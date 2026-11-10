Сообщения о прекращении отражения атак БПЛА в Ленобласти из-за дефицита бюджета оказались фейком

Ведомстве ежедневно отчитывается о ликвидированных силами ПВО беспилотниках Фото: REUTERS.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о недостатке бюджета для защиты региона от атак БПЛА – такие сообщения появились в сети. Авторы ссылаются на интервью, которое глава региона дал радио «Маяк». В нем он якобы сетует на то, что нет средств на создание защитного купола и призывает жителей уехать подальше из Ленинградской области, хотя бы на дачи. «Комсомольская правда» проверила странный ролик на достоверность.

Видео появилось в сомнительных Телеграм-каналах, что сразу вызвало недоверие. Но для убедительности использовались кадры, в которых точно был губернатор Александр Дрозденко. Авторы пытались убедить аудиторию, что регион якобы обанкротился и небо над городами и поселками осталось без прикрытия из-за серьезных финансовых проблем. Этот нарратив про тотальный дефицит и невозможность финансировать безопасность был целенаправленно вброшен, чтобы вызвать страх и недовольство властями. Однако эта история не имеет под собой оснований. Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В официальных каналах связи Александра Дрозденко нет и никогда не было подобных заявлений. Распространяемое видео является грубым дипфейком, созданным с помощью современных нейросетей. Мошенники взяли обычные кадры из реального эфира радио «Маяк», который был проведен еще полгода назад. Старую видеозапись просто соединили со звуковой дорожкой, сгенерированной искусственным интеллектом. На то, что это подделка, указывает монотонность речи, лишенная живых интонаций, а также явное несоответствие мимики и произносимых слов, движение губ совершенно не синхронизировано с новым текстом.

В администрации Ленинградской области уже заявляли, что все системы безопасности региона работают в штатном режиме, а ситуация находится под контролем оперативного штаба. Защита объектов ТЭК и критической инфраструктуры находится на личном контроле губернатора, и никаких проблем с финансированием этих важнейших задач в регионе не существует.

Слова о нехватке денег полностью опровергаются реальными действиями властей. В июле из комитета правопорядка Ленинградской области, без увеличения штатной численности, была выделена отдельная самостоятельная структура и создан комитет с функциями гражданской обороны и безопасности.

«Главная задача нового комитета: координация системной работы по обеспечению защиты жителей и предприятий, критической инфраструктуры региона от беспилотных угроз, поддержка воинских и пограничных подразделений, дислоцируемых на территории области, и помощь ленинградским бойцам на СВО», - сообщил Дрозденко.

Работа по укреплению неба ведется постоянно и требует серьезных вложений, что доказывает несостоятельность фейка про бюджетную дыру. В регионе создан научно-технический совет для испытания современных технологий защиты неба. Ленобласть регулярно выделяет средства на материально-техническую помощь подразделениям ПВО и создание дополнительных мобильных огневых групп.

Кроме того, отражение атак БПЛА находится в ведении Минобороны. Ведомстве ежедневно отчитывается о ликвидированных силами ПВО беспилотниках.