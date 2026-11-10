Сферум и РФС проведут для российских школьников встречу с голкипером сборной Матвеем Сафоновым

Задать вопрос Матвею Сафонову можно будет с помощью чат-бота Фото: EAST NEWS.

Платформа Сферум и Российский футбольный союз (РФС) 14 ноября 2026 года проведут для школьников всей страны онлайн-встречу с голкипером сборной России и футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА Матвеем Сафоновым. Он ответит на вопросы юных болельщиков и поделится собственными секретами успеха.

Сферум организует трансляцию, которая будет доступна для всех пользователей 14 ноября в 11:00 мск. Задать вопрос Матвею Сафонову можно будет с помощью чат-бота «Не пасуй!» в мессенджере МАХ. Вопросы принимаются только от учащихся до 17 лет. Авторы лучших тем смогут выйти в прямой эфир и лично задать свой вопрос известному голкиперу.

«В этом году с помощью наших коллег из Сферум мы опробовали новые форматы общения сборной России с самой юной ее аудиторией и остались очень довольны результатами. Ни минуты не сомневаюсь, что предстоящая онлайн-конференция с одной из самых ярких звезд нашей команды, Матвеем Сафоновым, которая, к тому же, пройдет в преддверии матча с Венесуэлой, вызовет еще больший интерес у школьников и подарит национальной сборной новых болельщиков», — сказала заместитель генерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова.

«Это не первый наш совместный проект с РФС. Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству учащиеся всей страны имеют возможность ближе познакомиться с профессиональным футболом. Предыдущая онлайн-встреча в Сферуме с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным и летний челлендж показали, что такие проекты интересны нашим юным пользователям. Мы продолжим проводить инициативы, которые объединяют детей вокруг спорта и позволяют им пообщаться с кумирами», — прокомментировала руководитель Сферума Ирина Шварцман.

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Сферум – российская платформа для обучения и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным. С 2025 года Сферум интегрирован в национальный мессенджер МАХ и формирует единое образовательное пространство с полезными сервисами для учебы.