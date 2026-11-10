Россияне стали чаще заказывать профессиональную консервацию дач

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Авито Услуги опубликовали аналитику спроса на услуги, которые связаны благоустройством участков и загородных домов. В октябре 2026-го их востребованность выросла на 33%, если сравнивать с тем же месяцем годом ранее. Аналитики отмечают, что кроме общего роста интереса к услугам специалистов по благоустройству, подросла популярность работ, связанных с подготовкой загородной недвижимости к зиме.

С приближением холодов россияне стали чаще обращаться за услугами по консервации дач. Среди популярных запросов: защита от вредителей и избытка влаги, подготовка почвы к следующему сезону, уборка участков и ремонт построек. Обращаются за услугами заблаговременно, чтобы сэкономить время и деньги следующей весной.

Наиболее заметную прибавку спроса показал ремонт теплиц. Интерес к услуге вырос более чем в 2 раза (+116%) за год. Осенью также заказывают установку и строительство теплиц (+36% и +15% за год рост спроса соответственно). Заметно чаще обращаются за услугами, связанными с подготовкой почвы. В октябре 2026 года российские дачники искали объявления специалистов, занимающихся вспашкой земли, на 50% чаще, чем годом ранее. Во вспаханной земле за зиму гибнут вредители, остатки сорняков и она лучше впитывает влагу весной. Россияне также заказывают дискование почвы (спрос +49% за год): это рыхление земли специальными боронами, распространенное в сельском хозяйстве.

— В сравнении с прошлым годом в середине осени дачники стали чаще заказывать и услуги по очистке участка. В октябре 2026 года вырос спрос на услугу покоса камыша (+75%), удаление сорняков (+29%), покоса травы (+22% за год) и очистки водоемов (+5% за год), — добавили в пресс-службе Авито Услуг.