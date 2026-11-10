Я ему про мафию, а он меня ходоком выставил: генерал МВД Гуров – о своем книжном «двойнике»

Легендарный генерал, юрист, государственный и политический деятель Александр Гуров. Фото: Duma.gov.ru / wikimedia.org

В День сотрудника органов внутренних дел корреспондент KP.RU позвонил легендарному генералу Александр Гурову. Он еще юным лейтенантом сражался со львом-убийцей знаменитых дрессировщиков Берберовых. А потом бился с нарождающейся оргпреступностью. Александра Ивановича звонок застал в магазине. Наверное, готовился к празднику. С которым «Комсомолка» его искренне и поздравила. И, конечно, спросила о том, в какие сложные ситуации генерал-лейтенанту в его молодые офицерские годы доводилось попадать.

- В сложных ловушках оказывались?

- Признаюсь, я когда-то попал в ловушку литературного персонажа моего имени.

- О ком речь?

- О книжном герое, оперативнике по имени Лев Гуров. Сам-то я писателем не стал. Но как раз тогда возник литературный опер Гуров. Которого придумал известный писатель Николай Леонов. И этот его герой у него... погиб. А потом, почему-то, неожиданно… воскрес.

- Но при чем тут вы?

- Как-то вдруг у меня раздается звонок. Году, наверное, в 1988-м.

- Кто звонил?

- Так звонил как раз этот Леонов. Он говорит мне: я твой крестный отец. Я не понимаю - что это значит?

- А вы детектищика Леонова не знали лично?

- Ни его не знал, ни детективы не любил. А он мне говорит, что когда-то сам опером работал. И вот сейчас пишет про сложную работу и тяжелую жизнь оперов. И сообщает мне, что был у него такой герой, по фамилии Гуров. Он его «убил» а потом захотел «реанимировать». Предложил: давайте встретимся. Ну, говорю, давайте.

- Встретились?

- Да, и вот я, Гуров Александр Иванович, ему много часов рассказывал про свою работу, про борьбу с мафией и наркотрафиком.

- А после этого Леонов пишет популярные в народе детективы про Гурова Льва Ивановича?

- Да, пишет, про Льва Ивановича Гурова. И все сразу почему-то начинают его напрямую со мной ассоциировать. Но я то тут ни при чем! Дошло до того, что даже жена одного вора в законе, которого убили, написала письмо на имя Льва Ивановича Гурова!

- Написала несуществующему оперу?

- Писала литературному персонажу. Парадоксально, что жаловалась вымышленному оперу, что к устранению ее мужа причастен... Александр Гуров — что было бабочками в ее голове!

Александр Гуров в 1990-х. Фото: Малышев Николай / ИТАР-ТАСС

- С книгами с вашим тезкой возникали внезапные ловушки?

- В ловушку я попал, когда началась какая-то мистика.

- Что за мистика?

- В моей настоящей жизни случаются события, которые происходят и в жизни придуманного Льва Гурова. С паузой в два-три месяца. То есть, я как бы повторяю его выдуманную судьбу - в своей реальной жизни.

- Это как?

- Тот Гуров увольняется — и я через три месяца увольняюсь. Выдуманный Гуров возвращается — и я вернулся.

- Вас так плотно связали с мифическим героем?

- Настолько плотно, что, даже когда я говорил, что нет-нет, Лев Гуров — это не я, мне уже и не верили почти.

- Доходило до абсурда?

- Ну конечно! Однажды моя жена-преподаватель приходит домой со слезами на глазах. И говорит: Саша, ну скажи ты своему другу-писателю, чтобы он дал опровержение! Он там написал, что Лев Гуров связался с проститутками. И отсюда у него неприятности на работе. И его вот-вот выгонят. А на моей работе, говорит мне моя жена, об этом все по углам шушукаются - мол, у Ленки вон муж-то какой, с проститутками связался!

- И что дальше?

- Я с Леоновым встретился на какой-то передаче. Говорю ему, мол, Николай Иванович, твой герой, мой однофамилец, начинает что-то барахлить - а на мне это уже отражаться начинает. А он мне: так я же тебя так рекламирую! А я ему: не ты меня рекламируешь, Коля, это я тебя рекламирую!

- Чем закончилось?

- Я попросил Леонова дать опровержение.

- Это какое же?

- Что никакого отношения реальный офицер МВД Александр Гуров к литературному персонажу Льву Гурову и к его бурным похождениям на страницах детективов не имеет.

- Дал опровержение?

- Ну, он где-то как-то про это написал… Вот в такую литературную ловушку я тогда, лет 30 с лишним назад, попал...

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