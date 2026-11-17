Фото предоставлено пресс-службой бренда Vitek

Вместе они приняли участие в серии видеороликов для новой рекламной кампании бренда бытовой техники VITEK под названием «Связь поколений». Героям предстоит разобраться с привычными домашними вопросами, и, как выясняется, взгляды отцов и детей на бытовые мелочи могут заметно различаться.

В четырёх историях зрители увидят, как экранные отец и сын готовят завтрак, наводят порядок дома, пользуются крупной бытовой техникой и выбирают, что посмотреть вечером. У каждого героя свой подход: старшее поколение привыкло действовать по проверенным правилам, младшее охотнее экспериментирует и ищет новые решения. Иногда это становится поводом для споров, но в итоге герои неизменно находят общий язык.

Создатели проекта отказались от привычного образа идеальной рекламной семьи. Вместо него — два актёра разных поколений, юмор и ситуации, которые знакомы многим семьям. Четыре ролика получили названия «Идеальный завтрак», «Своя система», «VIP-сервис» и «Взгляд по-новому». Каждый посвящён отдельной категории бытовой техники.

«Нам было важно показать отношения отца и сына без назидательности и привычных семейных клише. Александр Робак и Глеб Калюжный прекрасно передают разницу поколений, но при этом их герои остаются близкими людьми, которые умеют слышать друг друга», — рассказала ведущий бренд-менеджер VITEK Анна Нужина.

Фото предоставлено пресс-службой бренда Vitek

Кампания приурочена к новому этапу развития VITEK. Бренду уже более 25 лет, и за это время его техника стала частью повседневной жизни многих российских семей. В прошлом году компания провела масштабное обновление: изменила логотип и фирменный стиль, упаковку продукции и сайт. Кроме того, ассортимент расширился за счёт крупной бытовой и климатической техники, телевизоров и посуды.

«Мы хотели рассказать об изменениях в бренде через историю, понятную людям разных возрастов. В повседневной жизни поколения могут по-разному относиться к привычным вещам, но именно такие различия часто становятся поводом для общения и сближения», — отметила бренд-директор дивизиона Private Labels. Merlion Арина Смирнова.

Увидеть все четыре истории можно будет в рамках федеральной рекламной кампании, которая стартует в начале ноября 2026 года. Ролики появятся в интернете, онлайн-кинотеатрах и стриминговых сервисах, а также будут сопровождаться наружной рекламой и размещением в метрополитене.

Для проекта также подготовили интерактивный сайт с тестом на определение бытового поколения. Его результат зависит не от возраста, а от привычек и отношения к повседневным домашним делам. На площадке собраны ролики кампании и истории о бытовой технике от Александра Робака и Глеба Калюжного.

Актёры стали официальными амбассадорами VITEK до конца октября 2027 года.

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