгулом, а не маленькие клетки. Вообще рекомендую приехать и остаться у нас подольше. Желательно вообще переехать - край огромный, входит в пятерку крупнейших регионов страны.

- Ну хоть что-то можно успеть за недельку увидеть?

- Можно пройтись, например, в природном заповеднике «Хехцир», съездить на петроглифы Сикачи-Аляна, которым более 5 тысяч лет. У нас высочайшие горы и прозрачные озера. Да, недостаточно развита инфраструктура, зато природа первозданная. Те же амурские тигры - их реально увидеть. Люди пугаются, конечно, и мы стараемся их изолировать, защитить каждого человека.

Туристическая тропа "Легенды Хехцира". Фото: Вячеслав Реутов.

У нас киты заходят на Шантарский архипелаг - летом туристы на сапах подплывают к ним, разглядывают. Можно увидеть совершенно дикую, первозданную тайгу с гималайскими медведями (помимо наших бурых), северней - нашу тундру, где деревья маленькие, зато огромное количество северной ягоды.

Работаем, в том числе, над тем, чтобы Хабаровск стал China friendly - навигация на китайском языке. У нас же безвизовый режим. Конечно, для нас важно, чтобы китайский турист чувствовал себя комфортно. Кстати, 70% жителей Китая прибывают в Хабаровск через речной пункт пропуска «Хабаровск» - чуть больше часа на корабле, и вы в соседнем Китае. Или, наоборот, - в Хабаровске. В ближайших планах открытие пограничного перехода на Большом Уссурийском. Это уникальный остров, который принадлежит сразу двум странам - России и Китаю. Мы развиваем там разную рекреацию, это и Парк Дружбы Народов, это и филиал Национального центра «Россия».

В 40 минутах от Комсомольска замечательный всесезонный курорт Холдоми. Это 19 трасс общей протяженностью 25 километров. Будем увеличивать, строить канатные дороги. И, конечно, мы сделаем там современный спа-центр, там будут не только гостиницы и домики, как сейчас, но и замечательные места для отдыха. Приезжайте.

- А вот очень модное сейчас направление - промышленный туризм. В Комсомольске-на-Амуре, как мы знаем, завод, где производят самолеты. Мне, как большому ребенку, очень было бы интересно посмотреть, как собираются самолеты.

- Есть и такое - и авиастроение, и судостроение. Смотреть, как из внутренних верфей на Амурском судостроительном заводе выходят величественные корабли - это очень интересно. У нас есть и НПО «Яковлев», которое собирает Sukhoi Superjet - можно посмотреть, как собираются наши лайнеры, истребители можно посмотреть на заводе имени Гагарина.

Фото: ОАК "Яковлев".

Интересно, что большое количество людей, которые приезжают на экскурсии, приезжают к нам потом, как студенты на практику и остаются работать. Я в этом году встречался со студентами. Я говорю: «Где учитесь?» - «В МАИ» - «А где работать будете?» - «В Комсомольске хотим, не хотим в столице, не хотим в Луховицах».

БОКС, ХОККЕЙ И ЛЕГИОНЕРЫ

- Вы мастер спорта по боксу. 30 квалификационных боев! 26 побед! Вы сейчас занимаетесь?

- Занимаюсь. На ринг уже не выхожу, но по мешку, на лапах, в пятнашки - с удовольствием. Пару раз в неделю хожу в зал. Делюсь опытом с молодежью.

- Есть у вас турниры для детей? Кубок губернатора, например, по боксу?

- Не просто есть, а вот сейчас идет. Рассчитываю быть на финальных боях. Я горжусь нашими боксерами. Вот наши девочки в конце октября стали чемпионками России - Рукет Куштова, Анастасия Кооль. Это наша гордость. Есть наши парни, которых мы поощряли совсем недавно - Андрей Замковой, например. Есть наши молодые таланты - Иван Ступин, Савелий Садома, Алексей Гудков. Замечательные парни, которые становятся чемпионами, выходят на Олимпийские игры.

Фото: Федерация бокса России.

- В хоккее у вас наводит шороху хабаровский «Амур».

- Придя два года назад, я принял решение, и мы в «Амуре» убрали иностранных легионеров. Мы набрали ребят из «молодежки» и «Амур» заиграл лучше. Мы сейчас можем даже выйти в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина. Иностранцы катали по льду гораздо более лениво.

Надо сказать про наш «СКА-Нефтяник» по русскому хоккею - чемпионы, взяли суперкубок, победили в чемпионате России недавно. Мы вернули в Хабаровск Кубок российских чемпионов по русскому хоккею.

Фото: Антон Шевченко.

- А с футболом что?

- Мы провели ту же реформу, что и в хоккее, только на год позже. Пока больше проигрышей, чем выигрышей. Но я вижу, как более активно они стали бегать на поле, как они активно занимаются на тренировках. Мы в ребят верим и всячески поддерживаем, убежден в их будущих победах.

УЛИЦА СУНГОРКИНА

- В Хабаровске есть улица Владимира Сунгоркина, названная в честь нашего легендарного главного редактора. Как она? Застраивается?

- Улица имени Владимира Николаевича - лишь малая толика внимания к тем свершениям, которые «Комсомольская правда» реализовала и в умах каждого дальневосточника, в судьбах хабаровчан. Она пока молодая, там предстоит разбить парк, запланировано строительство новых домов, в том числе и комплексное развитие территории. Так что приглашаю на эту улицу не только читателей «Комсомольской правды, но и центральный офис «Комсомолки» можно туда перенести из Москвы. Убежден, что через несколько улица Сунгоркина преобразится усилиями новых дальневосточников.