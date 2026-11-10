Шаганов: Лучший милиционер в кино — герой Жарикова в «Рожденной революцией»

Поэт- песенник Александр Шаганов Фото: Иван МАКЕЕВ.

10 ноября, который на Руси со стародавних времен называют Днем милиции, почти по всем каналам крутят фильмы про хороших милиционеров, отважных полицейских и продажных копов. «Комсомолка» обратилась к автору немало числа композиций про стражей порядка, поэту-песеннику Александру Шаганову, автору бессмертного хита «Атас!» с простым вопросом — кто его любимый киногерой в погонах?

- Кто вам нравится больше всех из кинополицейских?

- В фильме «Рожденная революцией» нравится та роль которую прекрасный актер Евгений Жариков сыграл. Милиционера Николая Кондратьева.

- Чем же он так хорош?

- Ну, это же кино из детства моего. Всегда приятно вспомнить те годы. И это же большая киноэпопея. Это история страны. И тот милиционер в исполнении Жарикова — это большой ориентир для тех, кто решил свою судьбу связать со службой.

- А кроме того?

- Конечно, главные герои из «Места встречи изменить нельзя». Весь фильм в цитатах, с какого места не возьми: «А теперь — Горбатый!», «Стреляй, Глеб Егорыч, уйдут!». И такое там обаяние Жеглова — Высоцкого. И очень рад я был за Шарапова — Конкина. Он заслуженно получил награды после того фильма. Там сценаристы молодцы — очень выпукло работали над характерами героев.

- А из того, что ближе к нашему времени?

- Конечно, герои из питерского сериала «Улицы разбитых фонарей». Все эти ребята, от «Мухомора» до «Казановы» пришли с Александром Рогожкиным, режиссером, который собрал актеров, которые тогда за околицей были. В большинстве своем, они не были востребованы кинематографом. Люди на таких героев смотрели и смотрят с надеждой на то, что зло будет наказано. И пусть окончание будет разным — зрителем смотрит и через перипетии сюжета видит правду жизни.