Могут ли отправить на домашнее обучение или отказать в лекарствах: советы юриста родителям детей с редкими заболеваниями

Фото: АНО "Редкие женщины"

Оформить инвалидность, получить бесплатные лекарства, найти школу, где ребёнка примут с учётом его особенностей, — с этим сталкиваются почти все родители детей с редкими заболеваниями. Часто выясняется, что одних медицинских знаний мало: нужно ещё разбираться в законах, рассказывают Открытые НКО.

- Родители детей с редкими заболеваниями и без того несут большую нагрузку: они организуют уход, взаимодействуют с медицинскими учреждениями, решают вопросы образования и стараются сохранить привычную жизнь семьи. Разбираться ещё и в юридических тонкостях им бывает особенно трудно, а знание своих прав необходимо, чтобы защитить интересы ребёнка. Для нас важно, чтобы родители могли обратиться к квалифицированному юристу и не оставались один на один с бюрократическими барьерами. Благодаря грантовой поддержке АНО “Редкие женщины” может развивать это направление. Но консультации — лишь часть решения. Трудности семей часто связаны с тем, что медицина, образование и соцзащита функционируют по отдельности. Мы хотим, чтобы семья в любой сфере встречала бесшовную поддержку, и идём к этому через структурные изменения, которые формирует АНО “Редкие женщины”. - рассказывает Алёна Ярцева (Куратова), президент АНО «Редкие женщины».

Благодаря поддержке организации женщины получают помощь психологов, врачей, юристов, карьерных консультантов, учатся новым профессиям. За 2026 год только юристы провели более 200 консультаций.

Выясните, какие нарушения и ограничения должны быть отражены в медицинских документах

Первый вопрос родителей юристу: положена ли ребёнку инвалидность при конкретном заболевании? Только по названию диагноза ответить нельзя, предупреждает Анастасия Орел. Статус устанавливают по итогам проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Специалисты оценивают, насколько нарушения функций организма ограничивают жизнедеятельность ребёнка и создают для него дополнительные потребности. Поэтому инвалидность даже при таких заболеваниях, как ихтиоз или буллезный эпидермолиз, устанавливают не во всех случаях. Это не значит, что болезнь не создаёт серьёзных трудностей: эксперты оценивают текущее состояние конкретного ребёнка и выраженность ограничений, а не только сам факт диагноза.

Поэтому юрист советует не задаваться вопросом, входит ли заболевание в какой-то перечень. Лучше выяснить, какие нарушения и ограничения должны быть отражены в медицинских документах, и какие обследования для этого нужны.

Начинать стоит с лечащего врача. Если есть основания полагать, что ребёнку нужен статус, врач инициирует врачебную комиссию, и она определит набор обследований. В зависимости от заболевания (травмы или дефекта) это консультации профильных специалистов, инструментальные исследования и анализы. Затем врач оформляет направление на МСЭ: в нём указывают сведения о заболевании, жалобы, историю развития болезни и результаты обследований. Описать повседневные трудности помогут и дополнительные документы, например, характеристика из детского сада или школы.

«Важно, чтобы документы показывали не только диагноз, но и то, как состояние здоровья отражается на жизнедеятельности ребёнка. Если ему трудно выполнять определённые действия самостоятельно, нужны специальные условия обучения или помощь взрослых, это должно быть корректно отражено», — поясняет Анастасия Орел.

До МСЭ проверьте направление

Перед отправкой на МСЭ попросите врача показать направление и проверить, все ли существенные сведения в нём указаны. Неточности лучше обсудить до экспертизы, а не в процессе обжалования решения МСЭ. Консультацию юриста тоже разумно получить заранее, до подачи документов на МСЭ: специалист объяснит процедуру и подскажет, на что обратить внимание. В АНО «Редкие женщины» именно с такого предварительного разбора юридическая поддержка семей нередко и начинается.

Изучите случаи, когда могут отказать в инвалидности

Отказать могут на двух этапах. Первый случай: врачебная комиссия, инициированная лечащим врачом, считает, что нарушения незначительны для подготовки направления на МСЭ. Тогда родителям нужно выяснить причину и убедиться, что состояние ребёнка оценено полно, а в документах отражены не только диагноз, но и реальные ограничения. Если отказ уже вынесен, стоит обратиться к юристу: он проверит документы, на основании которых было принято решение, и поможет понять, какие данные нужно подтвердить дополнительно.

Второй случай: МСЭ проведена, но инвалидность не установлена. Решение можно обжаловать в течение 30 дней. На практике это нередко проходит в несколько этапов: обращение в главное бюро МСЭ, при необходимости повторное рассмотрение другим составом экспертов и обращение в Федеральное бюро. Обжалование решения в судебном порядке возможно на любом этапе, но сложившаяся судебная практика не в пользу пациента, и это также необходимо иметь ввиду.

Главный совет здесь такой: недостаточно просто заявить о несогласии. Нужно мотивированно объяснить, с какими именно выводами экспертизы семья не согласна и какие документы подтверждают её позицию. Перед подачей заявления на обжалование решения обязательно изучите направление на МСЭ, а также акт и протокол и уточните действующий порядок и сроки обжалования.

В ряде случаев может быть целесообразно и вовсе не обжаловать решение МСЭ, а сосредоточиться на подготовке документов, подтверждающих тяжесть состояния ребенка и его ограничениях в повседневной жизни, пройти дополнительные обследования или обследования в условиях стационара и заново инициировать проведение МСЭ с уже более «сильными» документами.

Не все лекарства детям с редким диагнозом выдают бесплатно

Дети до трёх лет, а также дети из многодетных семей до 6 лет вправе бесплатно получать назначенные врачом лекарства независимо от наличия инвалидности и материального положения семьи. Однако льготный рецепт на практике не всегда предлагают оформить, поэтому об этой возможности стоит спросить у врача самим.

Детям-инвалидам положено обеспечение лекарствами, средствами медицинской реабилитации и перевязочными средствами по медицинским показаниям. Если ребёнок старше трёх лет и инвалидности у него нет, льготное обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями может быть обеспечено в рамках федеральной или региональной программ. Но сам по себе редкий диагноз не означает, что любое лекарство выдадут бесплатно.

Если рецепт выписан, но препарата или изделия в аптеке нет, его могут поставить на отсроченное обслуживание, а иногда требуется индивидуальная закупка. В таком случае медицинская организация оформляет документы и направляет заявку в региональный орган здравоохранения. Процедура может застопориться, например, из-за ошибок в названии препарата, расчётах или указании категории. Для лекарств, не зарегистрированных в России, действуют дополнительные условия.

Поэтому юрист советует последовательно выяснять, на каком этапе возникла проблема: врач не выписал рецепт, аптека не располагает лекарством, региональный орган здравоохранения не согласовывает заявку или всё остановилось на закупке. От этого зависит куда обращаться дальше – в каких-то случаях достаточно обратиться к заведующему отделением или главному врачу поликлиники, в иных – в прокуратуру или суд. Обязательно нужно сохранять все назначения, выписки, рецепты, письменные запросы и ответы: по ним потом можно восстановить, что назначено ребёнку, что уже сделано и где возникло препятствие.

Если хотите направить жалобу, делайте это письменно

Когда препарат не выдают долго, естественно сначала пытаться договориться с врачами и сотрудниками поликлиники. Но если устные обращения не помогают, юрист советует переходить немедленно к письменной форме.

- Устные разговоры и переписку в мессенджерах гораздо сложнее использовать для официального разбирательства. Поэтому, если вопрос не решается, важно подать письменное обращение так, чтобы можно было подтвердить, что его приняли, — объясняет Анастасия Орел.

В обращении коротко изложите ситуацию, укажите, какое решение или действие вызывает вопросы, и сформулируйте просьбу: например, объяснить причину отказа выписать рецепт или сообщить, как будет решён вопрос с отсутствующим препаратом. Сохраните копию обращения и подтверждение того, что его приняли. Если ответа в установленный срок нет или он не помогает, эти документы пригодятся при обращении в вышестоящую инстанцию.

Школа не может требовать перевести ребенка на домашнее обучение

Ещё одна типичная ситуация: школа предлагает перевести ребёнка на домашнее обучение, ссылаясь на состояние здоровья или на то, что не может обеспечить нужные условия. Но школа не вправе подменять решение семьи о форме обучения своим требованием. Если ребёнку трудно посещать отдельные занятия или нужны особые условия, нужно искать подходящие варианты организации учёбы.

Оценить образовательные потребности ребёнка позволяет психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). Она может рекомендовать индивидуальные условия обучения, адаптированную программу, ограничение на посещение отдельных занятий или сопровождение тьютора. Обращение на ПМПК добровольное: школа может предложить его пройти, но родители вправе согласиться или отказаться. Семья может и сама инициировать такое обращение.

Если школа настаивает на домашнем обучении, не хочет обсуждать условия или объясняет, что не может их создать, попросите руководство изложить позицию письменно. Если проблему не удаётся решить, можно обратиться к учредителю школы или в орган управления образованием. Исходить при этом стоит из потребностей ребёнка: цель — найти подходящий формат обучения, а не освободить школу от обязанности создавать необходимые условия.

Знание своих прав не гарантирует, что все вопросы решатся сразу. Но оно позволяет действовать последовательно и аргументированно, а значит, у семьи больше шансов добиться того, что положено ребёнку по закону.

СПРАВКА

Проект «Редкие женщины 3.0. Создавая завтра» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.