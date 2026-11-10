Россияне рассказали, как поступают, если на ПВЗ теряют вещи или списывают лишние деньги

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В Иркутске покупатели напали на сотрудника ПВЗ после того, как их заказ не смогли быстро найти. Сначала разразилась ссора, а позже клиент дождался окончания рабочего дня и напал с перцовым баллончиком на 17-летнего сотрудника, его маму и бабушку.

Россиян эта ситуация ужаснула, многие признались, что и у них в ПВЗ случались проблемы: то лишнее спишется, то товар не тот привезут, но всегда любой вопрос решался спокойно. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 90% опрошенных признались, что никогда не попадали в скандалы на ПВЗ. Даже если происходил неприятный случай, все удавалось решить мирно и договориться.

«Была как-то ситуация, потеряли пакет с сухофруктами, уже оплаченный, и не собирались искать. Но я ни с кем ругаться не стала, обратилась в техподдержку, и мне быстро все выдали. Но ПВЗ я сменила потом», - делится своей историей респондентка.

«Я уважаю труд сотрудников пунктов выдачи, но иногда бываю свидетелем безобразного поведения покупателей. Причем зачастую так себя ведет старшее поколение, которое еще учит молодых как жить», - говорит другая.

«Не понимаю, что там злиться и ругаться, работники-то ни в чем не виноваты», - разводит руками третья.

А вот 6% признались, что порой не выдерживают и ругаются с продавцами, когда их товар теряют или проводят операции недолжным образом. При этом некоторые признаются, что порой не выдерживают и срываются на продавцах, даже если это не их ошибка, а ошибка склада, продавца или логистики.

«У меня отличные сотрудники на ПВЗ, я только однажды с ними ругалась, когда по ошибке не то платье привезли. Да и то понимаю, что это не их вина была, они быстро возврат оформили», - рассказывает респондентка.

90% опрошенных россиян признались, что они в ПВЗ всегда все решали спокойно Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

«Пришлось ПВЗ у дома сменить из-за неадекватной сотрудницы. Всегда конфликтная. Как будто работать не хочет, все ей должны и вообще хамка», - хмурится другой.

1% опрошенных сообщили, что они сами работаю или когда-либо работали на ПВЗ и сталкивались с тем, что покупатели были недовольны, закатывали скандалы.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Часть респондентов сообщили, что не пользуются ПВЗ.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 1,9 тысячи человек.

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